SIMAGIC à SimRacing Expo 2025 : une triple révélation

SIMAGIC présente la simulation de nouvelle génération à SimRacing Expo 2025

17-19 octobre 2025 | Hall 3, Stand BC6 | Messe Dortmund, Allemagne

DORTMUND, Allemagne, 17 octobre 2025 /PRNewswire/ -- SIMAGIC, leader mondial du matériel de simulation de course haute performance, est prêt à avoir un impact majeur à SimRacing Expo 2025 avec sa présentation la plus complète à ce jour. Du au 17-19 octobre, les visiteurs pourront découvrir des produits de pointe, participer à des compétitions sur place et rencontrer certains des créateurs les plus célèbres de la communauté des simulateurs de course.

SIMAGIC at SimRacing Expo 2025

Une vitrine de l'innovation

Au cœur du stand, SIMAGIC dévoilera ses dernières technologies : Pédales P700, EVO Ultra Wheelbase et Volant Zeus Formula. Chaque produit incarne la quête de réalisme, de précision et de polyvalence modulaire de la marque, offrant aux coureurs un niveau de contrôle et d'immersion sans précédent.

Invités spéciaux : les fans de Super GT et de Jackzer

auront l'occasion de rencontrer deux des personnalités les plus influentes de la scène automobile.

Super GT (Steve) - Connu dans le monde entier pour son mélange d'humour, de course de haut niveau et de compétition réelle dans la Nürburgring Langstrecken-Serie (NLS), il apporte un éclairage unique sur le lien entre la simulation et le sport automobile.

Jackzer - Reconnu pour son authenticité et son approche engageante du contenu iRacing, Jack se concentre sur la psychologie des courses simulées et l'état d'esprit des pilotes, ce qui ajoute une nouvelle perspective rafraîchissante pour les passionnés.

Challenge Time Attack : faites la course. Battez-vous. Gagnez.

Les visiteurs pourront tester leur habileté au volant sur le site SIMAGIC Time Attack Challenge. Les tours les plus rapides du week-end seront récompensés par des prix SIMAGIC exclusifs et un classement en direct suivra chaque concurrent tout au long de l'événement.

Contenu en direct et expériences interactives

L'excitation ne s'arrête pas au stand. Des parties de l'événement seront diffusées en direct, avec des moments en coulisses, des commentaires et des apparitions de créateurs et d'ingénieurs SIMAGIC.

Rejoignez l'expérience

Que vous soyez un pilote de compétition, un créateur de contenu ou un visiteur novice, Hall 3, Stand BC6 est la destination pour tous ceux qui sont passionnés par l'innovation en matière de simulation de course. Découvrez la technologie qui façonne l'avenir du sport automobile virtuel - uniquement avec SIMAGIC.

Continuez à faire des courses.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2798061/1015.jpg