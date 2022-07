Si usted es un comerciante que incurrió en un contracargo por transferencia de responsabilidad por fraude de EMV/chip no reembolsado en una transacción con tarjeta de crédito o débito Visa, Mastercard, American Express o Discover, una demanda colectiva pendiente puede afectar sus derechos

NUEVA YORK, 1 de julio de 2022 /PRNewswire-HISPANIC PR WIRE/ -- Si usted es un comerciante que incurrió en un contracargo por transferencia de responsabilidad por fraude de EMV/chip no reembolsado en una transacción con tarjeta de crédito o débito Visa, Mastercard, American Express o Discover que ocurrió del 1 de octubre de 2015 al 30 de septiembre de 2017, una demanda colectiva pendiente puede afectar sus derechos.

El litigio de demanda colectiva (B&R Supermarket, Inc., et al. v. Visa Inc., et al., 17-cv-02738) está pendiente en el Tribunal de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito Este de Nueva York. En este litigio, los Demandantes afirman que los Demandados Visa, Mastercard, American Express y Discover violaron las leyes antimonopolio al actuar ilegalmente en conjunto para transferir la responsabilidad por ciertos cargos fraudulentos a los comerciantes cuando la tarjeta estaba habilitada con tecnología EMV/chip y el terminal del comerciante no lo estaba. El Tribunal todavía no ha decidido quién tiene la razón. El Tribunal decidió que este caso debía proceder como un litigio de demanda colectiva. Aún no se ha determinado la responsabilidad. No se ha establecido una fecha de juicio. No hay dinero disponible en la actualidad. No hay garantía alguna de que habrá en el futuro. Sin embargo, sus derechos legales pueden verse afectados, y usted debe tomar una decisión ahora.

¿CUÁLES SON MIS DERECHOS Y OPCIONES?

Sus opciones son las siguientes:

No hacer nada. Permanecer en este caso. Esperar el resultado. Renunciar a ciertos derechos. Si usted no hace nada, mantiene la posibilidad de obtener dinero o beneficios que pueden otorgarse en un juicio o mediante una conciliación. Usted quedará obligado legalmente por todas las Órdenes judiciales y las Sentencias dictadas por el Tribunal en este litigio. Sin embargo, si permanece en el caso, usted renuncia a cualquier derecho que pueda tener de demandar a los Demandados por separado por cualquier reclamación basada en los hechos y la conducta planteados por esta demanda. Si lo desea, usted puede presentar una comparecencia en este caso mediante un abogado. Excluirse. Retirarse de este caso. No obtener dinero de él, si se recupera alguno en el futuro. Conservar cualquier derecho que usted pueda tener a demandar por su cuenta. Si solicita ser excluido del Grupo de demandantes, usted no tendrá derecho a ningún resarcimiento si finalmente se otorga alguno. Pero usted, por su cuenta o mediante un abogado que contrate, puede demandar a los Demandados en relación con las mismas reclamaciones legales que son objeto de la presente demanda. Para excluirse, usted debe enviar una carta en la que indique que desea excluirse del Grupo de demandantes, a: FLS Litigation Administrator, P.O. Box 6430, Portland, OR 97228-6430. Su solicitud de exclusión debe tener un sello postal que no sea posterior al 08/31/2022 .

¿DESEA OBTENER INFORMACIÓN ADICIONAL?

Si tiene alguna pregunta o desea revisar los documentos que se han presentado en este caso, incluido el Aviso detallado que describe cómo solicitar la exclusión, usted puede visitar www.FraudLiabilityShiftLitigation.com. Todas las fechas están sujetas a cambios y las fechas actuales están disponibles en el sitio web.

¿TIENE PREGUNTAS O NECESITA INFORMACIÓN DETALLADA ADICIONAL?

VISITE WWW.FRAUDLIABILITYSHIFTLITIGATION.COM O LLAME AL NÚMERO GRATUITO 1-855-662-0073.

URL: www.FraudLiabilityShiftLitigation.com

FUENTE U.S. District Court for the Eastern District of New York

