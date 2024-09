Si compró atún enlatado o en bolsa entre el 1 de junio de 2011 y el 1 de julio de 2015, puede calificar para obtener efectivo de los acuerdos de demanda colectiva por un total de $ 152.2 millones

SEATTLE, 9 de septiembre de 2024 /PRNewswire-HISPANIC PR WIRE/ -- JND Legal Administration

Los acuerdos propuestos se han alcanzado en una demanda colectiva antimonopolio llamada In Re: Packaged Seafood Products Antitrust Litigation, No. 15-MD-2670 DMS (MSB) en el Tribunal de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito Sur de California. Aquellos que demandaron se denominan Demandantes de Pagador Final o EPP. Las empresas que demandaron son los Demandados e incluyen a Tri-Union Seafoods LLC d/b/a Chicken of the Sea International y Thai Union Group PCL (colectivamente "COSI"), StarKist Company y su empresa matriz, Dongwon Industries Co. Ltd (colectivamente "StarKist") y Bumble Bee Foods, LLC ("Bumble Bee") y sus empresas matrices Lion Capital LLP, Lion Capital (Americas), Inc. y Big Catch Cayman LP (las "Compañías Lion" o "Lion").

El 15 de julio de 2022, el Tribunal aprobó un acuerdo alcanzado en esta demanda colectiva antimonopolio entre el EPPS y COSI (el "Acuerdo de COSI"). El 9 de agosto de 2024, se llegó a un acuerdo propuesto en esta acción antimonopolio entre el EPPS y StarKist (el "Acuerdo de StarKist"). Y, el 7 de agosto de 2024, se llegó a un acuerdo propuesto en esta acción antimonopolio entre el EPPS y Lion (el "Acuerdo Lion").

Si es aprobado por el Tribunal, StarKist y Lion Settlements resolverán los reclamos del EPPS de que desde el 1 de junio de 2011 hasta el 31 de julio de 2015 StarKist y Lion participaron en una conspiración ilegal para elevar, fijar, mantener o estabilizar el precio de los productos de atún envasado a un nivel artificialmente alto en violación de las leyes antimonopolio y de competencia desleal.

Tanto StarKist como Lion niegan muchas de las acusaciones y han defendido las afirmaciones de los EPP. El EPPS, StarKist y Lion acordaron los Acuerdos propuestos para evitar más litigios, los riesgos de un veredicto adverso del jurado, costos sustanciales del juicio e inconvenientes para el EPPS, StarKist y Lion. Si se aprueba, los Acuerdos de StarKist y Lion liberarán a StarKist y Lion de las reclamaciones en este caso, resolviendo así todas las reclamaciones restantes del EPP en esta acción.

¿Formo parte del Colectivo del Acuerdo ? La Clase del Acuerdo StarKist y Lion incluye a todas las personas y entidades que residieron en Arizona, Arkansas, California, el Distrito de Columbia, Florida, Guam, Hawai, Iowa, Kansas, Maine, Massachusetts, Michigan, Minnesota, Mississippi, Missouri, Nebraska, Nevada, New Hampshire, Nuevo México, Nueva York, Carolina del Norte, Dakota del Norte, Oregon, Rhode Island, Carolina del Sur, Dakota del Sur, Tennessee, Utah, Vermont, Virginia, Virginia Occidental y Wisconsin, que compraron indirectamente Atún Empaquetado en latas o bolsas de menos de cuarenta onzas para consumo final y no para reventa, producido por cualquier Demandado o cualquier subsidiaria o afiliada actual o anterior del mismo, o cualquier co-conspirador durante el período comprendido entre el 1 de junio de 2011 y el 1 de julio de 2015 (el "Período de la Clase"). La Clase del Acuerdo de StarKist y Lion excluye las compras de kits de comida. También están excluidos de la Clase del Acuerdo StarKist y Lion el Tribunal, los Demandados y las personas que previamente optaron por no participar en la Clase del Acuerdo COSI o la Clase certificada.

¿Qué ofrecen los asentamientos StarKist y Lion ? Si se aprueba, StarKist ha acordado pagar $ 130 millones y Lion $ 6 millones, por un total de $ 136 millones en beneficios. Con los $ 16.2 millones en beneficios proporcionados por el Acuerdo COSI, los beneficios totales del acuerdo en este caso antimonopolio son de $ 152.2 millones ("Acuerdo Total").

Todos los honorarios y gastos en este asunto se pagarán con cargo al Fondo Total del Acuerdo. Los Abogados de la Clase solicitarán al Tribunal que apruebe: (1) honorarios de abogados equivalentes al 33 % del Fondo Total del Acuerdo; (2) $ 1,618,489.24 en costos de litigio de bolsillo incurridos desde mayo de 2021; y (3) $ 294,000 en premios de servicio que se distribuirán a los EPP individuales en función de su contribución al caso. El Tribunal ya ha aprobado una adjudicación de gastos por la cantidad de $ 4,155,027.67 para reembolsar a los Abogados de la Clase por los costos de litigio de bolsillo incurridos a partir de mayo de 2021.

Sobre la base de la cantidad total del Acuerdo de $ 152.2 millones, se estima que los Miembros de la Clase del Acuerdo recibirán aproximadamente $ 24.50 por cada 200 latas compradas (número aproximado de latas si compró atún empaquetado semanalmente durante el Período de la Clase del Acuerdo) o aproximadamente $ 0.12 por lata. El monto real del pago por can dependerá de la cantidad de honorarios y costos de abogados, las adjudicaciones de servicios para los EPP individuales y los costos de administración que sean otorgados por el Tribunal, así como el número de reclamaciones válidas recibidas y el volumen de latas/bolsas representadas en esas reclamaciones.

¿Cómo puedo recibir un pago ? Visite www.TunaEndPurchaserSettlement.com para presentar o descargar el Formulario de reclamación. Su reclamo debe enviarse en línea o con matasellos antes del 31 de diciembre de 2024. Si ya presentó una reclamación en el Acuerdo de COSI, no necesita presentar otra reclamación de pago. Al presentar una reclamación, estará obligado por el Acuerdo Total y renunciará a su derecho a demandar o continuar demandando a StarKist y Lion por las reclamaciones en este caso.

¿Cuáles son mis otras opciones ?

No hacer nada . A menos que haya presentado previamente una reclamación válida en el Acuerdo de COSI, no recibirá dinero. Renunciará a su derecho a demandar o continuará demandando a StarKist y Lion por las reclamaciones en este caso.

Objeto . Puede decirle al Tribunal lo que no le gusta de los acuerdos de StarKist y Lion. Aún estará obligado por los acuerdos de StarKist y Lion y aún puede presentar una reclamación. Para obtener más información sobre cómo objetar, visite www.TunaEndPurchaserSettlement.com. Las objeciones deben tener matasellos antes del 8 de noviembre de 2024.

No hay ninguna oportunidad adicional para excluirse ("Exclusión voluntaria") de los acuerdos de StarKist y Lion. A los Miembros del Colectivo del Acuerdo se les brindaron dos oportunidades para excluir o "optar por no participar" tanto en el Aviso del Colectivo del Acuerdo de COSI como en el Aviso de Litigio ("Colectivo"). Si proporcionó una exclusión o exclusión válida y oportuna como parte de la Clase y el Aviso de Clase del Acuerdo de COSI, entonces será excluido de la Clase del Acuerdo.

La Audiencia de Equidad del Tribunal . El Tribunal celebrará una Audiencia de Equidad a la 1:30 p.m. el 22 de noviembre de 2024 en el Tribunal de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito Sur de California, James M. Carter y Judith N. Keep United States Courthouse, 333 West Broadway, San Diego, CA 92101. En la Audiencia de Equidad, el Tribunal considerará si los Acuerdos de StarKist y Lion propuestos deben aprobarse como justos, razonables y adecuados. El Tribunal considerará el monto de cualquier adjudicación de honorarios de abogados, los montos de reembolso por costos de litigio y el monto de cualquier adjudicación de servicios para los EPP. Si hay objeciones, el Tribunal las considerará. Después de la audiencia, el Tribunal decidirá si aprueba los Acuerdos de StarKist y Lion. Los pagos se realizarán a los Miembros de la Clase del Arreglo que presenten un Formulario de Reclamación válido y oportuno después de que el Tribunal otorgue la "aprobación final" de los Arreglos de StarKist y Lion, todos los fondos se hayan pagado según lo requerido por los Acuerdos del Arreglo, se hayan dictado sentencias definitivas y se hayan agotado todas las apelaciones. No sabemos cuánto tiempo tomarán estas decisiones. Por favor, sea paciente.

El Tribunal designó al bufete de abogados de Wolf Haldenstein Adler Freeman & Herz LLP como Abogados del Colectivo en nombre de los EPP y los Miembros del Colectivo. Sin embargo, usted o su propio abogado son bienvenidos a asistir a la audiencia por su propia cuenta.

¿Tienes alguna pregunta ? Visite www.TunaEndPurchaserSettlement.com, escriba a Tuna End Purchaser Settlement, c/o JND Legal Administration, P.O. Box 91442, Seattle, WA 98111, envíe un correo electrónico a [email protected], o llame al número gratuito 1-866-615-0977.

POR FAVOR, NO SE PONGA EN CONTACTO CON EL TRIBUNAL.

FUENTE JND Legal Administration