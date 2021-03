Sichuan:De la erradicación de la pobreza a la revitalización rural

Del total de 183 regiones a nivel de condado en Sichuan, 161 estaban afectadas por la pobreza y 45 de ellas luchaban en pobreza extrema. El año pasado, 6,25 millones de pobres en 11.501 aldeas de 88 condados empobrecidos superaron la pobreza.

Abuluoha, una vez "el rincón más pobre de China", estaba entre las 11.501 aldeas. En idioma Yi, "abuluoha" significa "un valle profundo en la montaña" o "un lugar fuera del límite". Se encuentra en un valle a lo largo del río Jinsha en el condado de Butuo, prefectura autónoma de Liangshan Yi. La ubicación geológica hizo que el pueblo fuera inaccesible por medios modernos de transporte. Los aldeanos tuvieron que trepar por las montañas y acantilados o usar tirolinas para cruzar ríos para ver el mundo exterior.

Los cambios se produjeron en 2019, cuando Sichuan prometió hacer accesibles todas las aldeas con carreteras pavimentadas para finales de año. En junio, los vehículos de ingeniería llegaron a Abuluoha.

La construcción de la carretera de apenas 3,8 km de largo a la aldea fue un desafío desalentador, ya que la mayor parte estaba cerca de acantilados empinados. Además de los principales expertos, Sichuan logró que el helicóptero de transporte pesado Mil Mi-26 viniera a ayudar. "Nos sorprendió ver una excavadora saliendo del interior de un avión", recordó un aldeano que estaba a sólo 20 metros de donde aterrizó el helicóptero.

La finalización de la carretera un año más tarde marcó que todas las aldeas administrativas en Sichuan eran accesibles por vehículos a motor. Gracias a la carretera, los residentes locales se despiden de la pobreza, con sus ingresos creciendo exponencialmente.

Poner fin a la pobreza no es la línea de la meta, pero marca un nuevo comienzo. El 25 de febrero, China dio a conocer la nueva administración nacional para la vitalización rural para reemplazar al antiguo State Council Leading Group Office of Poverty Alleviation and Development. Detrás de la reorganización está el cambio histórico del enfoque de China en el mundo rural. Sichuan ya ha hecho movimientos para vitalizar las zonas rurales.

La prosperidad industrial es clave para la estrategia de vitalización rural de China. Como provincia agrícola, Sichuan comenzó a acelerar el ritmo de modernización agrícola. Hasta ahora, Liangshan ha planeado construir 118 parques industriales agrícolas modernos para proporcionar empleos a más del 80 por ciento de los antiguos hogares empobrecidos.

Los agricultores del condado Dayi de Sichuan ahora hacen trabajos agrícolas en la "nube". Zhu Lisha, un granjero local, dijo que todo el trabajo se puede terminar en su teléfono móvil. Al hacer clic en un icono de la aplicación, se mete en un mapa de sus tierras de cultivo. La aplicación cuenta con cuatro secciones, que son medios agrícolas de producción, trabajo agrícola, cosecha y finanzas. "Puedes hacer un pedido por teléfono y tener un equipo especial para hacer el trabajo", dijo Zhu, agregando que incluso es innecesario ir a las tierras de cultivo para hacer el trabajo.

Otra parte de las estrategias de vitalización rural de Sichuan es la construcción digital del campo. En 2020, el galán tibetano Ding Zhen se volvió viral en Internet, haciendo que su ciudad natal del condado de Litang en Garze saltase a la fama durante la noche. La aldea de Hanfan en Litang solía enfrentarse a una grave desertificación. En 2016, la aldea comenzó a combinar la restauración ambiental con el desarrollo turístico sobre una base de prueba mediante la plantación de especies de flores resistentes a la sequía en una tierra que mide 53,3 hectáreas de superficie. Junto al océano de flores, se construyó un complejo temático de 13,3 hectáreas en la pradera. Mientras preservaba la ecología, la granja de flores y el complejo temático de la pradera llevaron los ingresos turísticos a los residentes locales.

En el futuro, los esfuerzos focales de Sichuan en la vitalización de las zonas rurales incluirán el avance de las reformas del sistema de derechos de propiedad colectiva, el impulso de la economía colectiva rural de nuevo tipo, la exploración de fuentes sostenibles para los ingresos de los agricultores, el fomento de la cooperación en la agricultura, la modernización de las cadenas industriales y de suministro de los parques industriales agrícolas, la ampliación del uso de nuevas tecnologías y equipos en la agricultura y la mejora del medio ambiente en las zonas rurales.

