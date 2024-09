CATANIA, Italie, 6 septembre 2024 /PRNewswire/ -- SIFI, une société ophtalmique internationale de premier plan, a le plaisir d'annoncer qu'elle présentera deux innovations de produits et des nouvelles données scientifiques lors du prochain congrès de la Société européenne des chirurgiens de la cataracte et de la réfraction (ESCRS) qui se tient du 6 au 10 septembre à Barcelone (Espagne).

« SIFI est un pionnier dans l'intégration de la technologie du front d'onde avec les technologies de gestion de la surface oculaire pour faire progresser la norme de soins dans la chirurgie réfractive de la cataracte. En adaptant l'optique des lentilles intraoculaires et les traitements de la surface oculaire, nos solutions permettent aux patients d'obtenir une qualité de vision supérieure », déclare Maria Cristina Curatolo, directrice exécutive, innovation et science médicale, SIFI.

Deux nouveaux produits seront présentés :

• Une nouvelle version de la lentille intraoculaire (LIO) monofocale étendue EVOLUX avec une technologie d'injection améliorée, permettant une délivrance plus douce et la liberté de choisir entre une technique de pression ou de vissage ;

• Un nouveau calculateur LIO basé sur les formules Hoffer QST et Næser-Savini, permettant un calcul plus précis des puissances sphériques et cylindriques, également grâce à l'utilisation de l'intelligence artificielle.

Au total, cinq présentations sur le podium et cinq affiches électroniques dévoileront des résultats cliniques sur les solutions de SIFI (EVOLUX, le système de correction de la presbytie WELL FUSION et la larme artificielle Eyestil SYNFO) pour la chirurgie réfractive de la cataracte et les maladies de la surface oculaire. Le programme des présentations scientifiques est le suivant :

Affiches présentées le dimanche 8 septembre (14h15-15h45 | salle : hall 6 et 7 - pod 1)

Performance visuelle, satisfaction subjective et effet sur la qualité de vie d'une nouvelle lentille intraoculaire monofocale étendue (Pagnacco C.) ;

Étude clinique multicentrique sur l'utilisation d'une solution ophtalmique sans conservateur à base d'hyaluronate de sodium, d'osmoprotecteurs et de gomme xanthane dans le traitement de l'inconfort oculaire, en particulier de la sécheresse oculaire ( Molero-Senosiain M .) ;

.) ; Résultats visuels et réfractifs après l'implantation d'une lentille intraoculaire hydrophobe non diffractive monofocale étendue (Romualdi G.) ;

Comparaison de l'acuité visuelle intermédiaire de deux lentilles intraoculaires monofocales améliorées non diffractives (Rotter A.).

Free Paper Session le mardi 10 ( 11h00-12h30 | salle : Free paper podium 1)

Performance visuelle, satisfaction subjective et effet sur la qualité de vie après l'implantation bilatérale d'une lentille intra-orale à profondeur de champ étendue (Edof IOL) comparée à une lentille trifocale : Un essai clinique randomisé (Pagnacco C.).

Le lundi 9 septembre (13h00-14h00 - salle 8.10), SIFI organisera un symposium satellite intitulé « Ultimate Vision: Mastering Sight with Wavefront Engineering and Innovative Ocular Surface Management » avec des mises à jour cliniques du Dr G. Savini, Prof. O. Findl, Dr K. Gabric, Prof. E. Pedrotti et Prof. R. Mencucci.

La liste des affiches électroniques comprend

Résultats fonctionnels d'une nouvelle lentille monofocale améliorée (Savini G. - code affiche PO323)

Résultats visuels à long terme d'une lentille intraoculaire monofocale étendue (EVOLUX® ) après une chirurgie de la cataracte (Caparas V. - code affiche PO347)

Performance visuelle d'un nouvel implant monofocal avancé - Sifi Evolux (Gabrić K. - code affiche PO330)

Évaluation de la vision binoculaire et des troubles photiques subjectifs après l'implantation de lentilles intraoculaires entre le système Sifi Well Fusion Edof et trois lentilles trifocales (Physiol Finevision, Alcon Clareon Panoptix et Ast Asqelio Trifocal) (Castanera D. - code affiche PO574)

Acuité visuelle estimée et validation clinique pour trois LIO basées sur la technologie du front d'onde (Vacalebre M. - code affiche PO592)

