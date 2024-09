Sigenergy dévoilera ses solutions de stockage d'énergie adaptées à tous les scénarios à l'occasion de Solar & Storage Live UK 2024

BIRMINGHAM, Angleterre, 27 septembre 2024 /PRNewswire/ -- Sigenergy s'apprête à présenter ses innovations polyvalentes en matière de stockage d'énergie à l'occasion de Solar & Storage Live UK 2024. Les participants peuvent découvrir les technologies révolutionnaires de l'entreprise au stand 239.

En tant qu'entreprise innovante de premier plan dans le secteur de l'énergie, Sigenergy est résolue à promouvoir l'avenir du stockage de l'énergie grâce à des avancées constantes. S'appuyant sur le succès de SigenStor, Sigenergy a introduit SigenStack pour répondre aux demandes croissantes des projets commerciaux et industriels et à l'échelle des réseaux, en offrant une gamme complète de solutions de stockage d'énergie adaptées à tous les scénarios.

SigenStack : optimiser le stockage de l'énergie pour le commerce et l'industrie et à l'échelle des réseaux

SigenStack est une solution de stockage d'énergie de haut niveau conçue pour les applications dans le domaine du commerce et de l'industrie et à l'échelle des réseaux. Son onduleur hybride, prêt à intégrer une batterie, offre des options de puissance allant de 50 kW à 110 kW. Le design modulaire des batteries du système offre une excellente flexibilité en matière de capacité, ce qui permet de l'adapter facilement aux différents besoins énergétiques. Grâce à son architecture évolutive, plusieurs piles et onduleurs peuvent être connectés pour soutenir des projets allant de plusieurs mégawatts à des centaines de mégawatts, ce qui fait de SigenStack un choix idéal pour les environnements commerciaux et industriels et à l'échelle des réseaux.

Alors que de nombreuses solutions industrielles utilisent des systèmes énergétiques basés sur des conteneurs, SigenStack redéfinit les systèmes de stockage d'énergie par batterie (BESS) à grande échelle grâce à son onduleur hybride et à son approche modulaire. Ce design innovant permet non seulement de réaliser des économies substantielles en matière d'utilisation du sol, d'installation et de frais de fonctionnement et de maintenance, mais aussi d'améliorer l'efficacité énergétique par rapport aux systèmes en conteneurs.

Principaux avantages de SigenStack :

Optimisation des dépenses d'investissement grâce à une installation facile et à un couplage à courant continu

Contrairement aux solutions couplées à courant alternatif, le couplage à courant continu limite les besoins en équipement, ce qui permet de réduire les coûts d'investissement globaux. Son design compact permet d'optimiser l'espace en réduisant l'encombrement du système. Le processus d'installation est simple et élimine le besoin de grues spécialisées, ce qui réduit considérablement les frais de location d'équipement et de main-d'œuvre. En outre, le système peut être mis en service en 15 minutes seulement, ce qui garantit un déploiement rationalisé.

Réduction des frais d'exploitation grâce à une meilleure disponibilité et à une maintenance simplifiée

SigenStack intègre six couches de protection pour atténuer efficacement les risques opérationnels. Son design permet de remplacer rapidement les modules, ce qui réduit les temps d'arrêt et garantit une grande disponibilité du système. Avec un indice de protection IP66, la maintenance est simplifiée, ce qui permet de réduire considérablement les coûts d'inspection et de maintenance.

Efficacité élevée pour les projets commerciaux et industriels et à l'échelle des réseaux

Le design du système intégré améliore l'efficacité aller-retour en limitant les pertes de conversion. Grâce à son couplage à courant continu, SigenStack assure une plus grande efficacité globale, ce qui se traduit par un potentiel de revenus accru et une réduction des déchets d'exploitation — particulièrement avantageux pour les grandes applications à l'échelle des réseaux.

SigenStor : une solution polyvalente de stockage d'énergie pour les particuliers et les entreprises

Pour les utilisateurs résidentiels, Sigenergy propose SigenStor, une solution de stockage d'énergie 5 en 1 qui intègre l'énergie solaire, le stockage d'énergie et la recharge des véhicules électriques. Avec des options de batterie de 5 kWh ou 8 kWh, le système peut évoluer jusqu'à 48 kWh, offrant aux propriétaires particuliers une flexibilité dans la gestion de l'énergie. SigenStor est compatible avec les tarifs d'électricité dynamiques et les services de centrales électriques virtuelles (VPP) et est le premier système à proposer la recharge rapide en courant continu. Il prend en charge la recharge bidirectionnelle des véhicules électriques NIO en Chine, et Sigenergy collabore actuellement avec des constructeurs automobiles européens pour développer les capacités V2X.

SigenStor est également conçu pour les projets commerciaux et industriels à petite échelle. Son design modulaire permet aux utilisateurs de configurer jusqu'à six batteries par pile, pour atteindre une capacité totale de 48 kWh. Lorsqu'elles sont connectées en parallèle, jusqu'à 20 unités peuvent atteindre 960 kWh, ce qui constitue une solution flexible pour diverses industries, dont les établissements vinicoles, les ateliers, les maisons de repos et les entrepôts.

