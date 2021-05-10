Си Цзиньпин призывает к большей гармонии между людьми и природой словами из классики 

В своей речи на церемонии открытия Пекинской выставки садоводства в апреле 2019 года Си Цзиньпин процитировал фрагмент из древнекитайской летописи «Цзы чжи тун цзянь» («Помогающее в управлении всепронизывающее зерцало»), впервые опубликованной почти тысячелетие назад.

В этой речи Си Цзиньпин признал, что «индустриализация, создавая беспрецедентные материальные блага, нанесла серьезный ущерб матери-природе».

Эти замечания были сделаны на фоне растущей обеспокоенности в отношении последствий изменения климата, а также опасений по поводу того, что ископаемые виды топлива могут вскоре иссякнуть, если люди продолжат сжигать их нынешними темпами, тогда как все ключевые ресурсы, такие как земля, вода и энергия, становятся все более ограниченными.

«Рациональное использование природных ресурсов является ключом к сохранению окружающей среды», — заявил Си Цзиньпин на открытии выставки.

«Нам необходимо стимулировать более простой, экологичный и низкоуглеродный образ жизни, препятствовать излишествам и расточительности, а также развивать культуру экологически чистой и здоровой жизни», — добавил лидер страны.

«Глядя в ночь, мы испытываем благоговейный трепет перед скоплениями звезд на небе. Планета Земля — единственный дом для человечества. Мы должны защищать эту планету как свои собственные глаза и дорожить природой так же, как дорожим жизнью», — сказал Си Цзиньпин.

Последний китайский пятилетний план также прокладывает путь к достижению страной пика выбросов углекислого газа к 2030 году и углеродной нейтральности к 2060 году. 14-й Пятилетний план (на 2021-2025 годы) предусматривает снижение энергопотребления на единицу валового внутреннего продукта (ВВП) и выбросов углекислого газа на единицу ВВП соответственно на 13,5 и 18% в течение следующей пятилетки.

В последние 10 лет Китай занимает первое место в мире по темпам наращивания лесных ресурсов — площадь его лесонасаждений превышает 70 млн. гектаров. В то же время 90% типов наземных экосистем и 85% основных популяций диких животных находятся под эффективной защитой государства. Кроме того, Китай обязался увеличить объем лесного фонда на шесть миллиардов кубометров к 2030 году по сравнению с уровнем 2005 года, а также довести суммарную установленную мощность ветряной и солнечной энергетики до уровня, превышающего 1,2 миллиарда киловатт.

Ссылка: https://www.youtube.com/watch?v=6pbnX22aokU

Видео — https://mma.prnewswire.com/media/1506022/video.mp4

SOURCE CCTV+