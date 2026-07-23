-La primera competición mundial de aplicaciones innovadoras "IA + Moda" en Shenzhen concluye con éxito en el distrito de Futian

SHENZHEN, China, 23 de julio de 2026 /PRNewswire/ -- Del 16 al 17 de julio, se celebró en el distrito de Futian, Shenzhen, la primera Competición Mundial de Aplicaciones de Innovación "IA + Moda" y el evento FashTech 2026. Ha sido un punto de reunión de más de 300 representantes de la industria, la academia y las instituciones de investigación de todo el mundo. El evento destacó la creciente integración de la inteligencia artificial y la moda, al tiempo que reforzó la ambición de Futian de convertirse en un centro líder para la innovación digital en la moda.

Bajo la dirección del Comité del Distrito de Futian del Partido Comunista Chino (PCC) y el Gobierno Popular del Distrito de Futian, el evento fue organizado por el Departamento de Publicidad del Comité del Distrito de Futian del PCC, la Oficina de Cultura, Medios de Comunicación, Turismo y Deportes del Distrito de Futian y el Centro de Desarrollo Cultural y Deportivo Público del Distrito de Futian. La implementación estuvo a cargo de la Asociación de Moda de China, la Alianza de Moda Sostenible del Área de la Bahía y Shenzhen Fumei Space Innovation Development Co., Ltd.

Las tendencias de la IA convergen con las oportunidades del Área de la Bahía

Celebrado de forma paralela junto a la Conferencia Mundial de Inteligencia Artificial (WAIC) de 2026, el evento puso de manifiesto el compromiso del distrito de Futian con el desarrollo de nuevas aplicaciones de "IA + Moda". Mediante concursos, exposiciones, mesas redondas e iniciativas de interés público, se impulsó la colaboración intersectorial y la innovación.

Dos categorías muestran los logros en innovación de la moda con IA

El concurso contó con dos categorías: Diseño Creativo y Soluciones Innovadoras. Casi 1.000 equipos de más de diez países presentaron más de 2.500 proyectos. La categoría de Diseño Creativo exploró la creación de moda impulsada por IA, mientras que la categoría de Soluciones Innovadoras se centró en aplicaciones prácticas como el marketing inteligente, los dispositivos portátiles inteligentes y los espacios virtuales.

Los proyectos premiados han servido para demostrar el papel de la IA en toda la cadena de valor de la moda, desde el diseño y la producción hasta el marketing y la accesibilidad, destacando el potencial comercial de las tecnologías de moda impulsadas por IA.

La colaboración intersectorial amplía la visión de FashTech

Líderes de la industria se reunieron en mesas redondas y clases magistrales para abordar el desarrollo del talento, la implementación de tecnología y las tendencias del sector. Las alianzas con medios como SuperELLE XinYang, Madame Figaro Hong Kong y Ruili Fashion Pioneer proporcionaron una amplia visibilidad internacional. El evento también contó con el apoyo de marcas innovadoras como AJL, Winkey Technology y GEMO, lo que demuestra aún más la vitalidad del ecosistema de moda y tecnología de Futian.

TechGALA conecta tecnología, moda e impacto social

TechGALA combinó moda, tecnología, responsabilidad social y patrimonio cultural inmaterial a través de exposiciones, espectáculos, regalos de moda del Área de la Bahía e iniciativas benéficas que apoyan programas de educación artística en zonas rurales.

Con raíces en Futian, conectando globalmente

Las próximas iniciativas, como el Día de la Moda de Shenzhen Futian durante la Semana de la Moda de Milán y el desfile y concierto TOPSKYLINE 2026, seguirán impulsando la colaboración global y el crecimiento sostenible en la industria internacional de la moda y la tecnología.