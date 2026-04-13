Si usted o alquien que usted conoce ha estado expuesto a productos que contiene amianto, sus derechos podrían verse afectados por los procedimientos de insolvencia de Asbestos Corporation Limited.

Presente una Evidencia de Reclamación a más tardar el 10 de septiembre de 2026

NEW YORK, 13 de abril de 2026 /PRNewswire-HISPANIC PR WIRE/ -- La siguiente declaración es emitida por Kroll Restructuring Administration y Raymond Chabot Inc. en relación con el procedimiento de insolvencia de Asbestos Corporation Limited.

ANTECEDENTES

El 6 de mayo de 2025, Asbestos Corporation Limited ("ACL"), una empresa con sede en Canadá que anteriormente explotaba minas de amianto, solicitó protección ante el Tribunal Superior de Quebec (Canadá) en virtud de la Ley de Acuerdos con Acreedores de Sociedades de Canadá (el "Procedimiento de Insolvencia Canadiense") y presentó un caso en virtud del capítulo 15 del Código de Quiebras de los Estados Unidos ante el Tribunal de Quiebras de los Estados Unidos para el Distrito Sur de Nueva York. El capítulo 15 permite a los tribunales de quiebras de los Estados Unidos prestar apoyo y asistencia en los procedimientos de insolvencia que se desarrollen en otros países. Si usted cree que podría tener una reclamación como consecuencia de la exposición al amianto extraído por ACL o cualquier otra reclamación contra ACL, esta notificación tiene por objeto es informarle sobre la próxima fecha límite para presentar la reclamación en el Procedimiento de Insolvencia Canadiense, con el fin de preservar sus derechos en relación con dicha reclamación.

Se ha designado a Raymond Chabot Inc. para actuar como monitor designado por el tribunal en el Procedimiento de Insolvencia Canadiense (el "Monitor").

¿A QUIÉN AFECTA?

Esta insolvencia ("quiebra") le afecta si usted tiene una reclamación contra ACL o General Dynamics Corporation o sus afiliadas, y/o cualquiera de sus respectivos predecesores, sucesores, empleados actuales o anteriores, directores, funcionarios, agentes, representantes, cesionarios o cualquiera de sus respectivas aseguradoras como consecuencia del amianto extraído por ACL.

¿QUÉ ES UNA RECLAMACIÓN Y QUIÉN PUEDE PRESENTARLA?

Una "reclamación" es el derecho a solicitar un pago u otra forma de indemnización.

Reclamaciones relacionadas con el amianto: Si usted o alguien que usted conoce ha estado expuesto al amianto extraído por ACL y se le ha diagnosticado con síntomas o lesiones, debe presentar una Evidencia de Reclamación en el Procedimiento de Insolvencia Canadiense a más tardar el 10 de septiembre de 2026 (la "Fecha límite"). Si usted es heredero o representa a la sucesión de una persona fallecida que sufrió lesiones como consecuencia de la exposición al amianto extraído por ACL, también deberá presentar una reclamación a más tardar el 10 de septiembre de 2026, LA FECHA LÍMITE PARA LA PRESENTACIÓN DE RECLAMACIONES.

Si tiene una Reclamación Relacionada con el Amianto (definida anteriormente) como consecuencia de la exposición al amianto extraído por ACL y no presenta una reclamación antes de la Fecha Límite para la Presentación de Reclamaciones del 10 de septiembre de 2026, NO podrá presentar una reclamación ni reclamar indemnización alguna a ACL o General Dynamics Corporation o sus afiliadas y/o sucesores, y/o a cualquiera de sus respectivos predecesores, empleados actuales o anteriores, directores, funcionarios, agentes, representantes, cesionarios o cualquiera de sus respectivas aseguradoras en el futuro.

Otras reclamaciones: Cualquier otro tipo de reclamación no relacionada con el amianto contra ACL (pero no contra General Dynamics Corporation, las aseguradoras o los directivos y directores de dichas entidades) también deberá presentarse a más tardar antes de la Fecha Límite. Si no presenta ninguna otra reclamación de este tipo contra ACL antes de la Fecha límite del 10 de septiembre de 2026, NO podrá presentar ninguna reclamación ni solicitar indemnización alguna a ACL en el futuro.

¿CÓMO PRESENTAR UNA EVIDENCIA DE RECLAMACIÓN?

Las Evidencias de Reclamación deben enviarse al Monitor de la siguiente manera:

En línea (solo para reclamaciones por exposición a amianto existentes): ACLclaims.com





(solo para reclamaciones por exposición a amianto existentes): ACLclaims.com Correo electrónico: [email protected]





Por teléfono: 877-788-0179





877-788-0179 Por Fax: 800-711-1070





800-711-1070 Correspondencia en Canadá:



Raymond Chabot Inc.

Atención: Asbestos Corporation Limited

National Bank Tower

600 De La Gauchetière Street West, Suite 2000

Montréal, Québec H3B 4L8





Raymond Chabot Inc. Atención: Asbestos Corporation Limited National Bank Tower 600 De La Gauchetière Street West, Suite 2000 Montréal, Québec H3B 4L8 Correspondencia en Estados Unidos:



Grant Thornton NYC

Atención: Asbestos Corporation Limited

757 Third Ave.

9th Floor

New York, NY 10017

PARA OBTENER MÁS INFORMACIÓN

Este es simplemente un resumen. Para obtener más información sobre la insolvencia de ACL, las Preguntas frecuentes, el formulario de Evidencia de reclamación, ejemplos de reclamaciones por lesiones personales y otras reclamaciones que pueden presentarse, instrucciones sobre cómo presentar una reclamación y documentos importantes, incluido la Notificación de Fecha Límite, visite el Sitio web del Monitor sobre la Fecha límite para la presentación de reclamaciones en ACLClaims.com o llame al 1-877-788-0179.

FUENTE Kroll Restructuring Administration LLC and Raymond Chabot Inc.