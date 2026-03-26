Sie werden sich nie wieder unvorbereitet fühlen: Even Realities G2 präsentiert Prep Notes für die Gesprächsunterstützung auf Smartbrillen

Von der Teilnahme an Gesprächen zur aktiven Gestaltung

Even Realities brachte im November 2025 Even G2 auf den Markt und stellte damit Conversate vor – einen KI-Agenten, der dir hilft, Gespräche zusammenzufassen, hilfreiche Vorschläge zu erhalten und in Echtzeit zu antworten. Das Feedback war eindeutig: Die Menschen wollten nicht nur besser an Gesprächen teilnehmen. Sie wollten gut vorbereitet sein.

Das ist jetzt mit Prep Notes möglich. Vor jedem Meeting, Anruf oder Gespräch können Nutzer alle relevanten Dateien hochladen. Sobald die Brille aktiviert ist, zeigt sie relevante Informationen in Echtzeit an – Vorbereitungsnotizen, Antwortvorschläge, Schlüsselwörter, Faktenchecks –, ohne dass Sie nach Ihrem Smartphone oder Laptop greifen müssen. Durch ein Antippen der Brille oder des Even R1-Rings können Nutzer zwischen Live-Untertiteln, Echtzeit-Vorschlägen und den Vorbereitungsnotizen wechseln, die sie vor dem Eintreten hochgeladen haben. Das Startvideo.

Auf dem Weg zu einem zweiten Gedächtnis, das nur Ihnen gehört

Even Realities plant nicht, es dabei zu belassen. Mit der Zeit wird Even G2 immer relevantere Vorschläge anzeigen und Sie im Laufe des Tages spürbar besser unterstützen – ähnlich wie ein Begleiter, der mit jedem Gespräch ein wenig mehr über Sie lernt. Das Prinzip ist einfach: Je mehr Kontext Sie Even G2 geben, desto nützlicher wird es. Wang macht deutlich, dass Nutzer nicht lange warten müssen: Eine erste Version wird in den kommenden Monaten erscheinen.

Eine Welt voller Möglichkeiten, direkt in Ihrem Blickfeld

Ebenfalls heute angekündigt: Even Hub – eine offene Plattform, auf der Entwickler direkt für Even G2 programmieren können. Nutzer können Apps direkt auf ihre Brille installieren und Even G2 so von einem einzelnen Gerät in etwas weitaus Persönlicheres und Anpassungsfähigeres verwandeln.

Von E-Book-Readern und Atemübungen bis hin zu Fahrzeugmanagement und Schachspielen – die Bandbreite des bereits Verfügbaren zeigt die Kreativität der Community. „Als wir dies für Entwickler geöffnet haben, sahen wir, dass sich die Leute Dinge ausdachten, an die wir selbst nicht gedacht hatten – genau das wollten wir", sagt Wang. „Beim Even Hub geht es darum, sicherzustellen, dass die besten Ideen für die Möglichkeiten der Even G2 nicht nur von uns kommen."

Prep Notes ist ab dem 26. März in der Even Realities App verfügbar. Der Even Hub wird bereits nächste Woche verfügbar sein.

Informationen zu Even Realities

Even Realities ist ein in Shenzhen ansässiges Technologieunternehmen, das KI-gestützte Smartbrillen entwickelt. Sein Flaggschiffprodukt, die Even G2, basiert auf einer einfachen Überzeugung: Die beste Technologie verlangt nicht nach deiner Aufmerksamkeit – sie verdient sie sich. Even verfolgt bei der KI einen Ansatz, bei dem der Mensch und der Datenschutz an erster Stelle stehen; entwickelt für die Welt, wie sie heute ist, nicht für die, die uns für morgen versprochen wird.

Kontakt: [email protected]

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2940778/Even_G2_Conversate_2_0_Prep_Notes.jpg