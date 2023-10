Silony Medical finalise l'acquisition de l'activité de fusion mondiale de Centinel Spine

La transaction finalisée comprend tous les produits de fusion cervicale et lombaire, y compris la plateforme technologique STALIF®

Grâce à cette acquisition, Silony fait une entrée remarquée sur le marché américain et renforce considérablement son offre de cages antérieures autonomes

Silony Medical changera de nom pour devenir « Silony Spine » afin de souligner sa spécialisation dans la technologie de fusion de la colonne vertébrale

FRAUENFELD, Suisse, 19 octobre 2023 /PRNewswire/ -- Silony Medical International AG (la société), un concurrent de plus en plus important de la « big medtech » sur le marché mondial de la fusion spinale, a finalisé l'acquisition de l'activité de fusion internationale de Centinel Spine. Cette acquisition combine la plateforme de fusion par vis et tige postérieure Verticale® de Silony, ses systèmes de fusion intersomatique Roccia® et Favo® avec la plateforme technologique STALIF® pour créer un portefeuille de fusion vertébrale de l'occiput au sacrum, postérieure, latérale et antérieure de premier ordre pour les cas de fusion vertébrale ouverte et mini-invasive.

Silony est active sur le marché américain depuis fin 2018 - grâce à cette acquisition, Silony tirera parti de la formidable équipe et du réseau de distribution du portefeuille Centinel Fusion pour renforcer sa position sur le marché nord-américain de la colonne vertébrale afin de proposer aux chirurgiens et à leurs équipes des solutions de fusion vertébrale de premier plan qui offrent flexibilité et liberté.

Dans les jours et les mois à venir, Silony changera son nom en Silony Spine pour souligner son engagement à 100% et sa spécialisation dans les solutions technologiques de fusion de la colonne vertébrale. Simultanément, nous commencerons à rafraîchir la plateforme STALIF afin d'en favoriser l'adoption par la communauté des chirurgiens de la colonne vertébrale. Peu après, nous lancerons notre nouvelle génération d'instruments technologiques.

À propos de Silony Medical, bientôt Silony Spine

Fondée en 2013 par le groupe hospitalier de renommée internationale, Schön Clinic, en Allemagne, Silony Spine est un innovateur du marché qui souhaite changer le statu quo de la façon dont les fabricants de produits s'associent aux systèmes hospitaliers. Silony Spine gère et conçoit du matériel et des outils pour la colonne vertébrale qui fournissent aux chirurgiens et aux hôpitaux des solutions de produits de grande valeur hautement compatibles avec les technologies habilitantes.

Pour de plus amples renseignements, veuillez consulter les sites Web de la société à l'adresse www.silonyspine.com ou contacter :

Silony Medical International AG

Constantin Schoen

Président-directeur général

Bahnhofplatz 76a, 8500 Frauenfeld Suisse

Téléphone : +49 711 78 25 25 21

Courriel : [email protected] et [email protected]

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2202985/Silony_Medical_Logo.jpg

SOURCE Silony Medical