TetraScience benoemt Matt Studney tot Chief Customer Officer, wat duidt op een verschuiving in de sector richting platformgebaseerde wetenschappelijke AI.

24-jarige Merck-veteraan en voormalig SVP van R&D IT sluit zich aan bij TetraScience om wetenschappelijke gegevens en AI te helpen industrialiseren in Biopharma

BOSTON, 15 januari 2026 /PRNewswire/ -- TetraScience, het wetenschappelijke gegevens en AI-bedrijf heeft vandaag de benoeming van Matt Studney als Chief Customer Officer aangekondigd. Studney is een ervaren bedrijfs-, R&D- en technologieleider met meer dan twee decennia ervaring op het snijvlak van wetenschap, gegevens en techniek.

Meest recent diende Studney als Senior Vice President van R&D IT en Key Partnerships bij Merck, waar hij grootschalige modernisering van wetenschappelijke, laboratorium- en ontwikkelingsplatforms leidde en hielp met het opschalen van gegevens, cloud en AI-mogelijkheden over het volledige R&D-continuüm. Zijn werk zorgde voor snellere wetenschappelijke besluitvorming, verbeterde reproduceerbaarheid en veerkrachtiger digitale fundamenten voor meer dan 18.000 wetenschappers en onderzoekers wereldwijd.

Studney's besluit om zich bij TetraScience aan te sluiten weerspiegelt een breder buigpunt in de biofarma-industrie. Naarmate de wetenschappelijke complexiteit toeneemt en AI centraal staat in het concurrentievoordeel, vervangen platformgebaseerde benaderingen van wetenschappelijke gegevens en AI in toenemende mate op maat gemaakte, projectgestuurde oplossingen voor ontdekking, ontwikkeling en productie.

"Matt heeft uit de eerste hand de grenzen van ambachtelijke benaderingen van wetenschappelijke gegevens en AI meegemaakt", zei Patrick Grady, medeoprichter en CEO van TetraScience. "Zijn overstap naar TetraScience geeft aan dat het zwaartepunt verschuift van op maat gemaakte interne inspanningen naar gedeelde platforms die speciaal zijn gebouwd om wetenschappelijke intelligentie duurzaam, cumulatief en schaalbaar te maken".

"Matt is een operationeel leider van wereldklasse met ongeëvenaarde geloofwaardigheid en relaties binnen de farmaceutische industrie, en zijn benoeming vertegenwoordigt een veilige en vertrouwde keuze voor farmaceutische bedrijven die willen samenwerken met TetraScience tijdens hun wetenschappelijke gegevens en AI-transformatieprojecten", voegde Grady eraan toe.

Bij Merck ontwierp, vestigde en beheerde Studney strategische partnerschappen met AWS, Accenture, Veeva, NVIDIA, BCG X en QuantumBlack, terwijl hij toezicht hield op de modernisering van laboratorium-, klinische en productietechnologieën. Zijn initiatieven hebben geholpen om de ontdekkingscyclustijden met 33% te verminderen, regelgevende inzendingen met maximaal vier weken te versnellen en meer dan $ 100 miljoen aan besparingen te realiseren binnen de eerste zes maanden van een meerjarig optimalisatieprogramma.

"In de loop van mijn carrière in een van 's werelds meest complexe farmaceutische organisaties heb ik uit de eerste hand gezien wat werkt en wat niet werkt wanneer je probeert wetenschappelijke intelligentie binnen de wereldwijde farma te schalen", zei Studney. Het AI-tijdperk maakt duidelijk dat ware transformatie nu een fundamenteel nieuwe architecturale basis vereist. Wetenschappelijke intelligentie kan niet schalen op gefragmenteerde gegevens of op maat gemaakte werkstromen. TetraScience heeft het platform opgebouwd dat nodig is om wetenschappelijke gegevens te industrialiseren en leren cumulatief te maken in de hele onderneming. Patrick's langdurige visie op wetenschappelijke AI, gecombineerd met de diepgaande technische en wetenschappelijke mogelijkheden van het bedrijf, maakt duidelijk dat TetraScience de natuurlijke beheerder is van deze volgende fase van de industrie."

Studney is een erkende stem in de industrie op wereldwijde technologie- en biofarma-leiderschapsforums en adviseert organisaties over AI-activatie, platformstrategie en partnerschapsbestuur. Bij TetraScience zal hij nauw samenwerken met biofarma-klanten om hen te helpen verder te gaan dan modernisering op projectbasis naar een gedeeld wetenschappelijk gegevens- en AI-platform, waarbij zij aan zij wordt gewerkt door de organisatorische en operationele verandering die deze overgang vereist. Via het Sciborg-model van TetraScience is zijn mandaat om platformarchitectuur te vertalen in duurzame adoptie en meetbare wetenschappelijke, operationele en economische resultaten in ontdekking, ontwikkeling en productie.

