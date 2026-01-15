Signal fort de l'évolution du secteur vers l'IA scientifique basée sur des plateformes : TetraScience nomme Matt Studney au poste de directeur de la clientèle

Ce professionnel chevronné qui a passé 24 ans chez Merck, notamment au poste de vice-président directeur de la R & D informatique, rejoint TetraScience pour contribuer à l'industrialisation des données scientifiques et de l'IA dans le secteur biopharmaceutique

BOSTON, 15 janvier 2026 /PRNewswire/ -- La société de données scientifiques et d'IA TetraScience a annoncé aujourd'hui la nomination de Matt Studney au poste de directeur de la clientèle. M. Studney est un dirigeant d'entreprise expérimenté dans les domaines de la R & D et de la technologie, qui possède plus de vingt ans d'expérience à l'intersection de la science, des données et de l'ingénierie.

M. Studney a dernièrement occupé le poste de vice-président directeur de la R & D informatique et des partenariats clés chez Merck, où il a dirigé la modernisation à grande échelle des plateformes scientifiques, de laboratoire et de développement et a soutenu l'extension des capacités en matière de données, d'informatique en nuage et d'IA dans l'ensemble du continuum de la R & D. Pour plus de 18 000 scientifiques et chercheurs dans le monde entier, son travail a accéléré la prise de décision scientifique, amélioré la reproductibilité et rendu les bases numériques plus résilientes.

La décision de M. Studney de rejoindre TetraScience est révélatrice d'un point d'inflexion plus large dans l'industrie biopharmaceutique. Alors que la complexité scientifique ne cesse de s'accroître et que l'IA devient un élément central de l'avantage concurrentiel, les approches des données scientifiques et de l'IA fondées sur des plateformes remplacent de plus en plus les solutions sur mesure axées sur les projets, à la fois pour la découverte, le développement et la fabrication.

« Matt a vécu de près les limites des approches artisanales des données scientifiques et de l'IA », a déclaré Patrick Grady, cofondateur et directeur général de TetraScience. « Son arrivée chez TetraScience indique que le centre de gravité est en train de se déplacer : les initiatives internes spécifiques sont supplantées par des plateformes partagées, précisément conçues pour rendre l'intelligence scientifique durable, cumulative et évolutive. »

« Leader opérationnel de classe mondiale, Matt peut se prévaloir d'une crédibilité et de relations inégalées au sein du secteur pharmaceutique : sa nomination révèle un choix sûr et de confiance pour les entreprises pharmaceutiques qui cherchent à s'associer à TetraScience dans le cadre de leur parcours de transition vers l'IA et la primauté des données scientifiques », a ajouté M. Grady.

Chez Merck, M. Studney a élaboré, mis en place et géré des partenariats stratégiques avec AWS, Accenture, Veeva, NVIDIA, BCG X et QuantumBlack, tout en supervisant la modernisation des technologies de laboratoire, cliniques et de fabrication. Ses initiatives ont permis de réduire la durée du cycle de découverte de 33 %, de présenter les dossiers réglementaires quatre semaines plus tôt et de réaliser plus de 100 millions de dollars d'économies lors des six premiers mois d'un programme d'optimisation pluriannuel.

« Au cours de ma carrière dans l'une des entreprises pharmaceutiques les plus complexes du monde, j'ai vu de mes propres yeux ce qui fonctionne et ce qui ne fonctionne pas lorsque l'on essaie de développer l'intelligence scientifique au sein de l'industrie pharmaceutique mondiale », a expliqué M. Studney. « L'ère de l'IA montre clairement qu'une véritable transformation nécessite désormais une base architecturale fondamentalement nouvelle. La croissance de l'intelligence scientifique est impossible si les données sont fragmentées ou si les flux de travail sont trop spécifiques. TetraScience a construit la plateforme nécessaire pour industrialiser les données scientifiques et rendre l'apprentissage cumulatif dans toute l'entreprise. La vision de longue date de Patrick en matière d'IA scientifique, combinée aux profondes capacités techniques et scientifiques de l'entreprise, fait à l'évidence de TetraScience le coordonnateur naturel de cette prochaine phase du secteur. »

À travers les conseils qu'il délivre aux organisations sur l'optimisation par l'IA, la stratégie de plateforme et la gouvernance des partenariats, M. Studney est une voix reconnue de l'industrie dans les forums mondiaux sur la technologie et le leadership biopharmaceutique. Chez TetraScience, il travaillera en étroite collaboration avec les clients du secteur biopharmaceutique pour les aider à aller au-delà de la modernisation projet par projet et créer une plateforme partagée de données scientifiques et d'IA. Il s'agira également de conduire main dans la main le changement organisationnel et opérationnel que cette transition exige. Dans le cadre du modèle Sciborg de TetraScience, M. Studney aura pour mission de faire adopter durablement l'architecture de plateforme et de la traduire en résultats scientifiques, opérationnels et économiques mesurables dans les domaines de la découverte, du développement et de la fabrication.

