Sign In Solutions anuncia la Visión Estratégica de la Gestión de Visitas 2.0

Además de elevar las experiencias de los visitantes en más de 15.000 sitios de clientes en todo el mundo, VM 2.0 redefine la seguridad y la mitigación de riesgos en el lugar de trabajo. "A través del conjunto de productos de Sign In Solutions, capacitaremos a organizaciones de todos los tamaños para ayudar a reducir el riesgo, optimizar el compromiso de los empleados y dar la bienvenida a los visitantes de manera eficiente", dijo Dave Brown, presidente de Sign In Solutions. "La gestión de las visitas sigue evolucionando, y hay una demanda de racionalización y modernización de los lugares de trabajo en varias ubicaciones físicas y virtuales."

Para apoyar esta visión, Sign In Solutions ha anunciado las adquisiciones estratégicas de ThreatSwitch y Pronestor, líderes en el cumplimiento de normas, aprobaciones y gestión de espacios de trabajo basados en la nube. Estas adquisiciones complementarán las principales plataformas de gestión de visitas de la empresa, Sign In App y Sign In Enterprise, para crear VM 2.0, la nueva generación de soluciones para el lugar de trabajo que cubre áreas críticas dentro del mercado de la gestión de visitas.

Como parte de Sign In Solutions, ThreatSwitch irá más allá de los registros previos para introducir el cumplimiento, la verificación previa y la aprobación de visitantes, contratistas y empleados de principio a fin. Por su parte, las funciones avanzadas de espacio de trabajo de Pronestor permitirán reservar sin esfuerzo escritorios y salas de reuniones con información basada en datos para ayudar a las organizaciones a optimizar su lugar de trabajo.

"La gestión de visitas ha avanzado mucho en los últimos años. Estamos encantados de proporcionar valor añadido a nuestros clientes y socios a través de estas adquisiciones estratégicas", dijo Dan Harding, director de operaciones de Sign In Solutions. "Seguiremos dando forma y liderando el espacio de gestión de visitas a través de nuestra visión VM 2.0, con el objetivo de reducir el riesgo para nuestros clientes y ayudarles a adaptarse a los retos del lugar de trabajo en constante cambio."

Acerca de las adquisiciones

ThreatSwitch es el espacio de trabajo moderno para el cumplimiento de la seguridad, que protege contra los graves riesgos de seguridad, conteniendo los gastos de cumplimiento y la costosa carga administrativa que distrae a los equipos de su misión. ThreatSwitch protege lo que más importa. Desde la gestión de personal hasta los informes sobre amenazas internas y viajes, la firma electrónica y los formularios digitales personalizados, pasando por la gestión de las solicitudes de acceso de los visitantes, ThreatSwitch proporciona soluciones más seguras y sencillas que ahorran tiempo y dinero para que los profesionales de la seguridad puedan trabajar de forma más inteligente, no más dura. ThreatSwitch presta servicio a NetApp, Forcepoint y a muchas empresas y compañías de tamaño medio.

Pronestor ha ampliado los límites de la tecnología para el lugar de trabajo, ofreciendo a los clientes las soluciones más recientes e inteligentes, como la reserva de mesas, la programación de reuniones, la gestión de salas de reuniones y la información analítica sobre la gestión de las instalaciones. Con su tecnología de gestión de lugares de trabajo, Pronestor dota a las organizaciones de una solución que ofrece un valor práctico para todos desde una perspectiva de 360 grados, mejorando la experiencia de los empleados en el lugar de trabajo y proporcionando información concreta sobre el uso de las instalaciones para la alta dirección. Pronestor trabaja con organizaciones de todos los tamaños, incluyendo las Naciones Unidas, Microsoft, y más.

Acerca de Sign In Solutions

Sign In Solutions es un socio innovador de habilitación del lugar de trabajo que va más allá de la gestión tradicional de visitas, combinando el software integral y los análisis en tiempo real que las organizaciones modernas necesitan para mitigar el riesgo, elevar las experiencias y empoderar a las personas. Lanzada en 2021 con financiación de PSG, Sign In Solutions adquirió Sign In App, Sign In Enterprise (antes Traction Guest), ThreatSwitch y Pronestor, ampliando su alcance a más de 60 países en todo el mundo. Para saber más sobre Sign In Solutions, visite www.signinsolutions.com.

Acerca de PSG

PSG es una empresa de capital de crecimiento que se asocia con empresas de software y servicios tecnológicos para ayudarles a navegar por el crecimiento transformacional, capitalizar las oportunidades estratégicas y construir equipos fuertes. Habiendo respaldado a más de 115 empresas y facilitado más de 420 adquisiciones complementarias, PSG aporta una amplia experiencia de inversión, una profunda experiencia en software y tecnología, y un firme compromiso de colaboración con los equipos de gestión. Fundada en 2014, PSG opera desde sus oficinas en Boston, Kansas City, Londres, París, Madrid y Tel-Aviv. Para saber más sobre PSG, visite www.psgequity.com.

