Sigenergy stellt auf der Solar & Storage Live UK 2024 Energiespeicherlösungen für alle Szenarien vor

BIRMINGHAM, England, 27. September 2024 /PRNewswire/ -- Sigenergy wird auf der Solar & Storage Live UK 2024 seine vielseitigen Energiespeicher-Innovationen vorstellen. Die Besucher können die bahnbrechenden Technologien des Unternehmens am Stand 239 erkunden.

Sigenergy booth at Solar & Storage Live UK 2024

Als führender Innovator im Energiesektor setzt sich Sigenergy dafür ein, die Zukunft der Energiespeicherung durch kontinuierliche Weiterentwicklungen voranzutreiben. Aufbauend auf dem Erfolg von SigenStor hat Sigenergy SigenStack eingeführt, um den wachsenden Anforderungen von C&I- und Energieversorgungsprojekten gerecht zu werden und eine umfassende Palette von Energiespeicherlösungen für alle Szenarien anzubieten.

SigenStack: Optimierung der Energiespeicherung für Gewerbe, Industrie und Versorgungsunternehmen

SigenStack ist eine erstklassige Energiespeicherlösung, die für Anwendungen im Gewerbe, in der Industrie und im Versorgungsbereich entwickelt wurde. Sein Hybrid-Wechselrichter, der für die Integration von Batterien vorbereitet ist, bietet Leistungsoptionen von 50 kW bis 110 kW. Das modulare Batteriedesign des Systems bietet eine hervorragende Flexibilität in Bezug auf die Kapazität, so dass es leicht an den jeweiligen Energiebedarf angepasst werden kann. Dank der skalierbaren Architektur können mehrere Stacks und Wechselrichter angeschlossen werden, um Projekte von mehreren Megawatt bis hin zu Hunderten von Megawatt zu unterstützen, was SigenStack zu einer idealen Wahl für C&I- und Versorgungsumgebungen macht.

Während viele Industrielösungen containerbasierte Energiesystemdesigns verwenden, definiert SigenStack mit seinem hybriden Wechselrichter und seinem modularen Ansatz groß angelegte Batteriespeichersysteme (BESS) neu. Dieses innovative Design führt nicht nur zu erheblichen Kosteneinsparungen beim Flächenverbrauch, bei der Installation und bei den Betriebskosten, sondern verbessert auch die Energieeffizienz im Vergleich zu Containersystemen.

Die wichtigsten Vorteile von SigenStack:

Optimierte CAPEX mit einfacher Installation und DC-Kopplung

Im Gegensatz zu AC-gekoppelten Lösungen minimiert die DC-Kopplung den Gerätebedarf, was zu geringeren Gesamtinvestitionskosten führt. Sein kompaktes Design verbessert die Raumeffizienz, da es die Stellfläche des Systems minimiert. Der Installationsprozess ist unkompliziert und macht den Einsatz von Spezialkränen überflüssig, was sowohl die Kosten für die Anmietung von Geräten als auch die Arbeitskosten erheblich senkt. Außerdem kann das System in nur 15 Minuten in Betrieb genommen werden, was eine rationelle Bereitstellung gewährleistet.

Reduzierte OPEX mit verbesserter Verfügbarkeit und vereinfachter Wartung

SigenStack umfasst sechs Schutzschichten, um operative Risiken effektiv zu minimieren. Sein Design ermöglicht einen schnellen Austausch von Modulen, wodurch Ausfallzeiten minimiert und eine hohe Systemverfügbarkeit gewährleistet werden. Die Schutzart IP66 vereinfacht die Wartung, was zu deutlich geringeren Inspektions- und Wartungskosten führt.

Hocheffiziente Projekte für Gewerbe, Industrie und Versorgungsunternehmen

Das integrierte Systemdesign verbessert die Round-Trip-Effizienz (RTE) durch Minimierung der Umwandlungsverluste. Mit seiner DC-Kopplung erreicht SigenStack einen höheren Gesamtwirkungsgrad, was zu einem höheren Ertragspotenzial und einer geringeren Betriebsverschwendung führt – besonders vorteilhaft für große Anwendungen im Versorgungsbereich.

SigenStor: Eine vielseitige Energiespeicherlösung für Haushalte und Unternehmen

Für private Nutzer bietet Sigenergy SigenStor, eine 5-in-1-Energiespeicherlösung, die Solarenergie, Energiespeicherung und das Laden von Elektrofahrzeugen integriert. Mit Batterieoptionen von 5 kWh oder 8 kWh kann das System auf bis zu 48 kWh skaliert werden und bietet Hausbesitzern Flexibilität im Energiemanagement. SigenStor ist mit dynamischen Stromtarifen und VPP-Diensten (Virtual Power Plant) kompatibel und ist das erste System mit DC-Schnellladefunktion. Es unterstützt das bidirektionale Laden mit NIO-Elektrofahrzeugen in China, und Sigenergy arbeitet mit europäischen Automobilherstellern zusammen, um die V2X-Funktionen zu erweitern.

SigenStor ist auch für kleine C&I-Projekte konzipiert. Der modulare Aufbau ermöglicht es den Nutzern, bis zu sechs Batterien pro Stapel zu konfigurieren und so eine Gesamtkapazität von 48 kWh zu erreichen. Bei einer Parallelschaltung können bis zu 20 Einheiten eine Leistung von 960 kWh erreichen, was eine flexible Lösung für verschiedene Branchen darstellt, darunter Weinkellereien, Werkstätten, Pflegeheime und Lagerhäuser.

