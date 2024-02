Si vendió una vivienda y pagó una comisión a un agente inmobiliario, una acción colectiva puede afectar a sus derechos

SEATTLE, 27 de febrero de 2024 /PRNewswire-HISPANIC PR WIRE/ -- JND Legal Administration

La acción colectiva denominada Moehrl et al. v. National Association of Realtors, et al., causa n.º 1:19-cv-01610 ("Moehrl v. NAR" o "Moehrl") está pendiente ante el Tribunal Federal de los Estados Unidos de América para el Distrito Norte de Illinois (el "Tribunal"). La demanda alega que existe un acuerdo anticompetitivo por el cual los vendedores de viviendas debieron pagar comisiones infladas a los corredores o agentes inmobiliarios, infringiendo así la legislación antimonopolio. Las partes demandadas niegan las acusaciones y el Tribunal no ha tomado una decisión acerca de los supuestos hechos indebidos.

¿Quién se incluye en el grupo de resarcimiento de costes procesales e indemnizaciones punitivas?

La parte demandante es un grupo de vendedores de viviendas certificado por el Tribunal. Para sumarse a la "acción colectiva de resarcimiento de costes procesales e indemnizaciones punitivas" en el procedimiento legal en curso Moehrl, es necesario (1) haber vendido una vivienda entre el 6 de marzo de 2015 y el 31 de diciembre de 2020; (2) haber utilizado un agente inmobiliario o corredor afiliado a una empresa demandada para vender la vivienda; (3) haber pagado una comisión a su agente o corredor; y (4) haber puesto la vivienda en venta en lo que se conoce como un "Servicio de acuerdo múltiple de venta cubierto" ("MLS cubierto").

En la parte demandada se encuentran la Asociación Nacional de Agentes de Bienes Raíces ("NAR") y varias grandes empresas de corredores de bienes raíces, en lo sucesivo, "empresas demandadas". Las empresas demandadas son Keller Williams, RE/MAX, Anywhere Real Estate f/k/a Realogy (afiliada a marcas como Better Homes and Gardens, Century 21, Coldwell Banker, Corcoran, ERA Real Estate y Sotheby's) (en lo sucesivo, "Anywhere"); y HomeServices of America y algunas de sus filiales (afiliadas en conjunto a marcas como Berkshire Hathaway HomeServices, BHHS, Ebby Halliday, Edina Realty, First Weber, Kentwood, Long & Foster, Lovejoy, Midwest Preferred, Preferred Carolinas, Real Living, RLRE y Roy H. Long Realty) (en lo sucesivo, "HomeServices").

Los MLS cubiertos y los territorios jurisdiccionales son los siguientes:

Bright MLS ( Delaware , Distrito de Columbia, Maryland , Nueva Jersey , Pensilvania, Virginia , Virginia Occidental)

, Distrito de , , Pensilvania, , Virginia Occidental) Carolina/Canopy MLS ( Carolina del Norte , Carolina del Sur )

, ) Triangle MLS ( Carolina del Norte )

) Stellar MLS ( Florida )

) Miami MLS ( Florida )

) Florida Gulf Coast MLS ( Florida )

) Realcomp II (Míchigan)

Metro MLS ( Wisconsin )

) Northstar MLS ( Minnesota , Wisconsin )

, ) Yes MLS/MLS Now ( Ohio , Virginia Occidental)

, Virginia Occidental) Columbus Realtors MLS ( Ohio )

) Wasatch Front MLS/Utah Real Estate ( Utah )

) REcolorado/Metrolist ( Colorado )

) Pikes Peak MLS ( Colorado )

) GLVAR MLS ( Nevada )

) SABOR ( Texas )

) ACTRIS/ABOR ( Texas )

) HAR MLS ( Texas )

) NTREIS ( Texas )

) ARMLS ( Arizona )

¿Ha habido algún acuerdo?

Las partes demandantes han llegado a acuerdos propuestos a nivel nacional por 208.5 millones de dólares y otras prestaciones con tres de las partes demandadas: Anywhere, RE/MAX y Keller Williams (las "partes demandadas conformes"). Si finalmente se homologan, los acuerdos resolverán los recursos contra Anywhere, RE/MAX y Keller Williams presentados en este procedimiento legal, así como en al menos otros dos procedimientos: Burnett, et al. v. National Association of Realtors, et al., causa n.º 19-CV-00332-SRB (Distrito Occidental de Misuri); y Nosalek v. MLS Property Information Network, Inc.("MLS PIN"), et al., causa n.º 1:20-cv-12244-PBS (Distrito de Massachusetts). La causa Moehrl v. NAR proseguirá su curso en un tribunal federal de Illinois contra las partes demandadas no conformes. Es posible que se llegue a acuerdos adicionales con otras partes demandadas. Entre en www.RealEstateCommissionLitigation.com para seguir el desarrollo de este pleito, incluida información sobre posibles acuerdos adicionales.

¿Quién se incluye en el grupo de conciliación?

El grupo de conciliación es más amplio que el de la acción colectiva de resarcimiento de costes procesales e indemnizaciones punitivas de la causa Moehrl. Incluye a vendedores de viviendas que son miembros de la acción colectiva de resarcimiento de costes procesales e indemnizaciones punitivas de la causa Moehrl, así como a muchos otros vendedores de viviendas. Usted podrá beneficiarse de los acuerdos a nivel nacional si: (1) vendió una vivienda durante el "intervalo de fechas admisibles"; (2) incluyó la vivienda vendida en un servicio de acuerdo múltiple de venta ("MLS") en cualquier lugar de Estados Unidos; y (3) pagó una comisión a cualquier agencia inmobiliaria en relación con la venta de la vivienda. Los acuerdos de conciliación incluyen una exoneración de reclamaciones. La notificación relativa a los acuerdos a nivel nacional y a las reclamaciones exoneradas se envía por separado. Consulte la información adicional, así como el "intervalo de fechas admisibles", en el siguiente sitio web: www.RealEstateCommissionLitigation.com.

¿Cuáles son sus derechos y opciones?



Es posible que tenga derechos en virtud tanto de la causa Moehrl en curso como de los acuerdos a nivel nacional.

Causa Moehrl – Acción colectiva de resarcimiento de costes procesales e indemnizaciones punitivas :

En este momento no hay cuantía disponible en la causa Moehrl en curso contra las partes demandadas no conformes, y no hay garantía de que la haya. Sin embargo, sus derechos se encuentran afectados y tiene la opción de decidir qué hacer ahora.

Acuerdos a nivel nacional – Grupo de conciliación:

Sus derechos también se ven afectados por los acuerdos propuestos con RE/MAX, Anywhere y Keller Williams, y ahora tiene que tomar una decisión.

Para recibir un pago en los acuerdos, debe presentar una reclamación antes del 9 de mayo de 2025. Para obtener más información sobre los acuerdos propuestos y dónde presentar una reclamación, entre en www.RealEstateCommissionLitigation.com.

Derechos y opciones :

No hacer nada. (Permanecer en la causa Moehrl . Esperar la resolución. Renunciar a ciertos derechos).

. Esperar la resolución. Renunciar a ciertos derechos). Solicitar que se le excluya de los acuerdos y de la acción colectiva de resarcimiento de costes procesales e indemnizaciones punitivas de la causa Moehrl .

. Solicitar que se le excluya de los acuerdos, pero no de la acción colectiva de resarcimiento de costes procesales e indemnizaciones punitivas de la causa Moehrl .

de la acción colectiva de resarcimiento de costes procesales e indemnizaciones punitivas de la causa . Solicitar que se le excluya de la acción colectiva de resarcimiento de costes procesales e indemnizaciones punitivas de la causa Moehrl, pero no de los acuerdos.

Para obtener más información sobre sus derechos, opciones y prestaciones, entre en

www.RealEstateCommissionLitigation.com/Moehrl (causa Moehrl) y

www.RealEstateCommissionLitigation.com (acuerdos a nivel nacional).

Para excluirse (exclusión voluntaria) de la acción colectiva de resarcimiento de costes procesales e indemnizaciones punitivas de la causa Moehrl, debe enviar por correo una "Solicitud de exclusión" en forma de carta que incluya (a) su nombre y dirección y (b) la declaración de que desea ser excluido de la acción colectiva de resarcimiento de costes procesales e indemnizaciones punitivas de la causa certificada en Moehrl et al. v. National Association of Realtors, et al. También puede rellenar el formulario de solicitud de exclusión disponible en www.RealEstateCommissionLitigation.com/Moehrl. Para ser aceptada, la carta de solicitud de exclusión debe estar matasellada antes del 13 de abril de 2024 e ir dirigida a:

Moehrl et al. v. The National Association of Realtors et al.

c/o JND Legal Administration – Exclusion Dpt.

PO Box 91486

Seattle, WA 98111

Para renunciar a uno o varios acuerdos o excluirse (exclusión voluntaria) de tales acuerdos con las partes demandadas conformes, debe hacerlo antes del 13 de abril de 2024. La fecha límite para presentar una reclamación de pago en los acuerdos a nivel nacional es el 9 de mayo de 2025. Para obtener más información sobre los acuerdos a nivel nacional, cómo presentar una reclamación y los derechos a los que renunciaría, entre en www.RealEstateCommissionLitigation.com.

El juicio.

Mientras la causa Moehrl no se resuelva mediante un acuerdo o de otro modo, los demandantes tendrán que probar sus alegaciones en un juicio para que se condene en costas a la parte demandada que no disponga de acuerdo homologado. El Tribunal designó a los bufetes de abogados Hagens Berman Sobol Shapiro LLP, Cohen Milstein Sellers & Toll PLLC y Susman Godfrey L.L.P. para representar a los miembros de la acción colectiva de resarcimiento de costes procesales e indemnizaciones punitivas de la causa Moehrl como abogados del grupo. No es necesario que asista al juicio. Los abogados del grupo presentarán las alegaciones de las partes demandantes y los grupos contenciosos. Los abogados de las partes demandadas lo harán en su nombre. Usted o su abogado pueden asistir por cuenta propia.

¿Cómo puedo obtener más información?

Esta notificación es apenas un resumen. Para obtener más información, visite

www.RealEstateCommissionLitigation.com/Moehrl, llame al 888-995-0207, envíe un correo electrónico a

[email protected] o envíe una carta a Moehrl v. National Association of

Realtors, c/o JND Legal Administration, PO Box 91479, Seattle, WA 98111.

