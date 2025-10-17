SIMAGIC auf SimRacing Expo 2025: Eine Dreifach-Enthüllung

SIMAGIC präsentiert die nächste Simulationsgeneration auf der SimRacing Expo 2025.

17.–19. Oktober 2025 | Halle 3, Stand BC6 | Messe Dortmund, Deutschland

DORTMUND, Deutschland, 17. Oktober 2025 /PRNewswire/ -- SIMAGIC, ein weltweit führender Anbieter von leistungsstarker SimRacing-Hardware, wird auf der SimRacing Expo 2025 mit seiner bisher umfangreichsten Präsentation einen großen Eindruck hinterlassen. Vom 17. bis 19. Oktober können Besucher die neuesten Produkte entdecken, an Wettbewerben vor Ort teilnehmen sowie einige der bekanntesten Entwickler der Rennsimulator-Community treffen.

SIMAGIC at SimRacing Expo 2025

Ein Schaufenster der Innovation

Im Zentrum des Standes wird SIMAGIC seine neuesten Technologien vorstellen – darunter die P700 Pedale, EVO Ultra Wheelbase und das Zeus Formula Lenkrad. Jedes Produkt verkörpert das Streben der Marke nach Realismus, Präzision sowie modularer Vielseitigkeit und bietet Rennfahrern ein noch nie dagewesenes Maß an Kontrolle und Immersion.

Besondere Gäste: Fans von Super GT und Jackzer

werden die Möglichkeit haben, zwei der einflussreichsten Stimmen der Szene zu treffen.

Super GT (Steve) – Weltweit bekannt für seine Mischung aus Humor, hochkarätigem Rennsport und realem Wettbewerb in der Nürburgring-Langstrecken-Serie (NLS), bietet er einzigartige Einblicke in die Verbindung zwischen Simulation und Motorsport.

Jackzer – Anerkannt für seine Authentizität und seinen fesselnden Ansatz für iRacing-Inhalte, bietet Jacks Fokus auf die Psychologie des Rennsports und die Denkweise der Fahrer eine erfrischende neue Perspektive für Enthusiasten.

Time Attack Challenge: Rennen. Wetteifern. Gewinnen.

Bei der SIMAGIC Time Attack Challenge können die Besucher ihre Geschicklichkeit hinter dem Lenkrad testen. Die schnellsten Runden des Wochenendes werden mit exklusiven SIMAGIC-Preisen belohnt, wobei eine Live-Rangliste jeden Mitstreiter während des gesamten Events verfolgt.

Live-Inhalte und interaktive Erlebnisse

Die Spannung hört nicht am Stand auf. Teile der Veranstaltung werden live gestreamt, mit Blick hinter die Kulissen, Kommentaren sowie Gastauftritten von Entwicklern und SIMAGIC-Ingenieuren.

Nehmen Sie teil an der Erfahrung

Egal, ob Sie Rennfahrer, Entwickler von Inhalten oder Erstbesucher sind, Halle 3, Stand BC6 ist das Ziel für alle, die sich für innovative Rennsimulationen begeistern. Erleben Sie die Technologie, welche die Zukunft des virtuellen Motorsports prägt – nur mit SIMAGIC.

Bleiben Sie im Rennen.

Foto – https://mma.prnewswire.com/media/2798061/1015.jpg