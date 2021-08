Si compró suplementos de glucosamina Schiff Move Free® Advanced, puede tener derecho a pagos en efectivo derivados de un acuerdo de demanda colectiva

SAN FRANCISCO, 6 de agosto de 2021 /PRNewswire-HISPANIC PR WIRE/ --

Si compró Schiff Move Free® Advanced, Move Free® Advanced Plus MSM o Move Free® Advanced Plus MSM & Vitamin D entre el 28 de mayo de 2015 y el 24 de junio de 2021, usted puede actuar como "Miembro de la demanda colectiva" y tener derecho a recibir un pago en efectivo derivado de un acuerdo de demanda colectiva. En el caso No. 3:17-cv-03529-VC (N.D. Cal.) Yamagata contra Reckitt Benckiser, LLC, el Tribunal aprobó de manera preliminar un acuerdo de demanda colectiva que involucra reclamaciones que hacen referencia a que estos suplementos Schiff Move Free® Advanced fueron anunciados con información falsa. La defensa de la demanda niega estas acusaciones.

Para determinar si usted califica como miembro de la demanda, consulte el Aviso detallado y el Acuerdo de conciliación en www.MoveFreeAdvancedSettlement.com o llame al número gratuito 1-855-435-0524.

¿Qué puedo obtener? Hay un Fondo del acuerdo de $50 millones. Por cada botella comprada (para fines distintos a la reventa), los miembros de la demanda pueden recibir un pago en efectivo de $22. No se requiere prueba de compra para reclamaciones de hasta tres unidades (por un total de $66 en efectivo). Estas cantidades de indemnización pueden aumentar o disminuir según la cantidad de reclamaciones presentadas y otros factores explicados en el Acuerdo de conciliación.

¿Cómo puedo obtener un pago? Debe enviar un Formulario de reclamación para recibir un pago en efectivo. Los Formularios de reclamación se pueden presentar en línea en www.MoveFreeAdvancedSettlement.com o por correo postal. La fecha límite para enviar los Formularios de reclamación es el 8 de noviembre de 2021.

¿Qué otras opciones tengo? Si no desea recibir beneficios ni estar obligado jurídicamente por el Acuerdo, debe presentar una Solicitud de exclusión con matasellos o enviada en línea a www.MoveFreeAdvancedSettlement.com antes del 14 de octubre de 2021. También puede escribir al Tribunal en caso de querer objetar el Acuerdo, antes del 14 de octubre de 2021. El Tribunal sólo exigirá el cumplimiento sustancial de los requisitos para presentar una objeción. En caso de excluirse, no podrá recibir beneficio alguno, pero no renuncia al derecho potencial de demandar a Reckitt Benckiser LLC en relación con las reclamaciones legales en esta demanda.

El Tribunal celebrará una audiencia el 28 de octubre de 2021 a las 2:00 p. m. En esa audiencia, el Tribunal considerará si aprueba este Acuerdo y si aprueba los honorarios de abogados solicitados del 25 % del Fondo del Acuerdo más el reembolso de costos y las adjudicaciones solicitadas de representación del Grupo de $500 y $7,500. Usted puede comparecer en la audiencia, mas no está en obligación de hacerlo. El Tribunal designó abogados del bufete Blood Hurst & O'Reardon, LLP, para que representen a la Demanda Colectiva ("Abogados de la Demanda Colectiva"). A usted no se le cobrará por estos abogados. Si desea su propio abogado, puede contratar a uno a su cargo.

Si tiene alguna pregunta, visite www.MoveFreeAdvancedSettlement.com o llame al 1-855-435-0524.

