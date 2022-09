SIFI PRÉSENTERA DE NOUVELLES DONNÉES SCIENTIFIQUES ET LANCERA UNE NOUVELLE LENTILLE INTRAOCULAIRE À L'OCCASION DU 40E CONGRÈS DE LA SOCIÉTÉ EUROPÉENNE DE CHIRURGIE DE LA CATARACTE ET RÉFRACTIVE

CATANE, Italie, 15 septembre 2022 /PRNewswire/ -- SIFI, une société internationale de premier plan spécialisée en ophtalmologie, annonce qu'elle donnera trois présentations scientifiques sur ses dernières innovations lors du prochain congrès de la Société européenne de chirurgie de la cataracte et de la réfraction (ESCRS) qui aura lieu du 16 au 20 septembre à Milan (Italie). Ces présentations détailleront les résultats d'études d'évaluation des solutions de pointe de SIFI en chirurgie réfractive de la cataracte.

SIFI annonce également le lancement d'Evolux™, une nouvelle lentille intraoculaire (LIO) monofocale étendue, qui s'appuie sur un matériau hydrophobe et un profil non diffractif, conçue pour offrir une meilleure vision intermédiaire et une vision à distance équivalente à celles d'une LIO monofocale standard. Evolux® a été développée sur une plateforme technologique brevetée, et pionnière dans l'extension de la profondeur de champ grâce à l'ingénierie du front d'onde.

Le lundi 19 septembre, la présentation libre « Performance visuelle du dispositif optique Well Fusion® à profondeur de champ étendue (Edof) : Mini Well® pour l'œil dominant et Mini Well Proxa® pour l'œil non dominant après une opération de la cataracte » (présentateur : Dr Victor Caparas) sera l'occasion de détailler les résultats cliniques de cette solution unique en son genre pour traiter la presbytie.

L'e-poster intitulé « Evolux : la nouvelle norme thérapeutique des lentilles intraoculaires monofocales à profondeur de champ étendue ». (E-poster n° : PO192) présentera des résultats précliniques évaluant la performance optique de la nouvelle LIO Evolux™.

Le lundi 19 septembre, le symposium satellite « Solutions de pointe pour cibler des résultats quantitatifs et qualitatifs en chirurgie réfractive de la cataracte : plus de possibilités pour plus de patients » (présentateurs : Prof. Gerd U. Auffarth, Prof. Béatrice Cochener, Prof. Rita Mencucci, Prof. Emilio Pedrotti, Dr. Victor Caparas, Dr. Dorin Nicula), inclura six présentations sur le rôle de la quantité et de la qualité de la vision en chirurgie réfractive de la cataracte, les résultats cliniques des essais sur le dispositif optique Well Fusion®, la nouvelle LIO monofocale étendue Evolux™ et la gestion du traitement postopératoire après une chirurgie de la cataracte avec le gel Netildex®, un traitement en association sans conservateur à base de dexaméthasone 0,1 % et de nétilmicine 0,3 % à utiliser deux fois par jour.

L'équipe de SIFI est impatiente d'accueillir les ophtalmologistes au stand B28 pour discuter des avantages et des caractéristiques des produits ci-dessus, ainsi que d'Ecbirio™ et d'Amiriox™, deux médicaments contre le glaucome récemment lancés dans certains marchés européens.

À PROPOS DE WELL FUSION®

Le dispositif WELL FUSION®, associant les LIO Mini Well® et Mini WELL PROXA®, constitue une solution innovante qui offre aux patients atteints de cataracte la possibilité de traiter leur presbytie sans lunettes pour une vision de haute qualité à toutes les distances et dans toutes les conditions d'éclairage.

À PROPOS D'EVOLUX™

Evolux™ est une LIO monofocale étendue, qui s'appuie sur un matériau hydrophobe et un profil non diffractif, conçue pour offrir une meilleure vision intermédiaire et une vision de distance équivalente à celle offerte par une LIO monofocale standard.

À PROPOS D'AMIRIOX™ et d'ECBIRIO™

Amiriox™ (bimatoprost 0,3 mg/ml) et Ecbirio™ (bimatoprost 0,3 mg/ml + timolol 5 mg/ml) sont de nouveaux collyres, respectivement en monothérapie et en association, approuvés pour la réduction de la pression intraoculaire élevée chez les patients atteints de glaucome chronique à angle ouvert et d'hypertension oculaire. Amiriox™ et Ecbirio™ sont disponibles sous forme de flacons multidoses sans conservateurs qui aident à protéger la surface oculaire et assurent une stabilité plus longue pendant le traitement (jusqu'à 90 jours).

À PROPOS DE SIFI

SIFI est une société internationale de premier plan spécialisée en ophtalmologie, dont le siège social est situé en Italie, et qui se concentre sur les soins oculaires depuis 1935. SIFI développe, fabrique et commercialise des solutions thérapeutiques innovantes pour les patients souffrant de maladies ophtalmiques. SIFI s'engage pleinement, par le biais de sa R&D, à améliorer la qualité de vie des patients en exportant des traitements dans plus de 20 pays dans le monde, avec une présence directe en Italie, en Espagne, en France, en Roumanie, au Mexique et en Turquie.

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1337809/SIFI_Logo.jpg

SOURCE SIFI S.p.A.