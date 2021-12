Simplilearn for Business chega à região da América Latina com o objetivo de aperfeiçoar um milhão de profissionais em habilidades digitais e busca parceiros estratégicos para expandir na região

A Simplilearn ajudou mais de três milhões de profissionais de 150 países a aprimorar suas habilidades em tecnologia digital. Para as empresas, a Simplilearn oferece uma plataforma escalável para workshops interativos ao vivo e treinamentos em habilidades digitais. A Simplilearn trabalha no mundo todo por meio de parceiros, que incluem parceiros de canal como a Accenture Academy e a PWC Academy e distribuidores como a Deviare, na África do Sul; a Saudi Business Machines, no Oriente Médio; e o ILX Group, no Reino Unido.

Kashyap Dalal, cofundador e diretor de negócios da Simplilearn, disse: "Nos últimos dois anos, a pandemia acelerou a mudança para modelos de negócios digitais e criou uma necessidade global de mais de 200 milhões de profissionais com habilidades digitais em áreas como programação, dados, nuvem e segurança cibernética. De acordo com o Fórum Econômico Mundial (World Economic Forum, WEF), a América Latina tem a maior escassez de profissionais qualificados e prontos para o futuro, o que é um enorme problema para as grandes empresas dessa região. Nossa experiência em outras regiões mostrou que, para aprimorar as habilidades digitais, as empresas precisam contratar profissionais aptos e ter soluções para capacitá-los para que se preparem para o trabalho. Temos o prazer de anunciar nossos planos de entrar no mercado da América Latina e trabalhar em estreita colaboração com empresas e parceiros aqui para perseguir nosso objetivo de aperfeiçoar um milhão de profissionais na região em habilidades digitais."

Os programas da Simplilearn abrangem todos os domínios digitais essenciais como dados e IA, programação, nuvem e Devops, Agile, transformação digital e marketing digital, para citar alguns, e mais de 30 cargos fundamentais da economia digital em uma empresa, com caminhos abrangentes de aprendizagem. Esses programas são criados em conjunto com importantes universidades como MIT e Caltech e com parceiros líderes do setor como IBM, Microsoft Azure e Facebook, garantindo os melhores resultados de aprendizagem.

Para saber mais, acesse https://www.simplilearn.com/reseller-partner-program-for-training-courses para parcerias ou https://www.simplilearn.com/corporate-training para consultas corporativas.

Se tiver interesse em oportunidades potenciais de parceria ou em buscar soluções de aperfeiçoamento digital para sua empresa, entre em contato com a Simplilearn pelo e-mail [email protected].

Sobre a Simplilearn:

Fundada em 2010 e com sede em São Francisco, na Califórnia, e em Bangalore, na Índia, a Simplilearn é o bootcamp on-line nº 1 do mundo em treinamentos em habilidades de economia digital. A Simplilearn oferece a indivíduos e empresas do mundo todo acesso a treinamentos de classe mundial prontos para serem aplicados no trabalho. Os bootcamps são projetados e entregues com universidades de renome mundial, empresas de alto nível e órgãos líderes do setor, por meio de aulas on-line ao vivo com os principais profissionais do setor. Para as empresas, a Simplilearn oferece produtos para impulsionar a integração de novas contratações (onboarding), o desenvolvimento de habilidades de transformação digital e o desenvolvimento de liderança.

FONTE Simplilearn

