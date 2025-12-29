Si compró productos de carne de res entre el 1 de agosto de 2014 y el 31 de diciembre de 2019 para alimentarse a sí mismo, a su familia o amigos, puede tener derecho a un pago en efectivo de los Liquidaciones

MINNEAPOLIS, 29 de diciembre de 2025 /PRNewswire-HISPANIC PR WIRE/ --

Aviso aprobado por el tribunal.

Si es elegible, debe presentar una reclamación antes del 30 de junio de 2026.

¿Quién está incluido en el Acuerdo?

Usted está incluido, y puede ser elegible para un pago, si es una persona o entidad que compró indirectamente cualquiera de los siguientes productos de carne de vacuno para consumo personal entre el 1 de agosto de 2014 y el 31 de diciembre de 2019:

Carne de vacuno (fresca o congelada) hecha de mandril, lomo, costilla o cortes primarios redondos . Más detalles sobre los diferentes productos de carne de vacuno incluidos en los Asentamientos están disponibles en www.OverchargedForBeef.com .

(fresca o congelada) hecha de . Más detalles sobre los diferentes productos de carne de vacuno incluidos en los Asentamientos están disponibles en . Comprado en uno de los siguientes estados/jurisdicciones (conocidos como "Jurisdicciones derogatorias" para este caso): Arizona, California, Distrito de Columbia, Florida, Illinois, Iowa, Kansas, Massachusetts, Maine, Michigan, Minnesota, Missouri, Montana, Nebraska, Nevada, Nuevo Hampshire, Nuevo México, Nueva York, Carolina del Norte, Dakota del Norte, Oregón, Rhode Island, Dakota del Sur, Tennessee, Utah, Virginia Occidental y Wisconsin.

"Comprado indirectamente" significa que no compró los productos de carne de res directamente de uno de los Demandados. En cambio, lo compraste en una tienda de comestibles o supermercado.

¿Qué productos de carne de res NO están incluidos?

Cualquier carne de vacuno comercializada como:

Premium: USDA Prime, orgánico, 100 % alimentado con pasto, Wagyu, "American-Style Kobe Beef".

USDA Prime, orgánico, 100 % alimentado con pasto, Wagyu, "American-Style Kobe Beef". Especialidad: Sin antibióticos ("NAE"), sin antibióticos, kosher, halal, certificado como humano.

Sin antibióticos ("NAE"), sin antibióticos, kosher, halal, certificado como humano. Procesada: carne de res molida, marinada, sazonada, saborizada, empanada o cocida.

¿De qué se trata esta demanda?

La demanda: Esta es una demanda colectiva antimonopolio que afirma que varios procesadores de carne de vacuno, incluidos JBS, Cargill, National Beef y Tyson Foods, firmaron un acuerdo de asignación de mercado y dejaron de competir entre sí por la cuota de mercado. El supuesto propósito y efecto de este acuerdo era aumentar sus márgenes y aumentar el precio que los consumidores pagaban por la carne de res.

Acuerdos: dos de los demandados, Tyson Foods y Cargill, han acordado acuerdos por un total de **$ 87,5 millones** ($ 55 millones de Tyson y $ 32,5 millones de Cargill) para resolver las reclamaciones en su contra. También han acordado cierto alivio no monetario.

Posición de los Demandados: El Tribunal no dictaminó que los Demandados hicieron algo malo, y las empresas niegan todas las acusaciones de irregularidades.

Demandados no liquidadores: JBS usa Food Company, Swift Beef Company, JBS Packerland, Inc. y National Beef Packing Company no han llegado a un acuerdo.

¿Qué proporcionan los acuerdos?

1. Pago en efectivo

Si está incluido en el Colectivo del Acuerdo, puede presentar una reclamación para recibir un pago en efectivo prorrateado (a partes iguales) . Este pago será proporcional a la cantidad de carne de res incluida que haya comprado durante el período de clase.

2. Cómo presentar una reclamación

Para recibir un pago, debe enviar un Formulario de reclamación con toda la información requerida. Su formulario de reclamación debe tener matasellos o enviarse en línea antes del 30 de junio de 2026. Para enviar un formulario de reclamación en línea, visite www.OverchargedForBeef.com.

¿Cuáles son sus opciones legales?

1. Obtener un pago en efectivo

Recibirá un pago en efectivo y renuncia a su derecho a demandar a Cargill y Tyson por las reclamaciones legales de esta demanda. Envíe un Formulario de reclamación antes del 30 de junio de 2026.

2. Opt-Out (Excluirse)

Usted no recibirá un pago de estos acuerdos, pero conserva su derecho a demandar a Cargill y Tyson por su cuenta por los reclamos legales en esta demanda. Envíe una solicitud de exclusión por escrito antes del 30 de marzo de 2026.

3. Objeción a los Arreglos

Usted estará obligado por los Arreglos, pero puede decirle al Tribunal por qué cree que los Arreglos son injustos. Envíe una objeción por escrito antes del 30 de marzo de 2026.

4. No hacer nada

No realizar ninguna acción. Usted no recibirá un pago en efectivo, y estará legalmente obligado por los Acuerdos, renunciando a su derecho a demandar a Cargill y Tyson más adelante.

Audiencia de imparcialidad

El Tribunal celebrará una audiencia el 12 de mayo de 2026 a las 11:00 a. m. CDT, para decidir si aprueba oficialmente los Arreglos, el monto de los honorarios de los abogados y cualquier premio por servicio. Usted o su abogado pueden asistir a la audiencia, pero no están obligados a hacerlo.

Este aviso es un resumen. Para obtener una explicación detallada de sus derechos, la definición completa de la Clase del Acuerdo y cómo optar por no participar u objetar, visite el sitio web del Acuerdo en www.OverchargedForBeef.com o llame al número gratuito al 1-877-283-8711.

URL: www.OverchargedForBeef.com

FUENTE The United States District Court for the District of Minnesota