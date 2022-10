Sign In Solutions annonce sa vision stratégique 2.0 de gestion des visiteurs

En plus d'améliorer l'expérience des visiteurs sur plus de 15 000 sites clients dans le monde, VM 2.0 redéfinit la sécurité et l'atténuation des risques au travail. « Grâce à la gamme de produits Sign In Solutions, nous allons donner aux organisations de toutes tailles les moyens de réduire les risques, d'optimiser l'engagement des employés et d'accueillir les visiteurs de façon efficace, » a précisé Dave Brown, président de Sign In Solutions. « La gestion des visiteurs continue de se développer, et il existe une demande de rationalisation et de modernisation des lieux de travail dans divers lieux physiques et virtuels. »

Pour soutenir cette vision, Sign In Solutions a annoncé les acquisitions stratégiques de ThreatSwitch et Pronestor, leaders de la conformité, des approbations et de la gestion des espaces de travail basés sur le cloud. Ces acquisitions seront complémentaires aux plateformes de gestion des visiteurs centrales de l'entreprise, Sign In App et Sign In Enterprise, afin de créer VM 2.0 – la prochaine génération de solutions en milieu de travail couvrant les domaines critiques du marché de la gestion des visiteurs.

Dans le cadre de Sign In Solutions, ThreatSwitch ira au-delà des inscriptions préalables pour introduire la conformité intégrale, la vérification préalable et l'approbation des visiteurs, des entrepreneurs et des employés. Les capacités avancées d'espace de travail de Pronestor, quant à elles, permettront de réserver facilement un bureau et une salle de réunion avec des informations basées sur les données pour aider les organisations à optimiser leur lieu de travail.

« La gestion des visiteurs a beaucoup évolué ces dernières années. Nous sommes ravis d'offrir une valeur ajoutée à nos clients et partenaires grâce à ces acquisitions stratégiques », a souligné Dan Harding, directeur d'exploitation de Sign In Solutions. « Nous continuerons de façonner et de diriger l'espace de gestion des visiteurs grâce à notre vision VM 2.0, dans le but de réduire les risques pour nos clients et de les aider à s'adapter aux défis du milieu de travail en constante évolution. »

À propos des acquisitions

ThreatSwitch représente l'espace de travail moderne de conformité et sécurité, qui protège des risques de sécurité graves, des dépenses de conformité et du fardeau administratif coûteux qui distrait les équipes de leur mission. ThreatSwitch protège ce qui compte le plus. De la gestion du personnel aux rapports sur les menaces internes et les voyages, en passant par la signature électronique et les formulaires numériques personnalisés, à la gestion des demandes d'accès des visiteurs, ThreatSwitch offre des solutions plus sécuritaires et plus simples qui permettent aux professionnels de la sécurité de gagner du temps et de l'argent afin qu'ils puissent travailler plus intelligemment, et pas plus intensément. ThreatSwitch sert NetApp, Forcepoint et de nombreuses entreprises, notamment de taille moyenne.

Pronestor a repoussé les limites de la technologie en milieu de travail en offrant aux clients les solutions les plus récentes et les plus intelligentes, notamment la réservation de bureau, la planification de réunions, la gestion des salles de réunion et les analyses de gestion des installations. Grâce à sa technologie de gestion du milieu de travail, Pronestor donne aux organisations une solution qui offre une valeur pratique à tous à 360 degrés – amélioration de l'expérience en milieu de travail pour les employés tout en fournissant des informations concrètes sur l'utilisation des installations pour l'équipe dirigeante. Pronestor travaille avec des organisations de toutes tailles, dont les Nations Unies, Microsoft, et plus encore.

À propos de Sign In Solutions

Sign In Solutions est un partenaire d'habilitation en milieu de travail novateur qui va au-delà de la gestion traditionnelle des visiteurs en combinant le logiciel intégral et l'analyse en temps réel dont les organisations modernes ont besoin pour atténuer les risques, améliorer les expériences et habiliter les personnes. Lancée en 2021 grâce au financement de PSG, Sign In Solutions a acquis Sign In App, Sign In Enterprise (anciennement Traction Guest), ThreatSwitch et Pronestor, élargissant sa portée à plus de 60 pays dans le monde. Pour en savoir plus sur Sign In Solutions, rendez-vous sur www.signinsolutions.com.

À propos de PSG

PSG est une société de capital-investissement de croissance qui s'associe à des entreprises de logiciels et de services technologiques pour les aider à gérer leur croissance transformationnelle, à tirer parti des occasions stratégiques et à bâtir des équipes solides. Ayant soutenu plus de 115 entreprises et facilité plus de 420 acquisitions complémentaires, PSG apporte une vaste expérience en investissement, une expertise approfondie dans les logiciels et la technologie, et un engagement ferme à collaborer avec les équipes de gestion. Fondée en 2014, PSG opère dans les bureaux de Boston, Kansas City, Londres, Paris, Madrid et Tel-Aviv. Pour en savoir plus sur PSG, rendez-vous sur www.psgequity.com.

