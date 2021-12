Simpl anuncia 40M de financiamento da Série B

BANGALORE, Índia, 2 de dezembro de 2021 /PRNewswire/ -- A Simpl, uma rede de pagamento sem cartão com finalização de um toque integrada, compre agora pague depois e proteção ao consumidor, levantou uma rodada da Série B de US$ 40 milhões liderada pela Valar Ventures & IA Ventures com participação da LFH Ventures e de outros investidores internos. Esse investimento eleva o capital total arrecadado pela empresa para US$ 83 milhões.

Com a Simpl, os comerciantes on-line oferecem aos consumidores uma maneira fácil, segura e intuitiva de comprar. Seu principal produto, o 1-tap Pay Later, permite que os consumidores comprem com um toque e tenham todas as compras em todos os revendedores da rede agregadas em uma conta que pode ser paga uma vez a cada 15 dias.

No início deste ano, a Simpl lançou dois novos recursos: Bill Box e Pay-in-3. Para reduzir o atrito de gerenciamento de pagamentos recorrentes, a Billbox garante que todos os serviços públicos sejam pagos automaticamente. Para adicionar maior flexibilidade aos varejistas e consumidores, o mais recente produto "Pay-in-3" da Simpl permite que os clientes comprem o que adoram agora e paguem por ele ao longo de três pagamentos iguais todos os meses.

Nos últimos 18 meses, a Simpl aumentou em até 10 vezes seus comerciantes ativos mensais e seus usuários ativos. A Simpl trabalha com mais de 7.000 comerciantes on-line líderes na categoria, incluindo Zomato, MakeMyTrip, Big Basket, Jio Platform, 1MG e Crocs.

"A finalização on-line é baseada em uma cadeia de valor de pagamento fragmentada que foi criada 60 anos atrás e deixou carentes os varejistas e consumidores de forma nativa a móveis", disse Nitya Sharma, CEO e cofundador da Simpl. "Construímos uma plataforma de finalização da compra fullstack que oferece aos comerciantes o controle máximo da experiência do usuário e os ajuda a construir confiança com os consumidores na finalização da compra. A Simpl é como uma Khata ou uma aba para comércio on-line. Esta experiência de usuário intuitiva, construída na base da confiança, permitirá um mercado de comércio eletrônico maior e levará a uma maior adoção de pagamentos móveis na Índia e no resto do mundo."

"A Simpl construiu a primeira rede de pagamentos que vimos que trata pequenos e médios comerciantes como verdadeiros parceiros", disse Jesse Beyroutey, sócio da IA Ventures. "Ela oferece o BNPL, finalização rápida e recursos antifraude que os comerciantes precisam para competir no mercado atual, a um preço transparente e justo. Estamos entusiasmados em ver a Simpl apresentar uma nova geração de consumidores e empresas de comércio on-line na Índia, em um campo de atuação de nível com os incumbentes."

"O mercado de comércio eletrônico da Índia está em um ponto de inflexão e acreditamos que a solução da Simpl é um facilitador importante para acelerar a adoção de pagamentos digitais no comércio eletrônico", disse James Fitzgerald, sócio da Valar Ventures. "Ela melhora significativamente a experiência do consumidor, e é por isso que está se tornando rapidamente um parceiro preferido para os comerciantes. A equipe mostrou grande execução e estamos entusiasmados em participar de sua missão de democratizar o comércio eletrônico para todos os comerciantes grandes e pequenos."

A Índia é um dos mercados de comércio eletrônico de crescimento mais rápido do mundo, mas 60% de todas as transações ainda são feitas com dinheiro em espécie na entrega, apenas 5% do mercado endereçável tem um cartão de crédito e 25% de todos os pagamentos eletrônicos falham em dispositivos móveis (vs. menos de 1% na Simpl). A Simpl afasta os consumidores do dinheiro em espécie, aumenta a conversão do carrinho em 45% e aumenta o valor médio do pedido em 20%.

Sobre a Simpl

A Simpl tem a missão de capacitar os comerciantes a dominar a experiência de finalização de compra de seus clientes. Com a Simpl, os comerciantes podem oferecer aos consumidores uma experiência de usuário fácil, segura e intuitiva que desenvolve um relacionamento confiável entre os dois.

A Simpl é fácil de integrar para comerciantes e com recursos de plataforma, como finalização de um toque, compre agora pague depois, proteção ao comprador e reembolsos instantâneos, a Simpl é uma plataforma confiável para mais de 7.000 comerciantes on-line líderes na categoria.

FONTE Simpl

