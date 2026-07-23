La 1ère édition du Concours mondial d'innovation « AI + Fashion » de Shenzhen s'achève avec succès dans le district de Futian

SHENZHEN, Chine, 23 juillet 2026 /PRNewswire/ -- Du 16 au 17 juillet, la 1ère édition du Concours mondial d'innovation « AI + Fashion » et l'événement FashTech 2026 se sont tenus dans le district de Futian, à Shenzhen, réunissant plus de 300 représentants internationaux. L'événement a illustré l'intégration croissante de l'IA et de la mode et l'ambition de Futian de devenir un pôle mondial d'innovation dans ce domaine.

Placée sous l'égide du Comité et du Gouvernement populaire du district de Futian, la manifestation a été organisée par le Département de la communication du Comité, le Bureau de la culture, des médias, du tourisme et des sports et le Centre de développement de la culture publique et des sports du district de Futian. Sa mise en œuvre a été assurée par la China Fashion Association, la Bay Area Sustainable Fashion Alliance et Shenzhen Fumei Space Innovation Development Co., Ltd.

Les tendances de l'IA rencontrent les opportunités de la Greater Bay Area (Guangdong–Hong Kong–Macao)

Organisé en parallèle de la Conférence mondiale sur l'intelligence artificielle 2026 (WAIC), l'événement a confirmé l'engagement de Futian en faveur des nouveaux usages associant intelligence artificielle et mode. Compétitions, expositions, tables rondes et initiatives d'intérêt général ont favorisé l'innovation et les collaborations intersectorielles.

Deux catégories mettent à l'honneur l'innovation de la mode propulsée par l'IA

Le concours comportait deux catégories : Création & Design et Solutions Innovantes. Près de 1 000 équipes issues de plus de dix pays ont présenté plus de 2 500 projets. La première explorait la création vestimentaire assistée par l'IA, tandis que la seconde mettait à l'honneur des applications concrètes telles que le marketing intelligent, les objets connectés et les univers virtuels.

Les projets primés illustrent le potentiel des technologies appliquées à la mode, de la conception à la commercialisation.

La collaboration intersectorielle élargit la vision de FashTech

Tables rondes et masterclasses ont réuni des acteurs majeurs autour des enjeux d'innovation et de développement des talents. Les partenariats médias avec SuperELLE XinYang, Madame Figaro Hong Kong et Ruili Fashion Pioneer ont renforcé la visibilité internationale de l'événement. Celui-ci a également bénéficié du soutien d'AJL, Winkey Technology et GEMO, illustrant le dynamisme de l'écosystème fashion-tech de Futian.

TechGALA fait dialoguer technologie, mode et impact social

TechGALA a réuni mode, technologie, patrimoine culturel immatériel et engagement sociétal à travers des expositions, des performances artistiques, les créations Bay Area Fashion Gifts et des initiatives caritatives dédiées à l'éducation artistique en milieu rural.

Ancré à Futian, connecté au monde

Shenzhen Futian Fashion Day durant la Fashion Week de Milan et le spectacle-concert TOPSKYLINE 2026 poursuivront cette dynamique de collaboration internationale au service d'une industrie mondiale de la fashion-tech plus innovante et durable.