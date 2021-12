Simplilearn for Business ingresa a la región de Latinoamérica con el objetivo de capacitar a un millón de profesionales en habilidades digitales: busca socios estratégicos para expandirse en la región

- "Compañías de todo el mundo se están preparando para la cuarta revolución industrial, impulsada por tecnologías digitales. Simplilearn se asocia con más de 400 empresas a nivel mundial para gestionar esto en los Estados Unidos, la Unión Europea e India. Vemos que las organizaciones de la región de Latinoamérica también tienen un problema agudo de no encontrar talento en habilidades digitales y esperamos con ansias los distribuidores y socios que puedan ayudarnos a resolver este problema con los campamentos de habilidades digitales, la incorporación y los productos de capacitación para la transformación digital de Simplilearn", compartió Kashyap Dalal, cofundador y director de las ciencias del comportamiento de Simplilearn

SAN FRANCISCO, 9 de diciembre de 2021 /PRNewswire/ -- Simplilearn, el campamento en línea n.° 1 del mundo en entrenamiento en habilidades para la economía digital, ha visto un rápido crecimiento de su división empresarial Simplilearn for Business durante los últimos dos años. Simplilearn for Business ha visto acelerar la adopción de sus ofertas a nivel mundial, con un crecimiento interanual superior al 100 % que va rumbo a generar ingresos B2B de USD 100 millones en los próximos dos a tres años. Simplilearn for Business ahora está ampliando su enfoque más allá de los mercados centrales de los Estados Unidos, la Unión Europea e India. Para Latinoamérica, Simplilearn se enfoca en tres áreas principales: