SI Group está entre as 5% melhores em Responsabilidade Social Corporativa Global

Os indicadores de Responsabilidade Social Corporativa (RSC) da EcoVadis classificam as práticas ambientais, éticas e sociais dos fornecedores em 190 commodities e 150 países. A metodologia EcoVadis abrange 21 critérios individuais em quatro temas, incluindo: meio ambiente, trabalho e direitos humanos, ética e compras sustentáveis. A metodologia é construída com base nos padrões internacionais de responsabilidade social corporativa, incluindo a Global Reporting Initiative, o Pacto Global das Nações Unidas e o ISO 26000. Para mais informações, acesse www.ecovadis.com .

O SI Group está constantemente se esforçando para encontrar soluções sustentáveis no desenvolvimento, fabricação e aplicação de seus produtos químicos. "Nossa classificação EcoVadis reflete nosso compromisso com a sustentabilidade e a responsabilidade social corporativa. Reconhecemos que temos a oportunidade de causar um impacto generalizado por meio de produtos químicos inovadores e de nossas ações como empresa", disse David Bradley, presidente e CEO do SI Group. "Esperamos trabalhar com nossos principais clientes para focar não apenas no desempenho, mas também na sustentabilidade de nossos produtos."

No início deste ano, o SI Group expandiu o papel de Mike Farnell, vice-presidente sênior do Conselho Geral, para incluir o de diretor de sustentabilidade para desenvolver a base de sustentabilidade do SI Group e continuar a progredir como líder em sustentabilidade no setor químico.

Sobre a EcoVadis

A EcoVadis é o provedor mais confiável do mundo em classificações de sustentabilidade empresarial, inteligência e ferramentas de melhoria de desempenho colaborativo para cadeias de suprimentos globais. Apoiado por uma potente plataforma de tecnologia e uma equipe global de especialistas em domínios, os scorecards de sustentabilidade da EcoVadis, fáceis de usar e acionáveis, oferecem informações detalhadas sobre os riscos ambientais, sociais e éticos em 190 categorias de compras e 150 países.

Sobre o SI Group

O SI Group é líder mundial em tecnologia inovadora de aditivos de desempenho, soluções de processos, ingredientes farmacêuticos ativos e intermediários químicos. As soluções do SI Group são essenciais para aprimorar a qualidade e o desempenho de inúmeros bens industriais e de consumo nos setores de plásticos, borracha e adesivos, combustíveis e lubrificantes, campos petrolíferos, farmacêuticos e resinas industriais. Com sede em Schenectady, Nova York, a área de produção global do SI Group inclui 24 instalações em cinco continentes, atendendo clientes em 90 países com 2.800 funcionários em todo o mundo. O SI Group inova e impulsiona mudanças para criar valor com paixão por segurança, química e resultados extraordinários. Saiba mais em www.siigroup.com.

