Sur les 183 régions du Sichuan, 161 étaient en situation de pauvreté, et 45 d'entre elles luttaient contre l'extrême pauvreté. L'année dernière, 6,25 millions de personnes pauvres dans 11 501 villages de 88 comtés appauvris ont dépassé le seuil de pauvreté.

Abuluoha, autrefois « le coin le plus pauvre de Chine », faisait partie de ses 11 501 villages. En langue Yi, « abuluoha » signifie « vallée profonde dans la montagne » ou « endroit interdit » Il est niché dans une vallée le long de la rivière Jinsha dans le comté de Butuo, au sein de la préfecture autonome de Liangshan Yi. La situation géologique a rendu le village autrefois inaccessible par les moyens de transport modernes. Les villageois devaient escalader les montagnes et les falaises ou utiliser des tyroliennes pour traverser les rivières afin de voir le monde extérieur.

Des changements sont intervenus en 2019, lorsque le Sichuan s'est engagé à rendre tous les villages accessibles par des routes pavées d'ici la fin de l'année. En juin, des véhicules d'ingénierie sont arrivés à Abuluoha.

La construction de la route d'à peine 3,8 km de long menant au village a constitué un défi de taille, car la plupart des routes étaient situées près de falaises abruptes. Outre les experts de premier plan, le Sichuan a réussi à faire venir l'hélicoptère Mil Mi-26 pour aider. « Nous avons été étonnés de voir une pelleteuse sortir du ventre d'un hélicoptère », se souvient un villageois qui n'était qu'à 20 mètres de l'endroit où l'appareil s'est posé.

L'achèvement de la route un an plus tard a marqué le fait que tous les villages administratifs du Sichuan étaient accessibles en voiture. Grâce à la route, les habitants du quartier ont fait leurs adieux à la pauvreté, leurs revenus augmentant de façon exponentielle.

Mettre fin à la pauvreté n'est pas la ligne d'arrivée, mais marque un nouveau départ. Le 25 février, la Chine a dévoilé la nouvelle administration nationale chargée de la revitalisation rurale, qui remplacera l'ancien Bureau du groupe directeur du Conseil d'État pour la réduction de la pauvreté et le développement. Derrière ce remaniement se cache le changement historique de l'orientation de la Chine vers le monde rural. Le Sichuan a déjà pris des mesures pour revitaliser les zones rurales.

La prospérité industrielle est la clé de la stratégie de revitalisation rurale de la Chine. En tant que province agricole, le Sichuan a commencé par accélérer le rythme de la modernisation de l'agriculture. Jusqu'à présent, Liangshan a prévu de construire 118 parcs industriels agricoles modernes pour fournir des emplois à plus de 80 % des anciens ménages en situation de pauvreté.

Les agriculteurs du comté de Dayi, dans le Sichuan, effectuent désormais des travaux agricoles sur le « Cloud. » Zhu Lisha, une agricultrice locale, a déclaré que tout le travail peut être terminé depuis son téléphone portable. En cliquant sur l'icône d'une application, elle accède à une carte de ses terres agricoles. L'application comporte quatre sections, à savoir les moyens de production agricole, le travail agricole, la récolte et les finances. « Vous pouvez passer une commande par téléphone et avoir une équipe spéciale pour faire le travail », a déclaré L. Zhu, ajoutant qu'il est même inutile d'aller sur les terres agricoles pour faire le travail.

La construction numérique des campagnes constitue un autre volet des stratégies de revitalisation des campagnes du Sichuan. En 2020, Ding Zhen, l'idole tibétaine, s'est fait connaître sur Internet, faisant ainsi découvrir sa ville natale, le comté de Litang à Garze. Le village de Hanfan à Litang était autrefois confronté à une grave désertification. En 2016, le village a commencé à combiner à titre expérimental la restauration de l'environnement et le développement du tourisme en plantant des espèces de fleurs résistantes à la sécheresse sur un terrain de 53,3 hectares. Au bord de l'océan de fleurs, une station balnéaire de 13,3 hectares sur le thème des prairies a été construite. Tout en préservant l'écologie, la ferme de fleurs et la station balnéaire sur le thème des prairies ont apporté des revenus touristiques aux habitants locaux.

À l'avenir, les efforts de revitalisation des zones rurales du Sichuan porteront essentiellement sur la promotion des réformes du système des droits de propriété collective, la stimulation d'une économie collective rurale d'un nouveau type, l'exploration de sources durables de revenus pour les agriculteurs, la promotion de la coopération dans le domaine de l'agriculture, la poursuite de la modernisation des chaînes industrielles et d'approvisionnement des parcs industriels agricoles, l'extension de l'utilisation des nouvelles technologies et des nouveaux équipements dans l'agriculture et l'amélioration de l'environnement dans les zones rurales.

