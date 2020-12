Sifi lance Well Fusion, un nouveau système de correction de la presbytie

- Une vision sans lunettes, sans interruption et de haute qualité, pour les patients atteints de la cataracte

CATANE, Italie, 21 décembre 2020 /PRNewswire/ -- SIFI, une société internationale de premier plan dans le domaine des soins oculaires, annonce aujourd'hui le lancement du système WELL FUSION™ et de la lentille intraoculaire Mini WELL PROXA®, offrant une solution novatrice qui permet aux patients atteints de la cataracte de traiter leur presbytie grâce à une vision de haute qualité ininterrompue sans lunettes, à toutes les distances et dans toutes les conditions d'éclairage.

SIFI a développé Mini WELL PROXA en s'appuyant sur les résultats cliniques exceptionnels de Mini WELL® 1-5, la lentille intraoculaire (LIO) premium de SIFI lancée en 2016, qui a démontré une très large extension de la profondeur de champ et une excellente qualité de vision.

Mini WELL PROXA est conçue pour être implanté dans l'œil non dominant, en même temps que Mini WELL dans l'œil dominant, pour combler l'écart de vision de près généralement associé aux LIO à profondeur de champ étendue, tout en continuant à assurer une vision de haute qualité à toutes les distances et dans toutes les conditions d'éclairage.

Les lentilles intraoculaires Mini WELL et Mini WELL PROXA partagent la même plate-forme EDOF basée sur la répartition des aberrations sphériques de signe opposé dans la partie centrale de l'optique, une technologie propriétaire et brevetée par SIFI dans les LIO pour la correction de la presbytie.

Mini WELL PROXA est maintenant disponible dans le commerce en Italie, en Roumanie et en Espagne. D'autres pays européens suivront tout au long de 2021.

Actuellement, plus de 1,8 milliard de personnes dans le monde sont atteintes de presbytie6, c'est-à-dire de difficultés à voir des objets à courte distance avec l'âge, généralement à partir de 40 ans.

« Nous sommes ravis de présenter Well Fusion, une technologie unique en son genre qui a montré, tout au long du développement du produit et des premières phases du développement clinique, le véritable potentiel de réunir le meilleur des normes actuelles en matière de chirurgie réfractive de la cataracte, d'EDOF et de LIO trifocales », a déclaré Fabrizio Chines, président et PDG de SIFI. « Nous pensons que cela représente une avancée remarquable dans la quête pour offrir aux ophtalmologues et à leurs patients une option chirurgicale optimale pour la correction de la presbytie. »

À propos de SIFI

SIFI est une société ophtalmique de premier plan, dont le siège social est en Italie, qui se concentre sur les soins oculaires depuis 1935. SIFI développe, fabrique et commercialise des solutions thérapeutiques innovantes pour les patients atteints de maladies ophtalmiques. SIFI s'engage pleinement à travers sa R&D à améliorer la qualité de vie des patients, en exportant des traitements dans plus de 20 pays à travers le monde avec une présence directe en Italie, en Espagne, en France, en Roumanie, au Mexique et en Turquie.

Contact clé

