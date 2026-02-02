Si compró alguna pistola Glock diseñada para disparar los siguientes calibres: (1) 10 mm, (2) 40 S&W, (3) 9 mm, (4) 45 ACP, (5) 45 GAP, (6) .380 y (7) .357 Sig. En California, una demanda puede afectar a sus derechos.

SAN JOSÉ, California, 2 de febrero de 2026 /PRNewswire-HISPANIC PR WIRE/ -- Una demanda colectiva conocida como Johnson v. Glock, Inc., et al., Caso No.: 3:20 -cv-08807 - La OMS está pendiente en el Tribunal de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito Norte de California contra Glock Ges.m.b.H. y Glock, Inc. (en conjunto, "Glock" o "Demandados"). La demanda alega que el diseño de la cámara en las pistolas Glock identificadas anteriormente hace que las pistolas sean irrazonablemente peligrosas e inadecuadas para su uso previsto, y como resultado, los consumidores que compraron cualquier pistola Glock diseñada para disparar los siguientes calibres: (1) 10 mm, (2) 40 S&W, (3) 9 mm, (4) 45 ACP, (5) 45 GAP, (6) .380 y (7) .357 Sig. En el estado de California pagaron de más por su pistola Glock. Esta demanda alega violaciones de las leyes relativas a la protección del consumidor, falta de divulgación de información, prácticas comerciales desleales y publicidad falsa, no lesiones personales o daños a la propiedad.

Glock niega las reclamaciones legales en esta demanda y dice que el diseño de la cámara no hace que las pistolas sean irrazonablemente peligrosas e inadecuadas para su uso previsto. Sin embargo, si es miembro de la clase, sus derechos legales se ven afectados y tiene que tomar una decisión ahora.

¿Quién está incluido? Usted es un miembro de la clase si es un consumidor individual que compró cualquier pistola Glock diseñada para disparar los siguientes calibres: (1) 10 mm, (2) 40 S&W, (3) 9 mm, (4) 45 ACP, (5) 45 GAP, (6) .380 y (7) .357 Sig. En el Estado de California desde que los Demandados lo introdujeron en el flujo de comercio. Consumidor individual significa una persona física, no una entidad comercial o agencia gubernamental.

¿Cuáles son mis opciones? Si usted es miembro de la clase, debe elegir si desea permanecer en la clase. Si se queda en la clase y obtiene dinero o beneficios para la clase, se le notificará cómo puede obtener su parte de los beneficios para los que es elegible. Usted estará sujeto a todas las órdenes y sentencias del Tribunal, ya sean favorables o no, y no podrá demandar a Glock por los reclamos legales en cuestión en esta demanda. Si quieres quedarte en la clase, no tienes que hacer nada ahora. Para excluirse de la clase, debe completar y enviar una "Solicitud de exclusión" en el sitio web o enviar una carta por correo, enviada en el sitio web o con matasellos antes del 20 de abril de 2026. El Aviso de formulario largo, disponible en el sitio web, tiene más información sobre cómo solicitar ser excluido. Si se excluye, no puede obtener ningún dinero o beneficio de esta demanda si están disponibles, pero no estará obligado por ninguna orden o sentencia en esta demanda.

El ensayo. El Demandante tendrá que probar sus reclamos legales en un juicio. El ensayo no se ha programado. No hay garantía de que el Demandante gane o de que obtenga dinero para la clase. Los abogados de la demanda colectiva presentarán el caso del Demandante y de la demanda colectiva, y los abogados de Glock presentarán en su nombre. Usted o su abogado pueden asistir al juicio a su propio costo, pero no es necesario que lo haga. Si los Abogados de la Clase obtienen dinero o beneficios para la clase, pueden solicitar al Tribunal una adjudicación de los honorarios y gastos de los abogados. Si el Tribunal lo concede, sus honorarios y gastos se deducirán de cualquier dinero obtenido para la clase o Glock los pagará por separado.

Este aviso es un resumen. Para más información, visite www.GlockClassAction.com o llame al número gratuito 1-888-894-5122.

FUENTE The United States District Court for the Northern District of California