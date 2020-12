Sifi ha lanzado Well Fusion, nuevo sistema de corrección de la presbicia

- Espectacular visión de calidad y continuada para pacientes con cataratas

CATANIA, Italia, 21 de diciembre de 2020 /PRNewswire/ -- SIFI, destacada compañía internacional dedicada al cuidado de la visión, anunció hoy el lanzamiento del sistema WELL FUSION™ y las lentes intraoculares Mini WELL PROXA®, ofreciendo una nueva solución que proporciona a los pacientes con cataratas la opción de tratar la presbicia con una visión de alta calidad espectacular y continuada sin interrupciones en todas las distancias y en todas las condiciones de iluminación.

SIFI ha desarrollad Mini WELL PROXA basándose en los importantes desarrollos clínicos de Mini WELL® 1-5, el IOL premium de SIFI lanzado en el año 2016, que ha demostrado una muy amplia extensión de la profundidad del objetivo y una calidad de visión excelente.

Mini WELL PROXA se ha diseñado para implantarse en el ojo no dominante, junto a Mini WELL en el ojo dominante, para servir como puente cerca de la capacidad de vacío de visión cercana que se suele asociar al Extended Depth of Focus IOLs, a la vez que sigue asegurando una elevada calidad de visión en todas las distancias y en todas las condiciones de iluminación.

Las lentes intraoculares Mini WELL y Mini WELL PROXA comparten la misma plataforma EDOF basada en la distribución de las aberraciones esféricas del signo opuesto en la parte central de las ópticas, una tecnología propia y patentada de SIFI en la corrección de los IOLs de la presbicia.

Mini WELL PROXA ya está disponible en la actualidad a nivel comercial en Italia, Rumanía y España; y seguirá en otros países europeos hasta 2021.

En la actualidad, más de 1.800 millones de personas en el mundo están afectados por presbicia6, un defecto que hace que se complique ver los objetos a una distancia cercana, y que aumenta con la edad, comenzando después de los 40.

"Estamos mocionados al poder presentar Well Fusion, una tecnología primicia en su clase que ha demostrado – a través del producto y del desarrollo clínico inicial – el auténtico potencial de reunir a los mejores estándares dentro de la cirugía de refracción de catarata, EDOF y IOLs trifocales", explicó Fabrizio Chines, presidente y consejero delegado de SIFI. "Creemos que esto representa un paso destacado hacia la búsqueda para ofrecer a los farmacólogos y sus pacientes una opción quirúrgica óptima para la corrección de la presbicia".

SIFI es una empresa de oftalmología líder, con sede en Italia, centrada en el cuidado de los ojos desde 1935. SIFI desarrolla, fabrica y comercializa soluciones terapéuticas innovadoras para pacientes con condiciones oftálmicas. SIFI está plenamente comprometida a través de su I+D para mejorar la calidad de vida de los pacientes, exportando tratamientos a más de 20 países de todo el mundo con presencia directa en Italia, España, Francia, Rumania, México y Turquía.

