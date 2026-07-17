Si compraste una vivienda que estaba listada en un Servicio de Anuncios Múltiples en Estados Unidos y se pagó una comisión a cualquier correduría como parte de la transacción, puedes tener derecho a un pago en efectivo de un acuerdo de demanda colectiva

CHICAGO, 17 de julio de 2026 /PRNewswire-HISPANIC PR WIRE/ -- Es posible que sea elegible para un pago en efectivo de un acuerdo de demanda colectiva de $ 120,334,500 que involucre a la National Association of REALTORS®, "NAR") y varias compañías de corretaje de bienes raíces residenciales (en conjunto, los "Demandados"). Una demanda titulada Tuccori et al. v. En World Properties, LLC et al., No. 1:24 -cv-00150 (S.F. Ill.) afirma que los Demandados participaron en una conducta ilegal y anticompetitiva para recaudar, arreglar y mantener comisiones de corredores de bienes raíces en cantidades elevadas en violación de las leyes federales y estatales. Las personas que presentaron la demanda alegan que la conducta anticompetitiva de los Demandados perjudicó a los compradores de vivienda al inflar los precios de las viviendas y reducir la calidad de los servicios de intermediación del comprador. Los Demandados niegan haber violado la ley, y el tribunal no ha decidido quién tiene razón o quién no. Las Partes han acordado resolver las reclamaciones legales en la demanda y evitar las incertidumbres y los costos de continuar con la demanda.

¿Quién está incluido?

El Acuerdo incluye a todas las personas que (1) compraron una vivienda que figuraba en un Servicio de Anuncios Múltiples ("MLS") en cualquier lugar de Estados Unidos (2) donde se pagó una comisión a cualquier corretaje en relación con la transacción (3) durante los Períodos de la Clase, sujeto a ciertas exclusiones. Los rangos de fechas para los Períodos de Clase varían según el estado. Visite www.homebuyersettlement.com para confirmar si es miembro del Grupo del Acuerdo y es elegible para presentar una reclamación.

¿Este Acuerdo incluye a los vendedores de viviendas?

No. Hay diferentes acuerdos que cubren a las personas que vendieron una casa, incluso si también han comprado una casa. Los acuerdos con los vendedores de viviendas se alcanzaron en otras demandas como Burnett et al. v. The Nat'l Ass' n of Realtors, No. 19-cv-00332 (W.D. Mo.) y Gibson et al. v. The Nat'l Ass' n of Realtors® et al., No. 4:23 -cv-00788-SRB (W.D. Mo.). Si usted es un miembro de la clase en uno de los acuerdos del vendedor de vivienda, está excluido del Acuerdo aquí y no puede recibir un pago del Acuerdo.

¿Qué proporciona el acuerdo?

Si es miembro del Grupo del Acuerdo, puede presentar una Reclamación en línea o por correo postal antes del 27 de octubre de 2026 para recibir un pago en efectivo del Fondo Global del Acuerdo de $ 120,334,500.

En este momento, no se sabe cuánto recibirá cada Miembro de la Clase del Acuerdo o cuándo se realizarán los pagos. El monto de cada pago dependerá de la cantidad de formularios de reclamo válidos, la cantidad de propiedades compradas y la cantidad de comisiones pagadas en esas transacciones.

Otras opciones



Opt-Out matasellado antes del 17 de septiembre de 2026. Envíe una solicitud de exclusión voluntaria si no desea formar parte del Colectivo del Acuerdo. El Tribunal excluirá a los miembros del grupo del Acuerdo que soliciten la exclusión voluntaria. El Aviso de formulario largo en el sitio web del Acuerdo explica cómo optar por no participar. Si no opta por no participar, estará sujeto al Acuerdo y a cualquier orden o sentencia.

Objeción antes del 17 de septiembre de 2026. Puede oponerse al Acuerdo si no opta por no participar. El Aviso de formulario largo en el sitio web del Acuerdo explica cómo objetar.

No hacer nada. No recibirá un pago del Acuerdo, y estará sujeto al Acuerdo y a cualquier orden o sentencia.

¿Qué corredurías de bienes raíces se nombran en el Acuerdo?

Hay 25 empresas inmobiliarias residenciales nombradas en el Litigio que han acordado el Acuerdo. Para obtener una lista completa, visite https://homebuyersettlement.com/home/FAQ. Además, el Acuerdo libera todas las Reclamaciones Liberadas que los miembros de la Clase del Acuerdo tienen contra la NAR y sus afiliadas, así como las siguientes entidades, siempre que cumplan con ciertas condiciones, incluido que acuerden cumplir con ciertos cambios de práctica: (i) Miembros de la NAR, Miembros Asociados y Juntas de Miembros que no operan una MLS no incorporada; (ii) MLS de Agentes Inmobiliarios y MLS que no son Agentes Inmobiliarios, como se describe en el Acuerdo de Opt-In; y (iii) corredurías de bienes raíces que tienen un REALTOR® como Principal con membresía en la NAR en la fecha de la Notificación de Clase y un Principal que era un Participante en cualquier MLS durante el Período de la Clase, siempre que no hayan resuelto o hayan sido nombrados como demandados en cualquier demanda o acción que alegue reclamos que comparten el mismo predicado fáctico que los afirmados en el Litigio al 10 de abril de 2026.

¿Cuándo se aprobará el Acuerdo?

El 2 de noviembre de 2026, el Tribunal celebrará una audiencia de equidad final para decidir si aprueba el Acuerdo, una adjudicación de honorarios de abogados a los Abogados de la Clase de hasta un tercio del Fondo Global del Acuerdo más los costos, las indemnizaciones por servicios prestados y cualquier objeción. El Tribunal también considerará pagos de adjudicación de servicio de hasta $ 7,500 a cada uno de los Representantes de la Clase. Usted o su abogado pueden solicitar comparecer en la audiencia si lo desean, pero no tienen que asistir.

Para más información, visite www.HomeBuyerSettlement.com o llame al número gratuito 1-877-417-7662.

FUENTE United States District Court Northern District Of Illinois Eastern Division