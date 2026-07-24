Si conclude con successo nel distretto di Futian, a Shenzhen, il primo concorso globale dedicato alle applicazioni innovative di «IA + moda»

SHENZHEN, Cina, 24 luglio 2026 /PRNewswire/ -- Dal 16 al 17 luglio, il distretto di Futian, a Shenzhen, ha ospitato il primo concorso globale dedicato alle applicazioni innovative di «IA + moda» e l'evento FashTech 2026, che hanno riunito oltre 300 rappresentanti provenienti da imprese, università e istituti di ricerca di tutto il mondo. L'evento ha posto in evidenza la crescente integrazione tra intelligenza artificiale e moda, rafforzando al contempo l'ambizione di Futian di affermarsi come polo di riferimento per l'innovazione digitale nel settore della moda.

Svoltosi sotto la guida del Comitato del Partito Comunista Cinese del distretto di Futian e del Governo popolare del distretto di Futian, l'evento è stato organizzato dal Dipartimento della comunicazione del Comitato del Partito Comunista Cinese del distretto di Futian, dall'Ufficio per la cultura, i media, il turismo e lo sport del distretto di Futian e dal Centro per lo sviluppo della cultura pubblica e dello sport del distretto di Futian. L'organizzazione operativa è stata curata dalla China Fashion Association, dalla Bay Area Sustainable Fashion Alliance e da Shenzhen Fumei Space Innovation Development Co., Ltd.

Le tendenze dell'IA incontrano le opportunità della Greater Bay Area

Organizzato in concomitanza con la World Artificial Intelligence Conference (WAIC) 2026, l'evento ha mostrato l'impegno del distretto di Futian nello sviluppo di nuove applicazioni nel campo dell'«IA + moda». Attraverso concorsi, mostre, tavole rotonde e iniziative di interesse pubblico, la manifestazione ha promosso la collaborazione e l'innovazione tra settori diversi.

Due categorie presentano i risultati dell'innovazione nell'IA applicata alla moda

Il concorso si è articolato in due categorie: Design creativo; soluzioni innovative. Quasi 1.000 team provenienti da oltre dieci Paesi hanno presentato più di 2.500 progetti. La categoria Design creativo ha esplorato le possibilità offerte dall'intelligenza artificiale nella creazione di moda, mentre la categoria Soluzioni innovative si è concentrata su applicazioni concrete, tra cui marketing intelligente, dispositivi indossabili smart e spazi virtuali.

I progetti premiati hanno dimostrato il ruolo dell'IA lungo l'intera catena del valore della moda, dalla progettazione e produzione fino al marketing e all'accessibilità, mettendo in luce il potenziale commerciale delle tecnologie applicate alla moda basate sull'intelligenza artificiale.

La collaborazione intersettoriale amplia la visione di FashTech

Leader del settore hanno partecipato a tavole rotonde e masterclass dedicate allo sviluppo dei talenti, all'implementazione delle tecnologie e alle tendenze del mercato. Le partnership mediatiche con SuperELLE XinYang, Madame Figaro Hong Kong e Ruili Fashion Pioneer hanno garantito all'evento un'ampia visibilità internazionale. La manifestazione ha inoltre ricevuto il sostegno di marchi innovativi, tra cui AJL, Winkey Technology e GEMO, a ulteriore conferma della vitalità dell'ecosistema fashion-tech di Futian.

TechGALA unisce tecnologia, moda e impatto sociale

TechGALA ha combinato moda, tecnologia, responsabilità sociale e patrimonio culturale immateriale attraverso mostre, spettacoli, omaggi di moda ispirati alla Greater Bay Area e iniziative benefiche a sostegno dei programmi di educazione artistica nelle aree rurali.

Radicato a Futian, connesso al mondo

Le prossime iniziative, tra cui lo Shenzhen Futian Fashion Day durante la Milano Fashion Week e lo spettacolo-concerto TOPSKYLINE 2026, continueranno a promuovere la collaborazione globale e la crescita sostenibile dell'industria fashion-tech internazionale.