Si estuvo inscrito en un programa de facturación recurrente para ciertos productos de consumo desde 2009 hasta la actualidad, puede tener derecho a los beneficios de un Acuerdo

Los productos de consumo incluían productos de cuidado personal, cigarrillos electrónicos y suplementos dietéticos, de salud o de belleza relacionados con la pérdida de peso, el desarrollo muscular, el crecimiento del cabello, el cuidado de la piel, el rendimiento sexual y las capacidades cognitivas.

SAN DIEGO, 4 de diciembre de 2025 /PRNewswire-HISPANIC PR WIRE/ -- Se ha llegado a un acuerdo global de $ 33 millones en un par de demandas consolidadas contra Wells Fargo & Company y Wells Fargo Bank, N.A. (en conjunto, los "Demandados"), incluida una demanda colectiva presentada en nombre de los consumidores por varias personas y otra demanda presentada por un síndico designado por el tribunal. Estas demandas alegan que los Demandados ayudaron a las "Entidades Apex", "Entidades Triangulares" y "Entidades Tarr" (que engañaron a los consumidores en suscripciones y productos mensuales), abriendo cuentas bancarias para docenas de empresas y transfiriendo millones de dólares a sus cuentas bancarias de terceros. Los Demandados niegan todas las reclamaciones en las demandas y niegan cualquier irregularidad o responsabilidad.

¿Por qué hay un acuerdo?

Los Demandantes y los Demandados no están de acuerdo con las reclamaciones o alegaciones hechas en esta demanda. La demanda no ha ido a juicio, y el tribunal no ha decidido si las reclamaciones de los Demandantes tienen mérito, y no ha decidido si los Demandantes o los Demandados tienen razón, o qué, si se podría otorgar algún daño si los Demandantes tienen razón. Los Demandantes y los Demandados han acordado un acuerdo, sujeto a la aprobación del Tribunal, para evitar la incertidumbre, la carga y los gastos de un litigio más prolongado.

¿Soy miembro de la clase?

Usted es un miembro de la clase si estuvo inscrito en la facturación recurrente por cualquiera de las Entidades Tarr, Entidades Triángulo o Entidades Apex desde 2009 hasta la actualidad. Puede encontrar una lista de las entidades Tarr, las entidades Triangle, las entidades Apex y los productos vendidos en www.FreeTrialRecurringBillingSettlement.com .

¿Cómo participo en el Acuerdo?

Los Miembros de la Clase que anteriormente recibieron un pago del programa de reembolso de la Comisión Federal de Comercio ("FTC") en relación con las demandas anteriores de la FTC contra las Entidades Triangle o Apex no deben presentar un Formulario de reclamación para ser elegibles para recibir los beneficios del Acuerdo. Usted es elegible para recibir un pago adicional, que se le puede proporcionar a través de los programas de reembolso existentes de la FTC en sus casos anteriores contra Apex y Triangle.

Los Miembros del Colectivo que (i) no recibieron un pago de los programas de reembolso de la FTC en relación con las demandas anteriores de la FTC contra las Entidades Triangle o Apex, y/o (ii) estaban inscritos en la facturación recurrente con una Entidad Tarr, deben presentar un Formulario de Reclamación oportuno y válido para ser elegibles para recibir los beneficios del Acuerdo.

¿Qué proporciona el Acuerdo?

Si el Tribunal aprueba el Acuerdo y usted no se excluye del Colectivo, puede ser elegible para los siguientes beneficios del Acuerdo.

Con documentación : Si estaba inscrito en una facturación recurrente para cualquiera de las entidades identificadas, debe presentar un Formulario de reclamación oportuno y válido con documentación que respalde sus pérdidas de bolsillo para ser elegible para un posible pago en efectivo proporcional (un término legal que significa parte proporcional) basado en su pérdida documentada.

Sin documentación : Si estaba inscrito en la facturación periódica de cualquiera de las entidades identificadas, pero no tiene ninguna documentación de respaldo, debe presentar un formulario de reclamación oportuno y válido, certificado bajo pena de perjurio, para tener derecho a recibir un pago fijo en efectivo de hasta $ 20. Su pago en efectivo puede estar sujeto a una reducción proporcional en función del número de reclamaciones recibidas.

Debe enviar su Formulario de reclamación en línea o por correo postal antes del 4 de marzo de 2026.

El Administrador del Acuerdo implementará medidas antifraude para validar las reclamaciones. El Administrador del Acuerdo rechazará las reclamaciones si, por ejemplo: (i) contienen indicadores significativos de fraude, (ii) son inoportunas o (iii) están incompletas (los miembros del Grupo tendrán la oportunidad de proporcionar información completa), para garantizar la integridad del Proceso de Reclamaciones.

¿Cuáles son mis otras opciones?

Solicitud de exclusión : si no desea estar legalmente sujeto al Acuerdo, debe enviar una solicitud para excluirse del matasellos del grupo de demandantes antes del 5 de marzo de 2026. Si no opta por no participar, renunciará al derecho de demandar y liberará a los Demandados y a los Exonerados de las reclamaciones legales en esta demanda. El aviso de formulario largo en el sitio web del Acuerdo explica cómo excluirse.



Objeción al Acuerdo - Si no opta por no participar, puede objetar el Acuerdo, los honorarios de los abogados de la Clase y los Gastos de Litigio, y los Pagos por Servicios antes del 5 de marzo de 2026. El aviso de formulario largo en el sitio web del Acuerdo explica cómo objetar.



No hacer nada : si no hace nada y (i) no recibió un pago de la FTC en relación con Triangle o Apex, o (ii) se inscribió en la facturación recurrente con una Entidad Tarr, no recibirá beneficios del Acuerdo, y estará sujeto al Acuerdo y a los juicios y órdenes. Si no hace nada y anteriormente recibió un pago de la FTC en relación con las demandas anteriores de la FTC contra las Entidades Triangle o Apex, es elegible para recibir los beneficios del Acuerdo y estará sujeto al Acuerdo y a cualquier sentencia y orden.

¿Quién me representa?

El Tribunal ha designado a abogados de Glancy Prongay & Murray LLP para que actúen como Abogados del Colectivo. Solicitarán que se les paguen los honorarios y gastos legales para llevar a cabo estas demandas. Puede contratar a su propio abogado a su cargo si así lo desea. Usted o su abogado pueden asistir y pedir comparecer a la audiencia si se oponen, pero no están obligados a hacerlo.

¿Y ahora qué?

El tribunal celebrará una audiencia de aprobación final el 26 de marzo de 2026, a la 1:30 p.m., en Carter-Keep Courthouse, 333 W. Broadway, Courtroom 14A, San Diego, CA 92101. En esa audiencia, el Tribunal escuchará cualquier objeción relacionada con la imparcialidad del Acuerdo y decidirá si aprueba los honorarios y gastos de los abogados solicitados por los Abogados de la Clase, y los premios de servicio solicitados a los Representantes de la Clase. La fecha de la audiencia puede cambiar sin previo aviso.

Este aviso es un resumen. Más información sobre el Acuerdo en www.FreeTrialRecurringBillingSettlement.com , o llamando al número gratuito 1-888-884-1172.

