Si usted adquirió Benecol Spreads entre el 1 de enero de 2008 y el 31 de diciembre de 2011, podría tener derecho a recibir dinero de un acuerdo de demanda colectiva

SEATTLE, 28 de octubre de 2021 /PRNewswire-HISPANIC PR WIRE/ -- JND Legal Administration anuncia que se ha alcanzado una propuesta de acuerdo en virtud de la demanda colectiva en los casos titulados Martinelli contra Johnson & Johnson, et al.,Nro. de caso 2: 15-cv- 01733-MCE-DB (E.D. Cal.). Usted tiene derecho a conocer sus derechos y opciones.

¿De qué se trata el caso? La demanda alega que Johnson & Johnson y McNeil Nutritionals, LLC ("los Demandados") tergiversaron el contenido de grasas trans de Benecol Regular y Light Spreads ("Benecol Spreads") etiquetándolos con el rótulo "Sin grasas trans" cuando, en realidad, contienen grasas trans debido al uso de aceites parcialmente hidrogenados. Los acusados niegan los hechos denunciados y sostienen que la etiqueta no es engañosa y claramente identifica que el producto contenía cantidades insignificantes de grasas trans. Para evitar el costo, el riesgo y la demora del litigio, el querellante JoAnn Martinelli ("el Demandante") y los Demandados aceptaron un acuerdo.

¿Quiénes son los afectados? Todas las personas que compraron Benecol Spreads para uso personal en los Estados Unidos entre el 1 de enero de 2008 y el 31 de diciembre de 2011.

¿Qué establece el acuerdo? Los Demandados han acordado pagar hasta $2 millones para ser utilizados en el pago de beneficios a los miembros elegibles de la demanda, honorarios y gastos de los abogados (que no excederán un tercio del monto del acuerdo), costos de administración y la adjudicación de incentivos a los representantes de la demanda ($7,500). Los miembros de la demanda colectiva que presenten un formulario de reclamación en tiempo y forma pueden recibir el reembolso completo por cada envase de Benecol Spreads adquirido entre el 1 de enero de 2008 y el 31 de diciembre de 2011 para el cual se presente un comprobante de compra o bien $5.00 por cada envase por hasta cuatro (4) envases de Benecol Spreads adquiridos durante el mismo período sin comprobante de compra. Los pagos están sujetos a una reducción prorrateada si el valor total de todas las reclamaciones válidas supera los $2 millones después del pago de los honorarios y los gastos de los abogados, los costos administrativos y la adjudicación de incentivos.

¿Cómo se presenta una reclamación? Visite www.BenecolSettlement.com para descargar o presentar un formulario de reclamación. También puede escribir a Benecol Spreads Settlement, c/o JND Legal Administration, P.O. Box 91426, Seattle, WA 98111 o enviar un correo electrónico a [email protected]. Todos los formularios de reclamación deben presentarse en línea o llevar el sello postal con fecha anterior al 25 de febrero de 2022.

¿Qué opciones tengo? No tomar ninguna acción: Si usted no toma ninguna acción, no recibirá ni el dinero ni los beneficios del acuerdo. Quedará legalmente obligado por todas las órdenes y sentencias del tribunal y no podrá demandar, o seguir demandando, a los Demandados como parte de cualquier otra demanda que contenga las mismas reclamaciones de esta demanda. Excluirse: Si pide ser excluido de la demanda colectiva, no podrá obtener dinero ni beneficios de este acuerdo, pero conservará todo derecho a demandar a los Demandados por estas reclamaciones ahora o en el futuro y no estará obligado por ninguna orden o sentencia judicial. Objetar : Si no se excluye del acuerdo, puede oponerse a él o informarle al Tribunal lo que no le convence del acuerdo. Las exclusiones y las objeciones deben llevar el sello postal correspondiente con fecha anterior al 26 de enero de 2022. Para obtener información sobre sus derechos y sus opciones, y sobre cómo excluirse u objetar, visite www.BenecolSettlement.com .

¿Cómo continúa esta demanda? El Tribunal celebrará una audiencia de aprobación final el 24 de marzo de 20211 a las 14:00, horario del Pacífico, para considerar si aprueba el acuerdo, los honorarios y los gastos de los abogados, y la adjudicación de incentivos. El Tribunal ha designado a Bursor & Fisher, P.A. como abogado de la demanda colectiva. Los abogados de la demanda colectiva responderán a cualquier pregunta que el Tribunal pueda tener. Puede contratar a su propio abogado para que comparezca ante el Tribunal, pero tiene la obligación de hacerlo.

¿Tiene preguntas? Visite www.BenecolSettlement.com , llame al 1-888-921-1531 o escriba a: Benecol sated Settlement, c/o JND Legal Administration, P.O. Box 91426, Seattle, WA 98111. También puede comunicarse con el abogado de la demanda colectiva escribiendo a [email protected]

