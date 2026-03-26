Vous ne vous sentirez plus jamais mal préparé : Even Realities G2 introduit les notes préparatoires aux conversations dans les lunettes intelligentes

De l'assistance passive à la maîtrise des échanges

Even Realities a lancé Even G2 en novembre 2025, en présentant Conversate - un agent d'intelligence artificielle qui vous aide à résumer les conversations, à recevoir des suggestions utiles et à y répondre en temps réel. Le retour d'information a été clair : les gens ne voulaient pas se contenter de mieux suivre les conversations. Ils voulaient arriver prêts.

C'est désormais possible avec Prep Notes. Avant une réunion, un appel ou une conversation, les utilisateurs peuvent télécharger n'importe quel fichier susceptible d'avoir de l'importance. Une fois activées, les lunettes font projeter les informations essentielles. en temps réel - notes préparatoires, suggestions de réponses, mots-clés, vérification des faits - sans que vous ayez à sortir votre téléphone ou votre ordinateur portable. Une simple pression sur les lunettes ou sur l'anneau Even R1 permet aux utilisateurs de naviguer dans les sous-titres en direct, les suggestions en temps réel et les notes préparatoires qu'ils ont chargées avant d'entrer dans la salle. Vidéo de lancement.

Vers une seconde mémoire qui n'appartient qu'à vous

Even Realities ne compte pas s'arrêter là. Au fil du temps, Even G2 va proposer des suggestions de plus en plus pertinentes pour mieux vous accompagner tout au long de la journée, à l'instar d'un compagnon qui apprend à vous connaître un peu plus à chaque conversation. Le principe est simple : plus vous fournissez du contexte à Even G2, plus il devient pertinent . Il est clair que les utilisateurs n'auront pas à attendre longtemps : une première itération est prévue dans les mois à venir.

Un monde de possibilités, dans votre champ de vision

Des annonces ont également été faites aujourd'hui : Even Hub - une plateforme ouverte qui permet aux développeurs de créer directement pour Even G2. Les utilisateurs peuvent installer des applications directement sur leurs lunettes, et Even G2 n'est plus seulement un simple appareil mais devient un outil ultra-personnalisable et adaptable.

Des lecteurs de livres électroniques aux exercices de cohérence cardiaque, en passant par la gestion des voitures et les jeux d'échecs, l'éventail de ce qui est déjà disponible illustre la créativité de la communauté. « Lorsque nous avons ouvert le projet aux développeurs, nous avons vu des gens imaginer des choses auxquelles nous n'avions pas pensé nous-mêmes et c'est exactement ce que nous recherchions », explique M. Wang. « L'objectif d'Even Hub est de faire en sorte que les meilleures applications d'Even G2 ne viennent pas uniquement de nous. »

Prep Notes est disponible dans l'application Even Realities à partir du 26 mars. Le Hub Even sera disponible dès la semaine prochaine.

À propos d'Even Realities

Even Realities est une entreprise technologique basée à Shenzhen qui développe des lunettes intelligentes propulsées par l'IA. Son produit phare, Even G2, est conçu à partir d'une conviction simple : la meilleure technologie ne demande pas votre attention, elle la mérite. L'approche d'Even en matière d'IA est axée sur l'humain et la protection de la vie privée. Elle est conçue pour le monde tel qu'il est aujourd'hui et non pour celui que l'on nous promet pour demain.

Contact : [email protected]

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2940778/Even_G2_Conversate_2_0_Prep_Notes.jpg