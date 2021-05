Si Ťin-pching se inspiruje klasickými texty ve svých výzvách pro větší harmonii mezi lidmi a přírodou

Si citoval z historického čínského klasického díla „C'-č' tchung-ťien" („Zi Zhi Tong Jian") nebo „Všeobsahující zrcadlo na pomoc vládě" („Comprehensive Mirror in Aid of Governance"), které bylo prvně publikováno před téměř tisícem let, ve svém projevu u příležitosti otevření zahradnické výstavy Beijing Horticultural Expo v dubnu 2019.

Ve svém projevu Si potvrdil, že: „industrializace, během které bylo vytvořeno nepředstavitelné materiální bohatství, způsobila závažné škody Matce Přírodě."

Tyto poznámky přichází na pozadí rostoucích obav o důsledky klimatických změn, stejně jako o brzké vyčerpání fosilních paliv, pokud je budou lidé spalovat stejným tempem jako teď, zatímco důležité zdroje jako půda, voda a energie jsou stále omezenější.

„Správné zvažování využití přírodních zdrojů je klíčem k ochraně přírody," řekl Si na výstavě.

„Musíme propagovat jednodušší, zelenější životní styl s nízkými emisemi uhlíku, bojovat proti nadměrnosti a plýtvání a posilovat kulturu zeleného a zdravého života," řekl prezident.

„Pokud se podíváme v noci na oblohu, jsme ohromeni množstvím hvězd na nebi. Planeta Země je pro lidstvo jediným domovem. Musíme tuto planetu chránit, jako chráníme své oči a milovat přírodu stejně tak, jako milujeme život," řekl Si.

Poslední čínský pětiletý plán rovněž vytyčuje cestu ke splnění závazků Číny, že do roku 2030 sníží emise uhlíku a do roku 2060 bude uhlíkově neutrální. Čtrnáctý pětiletý plán na období 2021-2025 slibuje nižší spotřebu energie na jednotku hrubého domácího produktu (HDP) a menší množství emisí oxidu uhlíku na jednotku HDP o 13,5 procenta a 18 procent, v uvedeném pořadí, v následujících pěti letech.

V posledních deseti letech se Čína zařadila na první místo celosvětově, pokud jde o zvyšování lesních zdrojů se zalesněnou plochou přesahující 70 milionů hektarů. Zároveň je 90 procent typů pozemních ekosystémů a 85 procent klíčových zvířat ve volné přírodě pod efektivní státní ochranou. Čína se rovněž zavázala zvýšit objem lesů o šest miliard krychlových metrů do roku 2030 oproti úrovni z roku 2005 a zvýšit celkovou instalovanou kapacitu energie z větru a solární energie na více než 1,2 miliard kilowatt.

