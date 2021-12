Simpl annonce un financement de série B de 40 millions de dollars

BANGALORE, Inde, 2 décembre 2021 /PRNewswire/ -- Simpl, un réseau de paiement sans carte avec paiement à un seul clic intégré, achat plus tard et protection de l'acheteur, a levé un investissement de série B de 40 millions de dollars, dirigé par Valar Ventures & IA Ventures avec la participation de LFH Ventures ainsi que d'autres investisseurs internes. Cet investissement porte le total des capitaux levés par la société à 83 millions de dollars.

Avec Simpl, les commerçants en ligne offrent aux consommateurs un moyen facile, sûr et intuitif d'acheter. Son produit phare, 1-tap Pay Later, permet aux consommateurs d'acheter en un simple clic et de regrouper tous leurs achats chez les détaillants du réseau en une seule facture qui peut être remboursée une fois tous les 15 jours.

Plus tôt cette année, Simpl a lancé deux nouvelles fonctionnalités : Bill Box et Pay-in-3. Pour réduire les problèmes liés à la gestion des paiements récurrents, Billbox garantit que tous les biens sont payés automatiquement. Pour offrir une plus grande souplesse aux détaillants et aux consommateurs, le dernier produit de Simpl, « Pay-in-3 », permet aux clients d'acheter ce qu'ils souhaitent à l'instant et de le payer en trois versements égaux chaque mois.

Au cours des 18 derniers mois, Simpl a multiplié par 10 le nombre de ses commerçants et de ses utilisateurs actifs mensuels. Simpl travaille avec plus de 7 000 commerçants en ligne leaders dans leur catégorie, dont Zomato, MakeMyTrip, Big Basket, Jio Platform, 1MG et Crocs.

« Le paiement en ligne repose sur une chaîne de valeur de paiement fragmentée, créée il y a 60 ans, qui a laissé les détaillants et les consommateurs utilisant un téléphone mobile sur le carreau », a déclaré Nitya Sharma, PDG et cofondateur de Simpl. « Nous avons construit une plateforme de paiement complète qui donne aux commerçants le contrôle ultime de l'expérience utilisateur et les aide à établir une confiance avec leurs clients lors du paiement. Simpl est comme un Khata ou un Tab pour le commerce en ligne. Cette expérience utilisateur intuitive, construite sur le socle de la confiance, permettra d'élargir le marché du commerce électronique et conduira à une plus grande adoption des paiements par téléphone mobile en Inde et dans le reste du monde. »

« Simpl a construit le premier réseau de paiements que nous avons vu qui traite les petits et moyens commerçants comme de véritables partenaires », a déclaré Jesse Beyroutey, partenaire chez IA Ventures. « L'entreprise offre le système d'achat en plusieurs fois, le paiement rapide et les fonctions anti-fraude dont les commerçants ont besoin pour être compétitifs sur le marché actuel, à un prix transparent et équitable. Nous sommes ravis de voir Simpl apporter une nouvelle génération de consommateurs et d'entreprises de commerce en ligne en Inde, sur un pied d'égalité avec les opérateurs historiques. »

« Le marché indien du commerce électronique est à un point d'inflexion et nous pensons que la solution de Simpl est un élément clé pour accélérer l'adoption des paiements numériques dans le commerce électronique », a déclaré James Fitzgerald, partenaire chez Valar Ventures. « Elle améliore considérablement l'expérience du consommateur, ce qui explique pourquoi elle devient rapidement un partenaire privilégié pour les commerçants. L'équipe a fait preuve d'une grande adaptation et nous sommes enthousiastes à l'idée de rejoindre leur mission de démocratisation du commerce électronique pour tous les commerçants, petits et grands. »

L'Inde est l'un des marchés de commerce électronique à la croissance la plus rapide au monde, mais 60 % de toutes les transactions se font encore en espèces, seulement 5 % du marché adressable possède une carte de crédit et 25 % de tous les paiements électroniques échouent sur mobile (contre moins de 1 % sur Simpl). Simpl éloigne les consommateurs de l'argent liquide, augmente la conversion des paniers de 45 % et la valeur moyenne des commandes de 20 %.

À propos de Simpl

Simpl a pour mission de permettre aux commerçants de s'approprier l'expérience de paiement de leurs clients. Grâce à Simpl, les commerçants sont en mesure d'offrir aux consommateurs une expérience utilisateur simple, sûre et intuitive qui établit une relation de confiance entre eux.

Simpl est facile à intégrer pour les commerçants et, grâce à des fonctionnalités telles que le paiement en un seul clic, l'achat immédiat et le paiement ultérieur, la protection des acheteurs et les remboursements instantanés, Simpl est une plateforme de confiance pour plus de 7 000 commerçants en ligne leaders dans leur catégorie.

