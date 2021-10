Si compró desodorante o pasta dental Tom's of Maine el 24 de septiembre de 2015 o después de esa fecha en California, Nueva York o Florida, una demanda colectiva puede repercutir en sus derechos

SEATTLE, 19 de octubre de 2021 /PRNewswire-HISPANIC PR WIRE/ -- JND Legal Administration anuncia un aviso de estado pendiente de una demanda colectiva que alega reclamaciones contra Colgate-Palmolive Co. y Tom's of Maine, Inc. por etiquetar y vender supuestamente productos desodorantes y pastas dentales como "naturales". Usted puede estar relacionado con esta demanda colectiva.

La demanda se llama de Lacour V. Colgate-Palmolive Co., Caso No. 16-cv-08364-KMW., y está en el Tribunal de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito Sur de Nueva York. El Tribunal decidió que esta demanda debería ser una demanda colectiva en nombre de un grupo de personas en el cual usted podría estar incluido. Esta notificación proporciona un resumen de sus derechos y opciones. Puede encontrar más información en un aviso detallado disponible en www.lawsuit-toms.com. Si usted está incluido, tiene que decidir si permanecerá en el grupo y atenerse a los resultados, o pedir que se le excluya y conservar su derecho a demandar a Colgate-Palmolive Co. y Tom's de Maine, Inc. No hay dinero disponible en este momento y no hay garantía de que habrá.

¿ESTÁ USTED INCLUIDO EN ESTE GRUPO?

El grupo incluye a todas las personas que compraron productos de desodorante o pasta dental Tom's of Maine el 24 de septiembre de 2015 o después de esa fecha en los estados de Nueva York, California o Florida. Si compró desodorante o pasta dental Tom's of Maine el 24 de septiembre de 2015 o después de esa fecha en Nueva York, California o Florida, usted es miembro de la demanda y esta puede repercutir en sus derechos.

¿QUIÉNES SON LOS DEMANDADOS?

Los Demandados son Colgate-Palmolive Co. y Tom's of Maine, Inc.

¿DE QUÉ SE TRATA EL CASO?

Los compradores de desodorante y pasta dental Tom's of Maine han demandado a Colgate-Palmolive Co. y Tom's of Maine, Inc. (en conjunto los "Demandados"), alegando que declararon inadecuadamente que los productos desodorantes y pastas dentales son "naturales", cuando supuestamente contienen ingredientes no naturales. En términos generales, los Demandantes están pidiendo a los Demandados que paguen una indemnización monetaria al grupo por los daños resultantes del presunto mal etiquetado de los productos de desodorante y pasta dental Tom's of Maine como "naturales". Los Demandantes también tratan de obtener todas las compensaciones a las que puedan tener derecho en virtud de las leyes de Nueva York, California y Florida, incluidas, sin limitaciones, las indemnizaciones efectivas, legales y punitivas.

Los Demandados están de acuerdo con el etiquetado que indica el carácter "Natural", niegan haber etiquetado erróneamente los ingredientes del desodorante y la pasta dental Tom's of Maine, así como cualquier irregularidad. El Tribunal no ha decidido si las reclamaciones de los Demandantes tienen fundamento. En el curso de la demanda, y posiblemente en un juicio, los abogados de los Demandantes tendrán que probar su caso.

¿QUIÉN LO REPRESENTA A USTED?

El Tribunal nombró al bufete de abogados de Bursor & Fisher, P.A. para que lo represente a usted como "Abogado de la demanda colectiva". Puede contratar a su propio abogado para que comparezca ante el Tribunal si lo desea; sin embargo, si lo desea, usted será responsable de pagar a ese abogado en su nombre. Anne de Lacour, Andrea Wright y Loree Moran son los Demandantes designados y nombrados como los "Representantes de la demanda colectiva".

¿CUÁLES SON SUS OPCIONES?

Tiene la opción de permanecer o no en el grupo, y debe decidir esto ahora. Si permanece en el grupo, quedará legalmente obligado por todas las órdenes y sentencias del Tribunal, y no podrá demandar, o seguir demandando, a Colgate-Palmolive Co. o Tom's of Maine, Inc. como parte de cualquier otra demanda que contenga las mismas reclamaciones de esta demanda. Si se obtiene dinero o beneficios, se le notificará respecto de cómo obtener una parte. Para permanecer en el grupo, no tiene que hacer nada por ahora.

Si pide ser excluido de la demanda colectiva, no podrá obtener dinero ni beneficios de esta demanda si se adjudican, pero conservará cualquier derecho a demandar a Colgate-Palmolive Co. o Tom's of Maine, Inc. por estas reclamaciones ahora o en el futuro, y no estará obligado por ninguna orden o sentencia del Tribunal. Para solicitar que se lo excluya, envíe una carta a la dirección señalada a continuación que indique que desea ser excluido de esta demanda. El destinatario debe recibir esta carta el 13 de enero de 2022 o antes. Incluya su nombre, dirección y número de teléfono.

¿CÓMO PUEDE OBTENER MÁS INFORMACIÓN?

Si tiene preguntas o desea recibir un aviso detallado u otros documentos sobre esta demanda y sus derechos, visite www.lawsuit-toms.com. También puede comunicarse con el abogado de la demanda colectiva por correo electrónico a [email protected], o por correo postal a: Tom's of Maine Litigation, c/o JND Legal Administration, P.O. Box 91398, Seattle, WA 98111.

FUENTE JND Legal Administration

