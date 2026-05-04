Si compró un boleto principal para ciertos eventos de conciertos directamente de Ticketmaster o una entidad afiliada de Live Nation cualquier momento desde 2010, se ha presentado una demanda colectiva que puede afectar sus derechos

SEATTLE, 4 de mayo de 2026 /PRNewswire-HISPANIC PR WIRE/ -- JND Legal Administration

Una demanda colectiva conocida como Popp, et al. v. Live Nation Entertainment, Inc. y Ticketmaster L.L.C. El caso n .º 22-cv-00047-GW-KES está pendiente en el Tribunal de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito Central de California (el "Tribunal"). El caso Popp, et. al. V. Live Nation Entertainment, Inc. y Ticketmaster L.L.C. se tituló anteriormente Heckman, et al. v. Live Nation Entertainment, Inc. y Ticketmaster L.L.C. Los Demandantes presentan esta demanda colectiva contra los Demandados Live Nation Entertainment, Inc. ("Live Nation") y Ticketmaster LLC ("Ticketmaster") para recuperar los presuntos daños que sufrieron al pagar tarifas supuestamente supracompetitivas en la compra de boletos primarios de las plataformas en línea de Ticketmaster.

Live Nation y Ticketmaster niegan las reclamaciones de los Demandantes y niegan cualquier responsabilidad. El Tribunal no ha decidido quién tiene razón.

¿Soy parte de la clase?

El tribunal ha decidido que las demandas legales presentadas por los demandantes pueden proceder como una demanda colectiva a nivel nacional.

Usted es miembro de la clase si cumple con TODOS los criterios a continuación:

Usted es una persona en Estados Unidos.

Compraste un boleto principal y pagaste las tarifas asociadas por los servicios de emisión de boletos principales.

Su boleto fue comprado para un evento de concierto en lo que los Demandantes llaman una "sala de conciertos importante" (definida por los Demandantes como las 500 mejores salas de conciertos de Estados Unidos por venta de boletos según Pollstar en cualquier año desde 2010 hasta el presente) en Estados Unidos.

en cualquier año desde 2010 hasta el presente) en Estados Unidos. Su boleto fue comprado directamente de Ticketmaster o una de sus entidades afiliadas propiedad, directa o indirectamente, de Live Nation.

de Ticketmaster o una de sus entidades afiliadas propiedad, directa o indirectamente, de Live Nation. Tu boleto se compró en cualquier momento desde 2010.

Quedan excluidos de la clase los Demandados; los funcionarios, directores o empleados de los Demandados; cualquier entidad en la que cualquier Demandado tenga una participación mayoritaria; cualquier afiliado, representante legal, heredero o cesionario de los Demandados; entidades gubernamentales federales, estatales o locales; cualquier funcionario judicial que presida esta acción y los miembros de su familia inmediata y personal judicial; cualquier miembro del jurado asignado a esta acción; y cualquier comprador que se determine judicialmente en este caso que está sujeto a un acuerdo de arbitraje ejecutable con Ticketmaster o Live Nation que rige las reclamaciones afirmadas en Popp, et. al. V. Live Nation Entertainment, Inc. y Ticketmaster L.L.C., caso n .º 2:22-cv-00047-GW-KES.

¿Cuáles son mis opciones?

Si usted es miembro de la clase, puede: (1) no hacer nada o (2) solicitar ser excluido ("opt-out") de la clase.

No hacer nada : si no hace nada, permanecerá en la clase, lo que indicará que desea ejercer sus derechos contra los Demandados en este caso, y estará sujeto a todas las órdenes, hallazgos y juicios pasados, presentes y futuros en esta demanda colectiva, ya sean favorables o desfavorables. Si se otorga dinero a la clase, ya sea a través de un acuerdo o un juicio después del juicio, puede obtener una parte del premio. Pero al permanecer en la clase, renunciará a su derecho a demandar a los Demandados por separado por las reclamaciones en este caso, ya sea individualmente o como parte de una clase.

Exclúyase : NO estará sujeto a la decisión del tribunal o del jurado. Mantendrá su derecho a demandar a los Demandados por separado sobre las mismas reclamaciones legales en esta demanda. Pero no obtendrá ningún dinero o beneficio que pueda provenir de un juicio o acuerdo. Para optar por no participar en la clase, debe enviar una solicitud por escrito que incluya: (1) una declaración de que "Deseo optar por no participar en la clase en Popp, et al. v. Live Nation Entertainment, Inc. y Ticketmaster L.L.C." o palabras con un efecto similar que dejen en claro su intención de ser excluido de la clase, (2) su nombre completo, dirección de correo electrónico, número de teléfono y dirección postal, y (3) su firma manuscrita y la fecha. Su solicitud de exclusión debe enviarse por correo y matasellos antes del 6 de julio de 2026 a:

Ticketmaster Fee Class Action

c/o JND Legal Administration

P.O. Box 91126

Seattle, WA 98111

¿Cuándo es el ensayo?

La fecha del juicio está fijada para el 6 de julio de 2027. Para obtener actualizaciones, visite www.TicketmasterFeeClassAction.com. El Tribunal designó a los bufetes de abogados de Quinn Emanuel Urquhart & Sullivan, LLP y Keller Postman LLC para representar a la clase como "Abogados de la Clase". No es necesario que contrate a su propio abogado porque los Abogados del Grupo están trabajando en su nombre. Pero, si quiere su propio abogado, tendrá que pagarle a ese abogado. Por ejemplo, puede pedirle a su propio abogado que comparezca en el Tribunal por usted si desea que alguien que no sea el Abogado de la Clase hable por usted.

¿Cómo puedo obtener más información?

Este Aviso resume la demanda colectiva. Para obtener más información, visite www.TicketmasterFeeClassAction.com o comuníquese con los Abogados de la Clase cuya información de contacto se puede encontrar en este sitio web; comuníquese con el Administrador de Notificaciones al 1-833-216-4458; o acceda al expediente del Tribunal en este caso a través del sistema de Acceso Público a los Registros Electrónicos del Tribunal (PACER) en https://ecf.cacd.uscourts.gov/.

FUENTE JND Legal Administration