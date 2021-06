Si usted compró determinados productos de la marca Benefiber entre el 19 de junio de 2014 y el 8 de junio de 2021, podrá recibir aproximadamente $10 o $12 por aquellas compras que califiquen en un Acuerdo de demanda colectiva

SEATTLE, 22 de junio de 2021 /PRNewswire-HISPANIC PR WIRE/ -- JND Legal Administration anuncia que se ha alcanzado una propuesta de Acuerdo en virtud de la demanda colectiva en los casos titulados Swetz vs. GSK Consumer Health, Inc., No. 20-cv-04731 (S.D.N.Y.), y White vs. GSK Consumer Health, Inc., No. 20-cv-04048 (N.D. Cal). Esta notificación proporciona un resumen de sus derechos y opciones.

¿De qué se trata? Los demandantes Susan Swetz y Phillip White alegan que los acusados, GSK Consumer Health, Inc. y GlaxoSmithKline Consumer Health Holdings (US) LLC ("GSK") comercializaron, publicitaron, etiquetaron y vendieron de manera engañosa el suplemento de fibra prebiótica en polvo Benefiber Original, el suplemento de fibra en polvo Benefiber sin azúcar, los paquetes de fibra prebióticoa en polvo On-The-Go (saborizada o sin sabor), y el suplemento de fibra prebiótica masticable (en conjunto, "Benefiber Original"), y/o el suplemento de fibra prebiótica en polvo Benefiber Healthy Shape ("Benefiber Healthy Shape") (en conjunto, los "Productos Cubiertos") como "100 % naturales" o "naturales" y también que Benefiber Healthy Shape fue mal etiquetado como "clínicamente probado para curar la ansiedad", aún cuando se alega que es el mismo producto que Benefiber Original. GSK niega enérgicamente todas las acusaciones hechas en la demanda y ha emitido numerosas defensas, entre ellas que el único ingrediente, dextrina de trigo, proviene del trigo natural y que las declaraciones de saciedad con respecto a Benefiber Healthy Shape están fundamentadas en estudios clínicos. Ambas partes han llegado a un acuerdo para evitar el riesgo, costo y tiempo de seguir adelante con el litigio.

¿Quiénes son los afectados? Usted es Miembro de la demanda colectiva si compró Benefiber Original y/o Benefiber Healthy Shape para uso personal, no para la reventa, en los Estados Unidos entre el 19 de junio de 2014 y el 8 de junio de 2021.

¿Qué proporciona el Acuerdo? El Acuerdo proporciona compensación monetaria y cautelar.

Compensación monetaria : GSK acordó pagar $6.5 millones a un Fondo del Acuerdo que se utilizará para pagar: (1) los beneficios monetarios que corresponden a los Miembros elegibles de la demanda colectiva según se describe a continuación; (2) los gastos razonables de administración del Acuerdo, sin que estos superen $675,000; (3) los honorarios y gastos de los abogados en la cantidad aprobada por el Tribunal, sin que estos superen un tercio (1/3) del Fondo del Acuerdo en cifras brutas ($2,166,666); y (4) una compensación por servicio de representación de la demanda de $3,000 por representante.

Compensación cautelar : GSK también ha acordado: (1) dejar de fabricar los productos cubiertos con etiquetas que indiquen "100 % Natural" y excluirá esa afirmación de cualquier futura comercialización o publicidad creada por GSK o dirigida por GSK que describa los productos cubiertos; y (2) dejar de fabricar Benefiber Healthy Shape con etiquetas que afirmen que es un producto "clínicamente probado para curar la ansiedad" y excluirá esa afirmación de cualquier futura comercialización o publicidad creada por GSK o dirigida por GSK que describa a Benefiber Healthy Shape.

¿Qué puedo obtener? Los Miembros del grupo del acuerdo que presenten un Formulario de reclamación válido y oportuno pueden ser elegibles para recibir:

Un estimado de $10.00* por compra calificable de Benefiber Original , hasta un máximo de cinco (5) unidades sin prueba de compra. Se requiere Prueba de compra calificable por cada unidad para todas las Reclamaciones de más de cinco (5) unidades de Benefiber Original.

, hasta un máximo de cinco (5) unidades sin prueba de compra. Se requiere Prueba de compra calificable por cada unidad para todas las Reclamaciones de más de cinco (5) unidades de Benefiber Original. Se estima un total de $12.00* por compra calificable de Benefiber Healthy Shape, hasta un máximo de cinco (5) unidades sin prueba de compra. Se requiere Prueba de compra calificable por cada unidad para todas las Reclamaciones de más de cinco (5) unidades de Benefiber Healthy Shape.

* Los pagos están sujetos a un posible ajuste prorrateado (por más o por menos) dependiendo de la cantidad de Reclamaciones oportunas y válidas presentadas. Sólo se puede presentar una Reclamación por hogar. Para obtener más información diríjase a www.NationalBenefiberSettlement.com.

¿Cómo presentó una Reclamación? Para recibir un pago en efectivo, diríjase a www.NationalBenefiberSettlement.com para presentar o descargar un Formulario de reclamación. También puede escribir a: National Benefiber Settlement, c/o JND Legal Administration, PO Box 91412, Seattle, WA 98111 o al correo electrónico: [email protected]. Todos los Formularios de reclamación deben presentarse en línea a más tardar el 6 de octubre de 2021 o por correo con sello postal máximo del 6 de octubre de 2021.

¿Cuáles son mis otras opciones? Puede decidir no actuar, excluirse u objetar al Acuerdo.

No actuar : Si no actúa no recibirá pago alguno y renunciará a su derecho a demandar o seguir demandando a GSK por las reclamaciones de este caso.

: Si no actúa no recibirá pago alguno y renunciará a su derecho a demandar o seguir demandando a GSK por las reclamaciones de este caso. Excluirse : Si se excluye o se retira del Grupo demandante, no recibirá pago alguno. Conservará su derecho a demandar o seguir demandando a GSK por las reclamaciones del acuerdo. Las solicitudes de exclusión deben tener el sello postal anterior al 7 de septiembre de 2021.

: Si se excluye o se retira del Grupo demandante, no recibirá pago alguno. Conservará su derecho a demandar o seguir demandando a GSK por las reclamaciones del acuerdo. Las solicitudes de exclusión deben tener el sello postal anterior al Objetar . Si no se excluye del acuerdo, puede oponerse al mismo o informarle al Tribunal lo que no le parece correcto del Acuerdo. Las objeciones deben tener sello postal anterior al 7 de septiembre de 2021 y ser enviadas al Tribunal y al Administrador del acuerdo.

Para obtener información sobre sus derechos y opciones, y sobre cómo excluirse u objetar, visite www.NationalBenefiberSettlement.com.

¿Qué sucederá a continuación? El Tribunal celebrará una Audiencia de Aprobación Final el 18 de noviembre de 2021 a las 10:00 a. m., hora del este, para considerar si aprueba el acuerdo, establecer los honorarios y gastos de los abogados de la Demanda y las compensaciones por su servicio para los representantes de la demanda. La Audiencia de Aprobación Final se celebrará ante el Honorable Nelson S. Román por teleconferencia. Asegúrese de consultar el sitio web del Acuerdo para obtener información sobre la teleconferencias y noticias. El Tribunal nombró a Jason P. Sultzer de The Sultzer Law Group; Melissa S. Weiner de Pearson, Simon & Warshaw, LLP; Douglas J. McNamara de Cohen Milstein Sellers & Toll PLLC; Gary E. Mason de Mason Lietz & Klinger LLP; Charles E. Schaffer de Levin Sedran & Berman; Ryan J. Clarkson y Katherine A. Bruce de Clarkson Law Firm, P.C.; y a Christopher D. Moon de Moon Law APC como colíderes de los abogados de la Demanda colectiva. Los abogados de la demanda colectiva responderán a cualquier pregunta que el Tribunal pueda tener. Puede comparecer en la audiencia, ya sea usted mismo o a través de un abogado contratado por usted, pero no está en obligación de hacerlo.

¿Cómo puedo obtener más información? Para obtener más información y para ver la notificación completa, visite www.NationalBenefiberSettlement.com National Benefiber Settlement, c/o JND Legal Administration, PO Box 91412, Seattle, WA 98111 o por correo electrónico a [email protected], o llame al 1-833-636-2116.

EVITE CONTACTAR DIRECTAMENTE AL TRIBUNAL O LA OFICINA DEL SECRETARIO JUDICIAL

