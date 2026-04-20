Sigenergy, Başarılı SolarEx İstanbul 2026 Katılımının Ardından Türkiye'deki Pazar Konumunu Güçlendiriyor

ISTANBUL, 20 Nisan 2026 /PRNewswire/ -- Akıllı enerji çözümlerinde öncü bir yenilikçi olan Sigenergy, SolarEx İstanbul 2026'ya katılımını başarıyla tamamlayarak Türkiye pazarındaki konumunu sağlamlaştırdı ve bölgedeki marka görünürlüğünü önemli ölçüde artırdı. Yerel distribütörü Redsun Enerji ile iş birliği yapan Sigenergy; konut, ticari ve endüstriyel (T&E) ve şebeke ölçekli çözümlerden oluşan tüm portföyünü sektör profesyonellerinden oluşan son derece ilgili bir kitleye sergiledi.

Yüksek Etkileşim ve Güçlü Pazar İlgisi SolarEx İstanbul 2026, Sigenergy için oldukça verimli geçti ve şirketin hem Redsun Enerji ile olan stratejik ortaklığını güçlendirmesine hem de potansiyel müşteri ve ortaklarla yeni bağlantılar kurmasına olanak tanıdı.

Sigenergy'nin modüler enerji depolama sistemleri ve yüksek verimli invertör teknolojileri özellikle ilgi gördü. Ziyaretçiler, şirketin gelişmiş teknik yeteneklerini ve yüksek seviyedeki sistem entegrasyonunu, giderek daha rekabetçi hale gelen bir ortamda temel farklılaştırıcı özellikler olarak vurguladı.

Pazar İçgörüleri: Depolama ve Şebeke Çözümlerine Yönelik Artan Talep Fuar sırasında elde edilen içgörüler, Türkiye pazarında talebin açık bir şekilde ivmelendiğini doğruluyor:

Gelişen piyasa dinamiklerinin yönlendirdiği C&I (Ticari ve Endüstriyel) ve şebeke ölçekli enerji depolama çözümlerine yönelik artan ihtiyaç.

Saatlik mahsuplaşma mekanizmaları da dahil olmak üzere mevzuatla ilgili gelişmeler, depolama sistemlerini proje yatırımcıları için kritik bir bileşen haline getiriyor.

Yüksek kapasiteli 1000Vac invertör çözümlerine ve tam entegre enerji sistemlerine yönelik artan ilgi.

Akıllı, ölçeklenebilir ve tam entegre enerji ekosistemlerine odaklanan Sigenergy, bu trendler sayesinde pazarda son derece güçlü bir konuma yerleşiyor.

Fırsatlardan Projelere: Güçlü Ticari Görünüm SolarEx'teki başarılı temasların ardından Sigenergy, sağlam bir proje fırsatları havuzu (pipeline) oluşturdu. Yeni kazanılan potansiyel müşteriler ve ortaklarla aktif bir şekilde yürütülecek takiplerin, kısa vadede proje dönüşümlerine yansıması bekleniyor. İleriye bakıldığında:

Kavram kanıtlama (PoC) faaliyetleri ve teknik çalıştaylar aracılığıyla satış süreçlerinin hızlanması beklenmektedir.

Talebin hem T&E hem de şebeke (utility) segmentlerinde daha da büyümesi öngörülmektedir.

Fuarın, Sigenergy'nin Türkiye'deki ticari genişlemesine ve gelir artışına doğrudan katkıda bulunması beklenmektedir.

Büyümeyi Desteklemek ve 2026 Hedefleri SolarEx İstanbul 2026, Türkiye pazarıyla etkileşim kurmak ve teknoloji portföyümüzün gücünü sergilemek için son derece değerli bir platform oldu. İlgi düzeyi ve görüşmelerin kalitesi, Sigenergy'nin ülkenin enerji dönüşümünü desteklemek için çok iyi bir konumda olduğunu doğruluyor. Redsun Enerji ile birlikte, bu ivmenin somut bir büyümeye dönüşeceğinden ve 2026 satış hedeflerimize ulaşmamızı destekleyeceğinden eminiz.

