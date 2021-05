Sigmax.io apresenta um robô de trading inovador que simplifica o trading de arbitragen

O trading de arbitragem é uma estratégia amplamente utilizada para comprar baixo e vender alto em bolsas globais de moedas e, com potencial de trazer grandes rendimentos, é uma ferramenta popular em todo o mercado.

No passado, os traders tinham que ter um conhecimento detalhado não apenas sobre as estruturas de câmbio e taxas, mas também sobre as APIs, para fazer trades de sucesso. Essa era a realidade até agora.

O robô que traz simplicidade para o trading de arbitragem

Sigmax.io é um novo robô trader inovador que nivela o campo de operações – seu algoritmo simples permite aos usuários colocar simultaneamente vários pares de moedas entre diferentes bolsas para identificar e explorar diferenciais de preços entre eles.

Dar início na plataforma Sigmax.io é simples, tudo o que você precisa fazer é registrar uma conta, depositar criptomoedas ou moedas fiduciárias em sua carteira e esperar pelos rendimentos. Os usuários também podem usar moedas fiduciárias para fazer trade e, dependendo dos valores dos ativos, podem retirar fundos a cada 24 horas.

Sigmax.io – a principal ferramenta de arbitragem para Traders Contemporâneos de Altcoin e BTC

Os usuários podem depositar em suas contas uma variedade de moedas, incluindo BTC, DOGE, ETH e USD, para citar algumas e, quando a conta estiver ativa e com fundos, você estará pronto para negociar com os mais de 22 bolsas globais de criptomoedas disponíveis e dos 12.000 mercados relacionados dando ao trader exposição máxima.

Muitas bolsas de criptomoedas oferecem os mesmos pares de moedas, mas as taxas entre eles podem variar de 1% a 15% - para o trader de Altcoin ou BTC de hoje, o que oferece um grande potencial de ganho. O robô Sigmax.io permite que os usuários se beneficiem com lucros médios de 2% a 7% em um bom dia e os lucros ficam disponíveis para serem retirados apenas 24 horas após o trading.

Com mais de 70 Altcoins e uma variedade de criptomoedas consolidadas, incluindo o Bitcoin, o mercado é difícil de prever na melhor das hipóteses. O Sigmax.io possibilita que os usuários façam transação de vários pares de moedas de cada vez – o robô é a ferramenta perfeita para ajudar o trader de moedas digitais de hoje em dia, simplificando os tradings de arbitragem e aumentando os retornos potenciais.

Aproveite retornos máximos com o Sigmax.io e simplifique o trading de arbitragem.

Sobre o Sigmax.io: O Sigmax.io é um robô de trading de arbitragem que negocia vários pares de câmbios com fundos mútuos depositados e bloqueados por usuários em todo o mundo. Para mais informações, acesse nosso site ou entre em contato conosco.

