SILO Compliance et BDO Cayman signent un accord de coentreprise stratégique

La nouvelle coentreprise accélérera le développement de fonctionnalités de la technologie réglementaire de pointe, SILO Compliance System, et vise à étendre sa portée sur le marché grâce aux canaux de vente et aux clients de BDO.

GEORGE TOWN, Îles Caïmans, 9 mars 2021 /PRNewswire/ -- SILO Compliance, un des principaux développeurs de technologies réglementaires de lutte contre le blanchiment d'argent (« AML ») dont le siège social se trouve aux Îles Caïmans, a annoncé aujourd'hui qu'il a conclu une coentreprise avec BDO Cayman, membre du réseau mondial BDO de sociétés d'assurance et de services de conseil fiscal et financier. Dans le cadre de l'opération, BDO Cayman prendra une participation importante dans SILO.

La coentreprise offre à SILO, actuellement utilisé principalement par les entreprises des centres financiers internationaux, la possibilité d'étendre et de commercialiser son logiciel propriétaire, SILO Compliance System, par l'intermédiaire des bureaux de BDO dans le monde entier, et pour BDO, non seulement sa participation à un produit primé, mais aussi l'accès à ce produit pour ses services de conseil et ses clients soumis à la réglementation antiblanchiment. L'objectif est d'utiliser la portée mondiale de BDO et ses capacités en matière de risque et de conseil afin d'améliorer la capacité de SILO Compliance System à répondre aux nouvelles exigences en matière de lutte contre le blanchiment d'argent, où qu'elles se produisent dans le monde.

« Nous sommes ravis de cette évolution », a déclaré Charles Jennings, cofondateur et directeur de SILO. « Pour une institution de la taille et de la réputation de BDO, avoir une telle confiance dans notre technologie est une approbation de tout le travail et de toute la foi que nous avons investis dans cette technologie. Nous avons maintenant une merveilleuse occasion de montrer au monde entier pourquoi le système de conformité SILO est considéré sur le marché comme un leader dans la gestion des données de conformité LAB. »

Glen Trenouth, associé directeur de BDO Cayman, a ajouté : « Le système de conformité SILO est exactement la solution conviviale et abordable que les entreprises et les clients réglementés par la LAB recherchent. Nous avons examiné la technologie éprouvée de SILO et les besoins de notre pratique de conseil en matière de LBC et avons constaté une grande intégration. »

À propos de SILO Compliance

La société SILO Compliance Ltd, basée aux îles Caïmans, est un leader dans le développement de la gestion des données et de la technologie de déclaration en matière de lutte contre le blanchiment d'argent. Son logiciel propriétaire primé, SILO Compliance System, est utilisé par les entreprises réglementées en matière de lutte contre le blanchiment d'argent dans de nombreuses juridictions. Pour en savoir plus, consultez le site www.silocompliance.com .

À propos de BDO Cayman

BDO Cayman est membre de BDO International, le cinquième plus grand réseau de comptabilité au monde. Son équipe de professionnels fournit des services de conseil en matière d'assurance, de fiscalité et de conformité réglementaire à une clientèle diversifiée dans le monde entier. Elle s'efforce d'aider ses clients à s'adapter à des conditions économiques et de marché en constante évolution en leur fournissant des conseils cohérents et de qualité. L'expertise locale de BDO Cayman est renforcée et soutenue par la force du réseau international de BDO. Pour en savoir plus, consultez le site www.bdo.ky

