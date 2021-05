Sigmax.io présente un bot de trading innovant qui simplifie le trading d'arbitrage

Le trading d'arbitrage est une stratégie largement utilisée pour acheter à bas prix et vendre à prix élevé sur les marchés des changes mondiaux. Avec la possibilité de générer des rendements élevés, c'est un outil populaire sur le marché.

Dans le passé, les traders devaient avoir une connaissance détaillée non seulement des structures de change et de taux, mais également des API pour mener à bien des transactions. C'était le cas jusqu'à présent.

Le bot qui apporte de la simplicité au trading d'arbitrage

Sigmax.io est un nouveau bot de trading innovant qui nivelle les règles du jeu. Son algorithme simple permet aux utilisateurs de placer simultanément plusieurs paires de devises entre différentes bourses afin d'identifier et d'exploiter les écarts de prix entre elles.

La plateforme Sigmax.io est simple à utiliser : il suffit de créer un compte , de déposer des crypto-monnaies ou des devises dans votre portefeuille et d'attendre vos gains. Les utilisateurs peuvent également utiliser des devises pour négocier et, selon la valeur des actifs, retirer des fonds toutes les 24 heures.

Sigmax.io, le meilleur outil d'arbitrage pour les traders contemporains Altcoin et BTC

Les utilisateurs peuvent déposer leur compte avec une gamme de devises, y compris BTC, DOGE, ETH et USD pour n'en nommer que quelques-unes. Une fois le compte actif et avec des fonds, vous êtes prêt à négocier avec plus de 22 bourses mondiales de crypto-monnaies prises en charge et 12 000 marchés suivis, donnant au trader une exposition maximale.

De nombreux échanges de crypto-monnaie offrent les mêmes paires de devises, mais les taux entre eux peuvent varier de 1 % à 15 %. Pour le trader Altcoin ou BTC d'aujourd'hui, cela offre un grand potentiel de gains. Le bot Sigmax.io permet aux utilisateurs de profiter de bénéfices moyens compris entre 2 % et 7 % les bons jours et les bénéfices sont prêts à être retirés seulement 24 heures après la transaction.

Avec plus de 70 Altcoins et une poignée de crypto-monnaies établies, y compris Bitcoin, le marché est au mieux difficile à prévoir. Le bot Sigmax.io permet aux utilisateurs de traiter plusieurs paires de devises à tout moment. Le bot est l'outil parfait pour aider le trader de devises numériques d'aujourd'hui en simplifiant les transactions d'arbitrage et en augmentant les rendements potentiels.

Profitez de rendements maximaux avec Sigmax.io et simplifiez un peu le trading d'arbitrage.

À propos de Sigmax.io : Sigmax.io est un bot de trading d'arbitrage qui négocie plusieurs paires entre de nombreuses bourses avec des fonds communs de placement déposés et verrouillés par des utilisateurs du monde entier. Pour plus d'informations, veuillez visiter notre site web ou nous contacter .

