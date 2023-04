SimSpace ajoute des attaques adaptatives pilotées par ML et une optimisation de la pile de données basée sur des preuves pour permettre aux RSSI de prendre des décisions clés en matière de retour sur investissement cybernétique

Ces nouvelles fonctionnalités améliorent l'efficacité et le retour sur investissement de la pile cybernétique jusqu'à 40 %, accélèrent la création de données factuelles pour la gouvernance et aident les RSSI à prouver le retour sur investissement de la pile cybernétique pour les conseils d'administration, les dirigeants, les auditeurs et les assureurs.

BOSTON, 27 avril 2023 /PRNewswire/ -- SimSpace, le leader du secteur des gammes cybernétiques de niveau militaire, annonce aujourd'hui l'ajout d'attaques adaptatives pilotées par ML, l'optimisation de la pile cybernétique et le déploiement automatisé à sa plate-forme Cyber Force. Avec cette expansion, SimSpace aide les RSSI à apporter des améliorations continues en matière de cybersécurité pour une défense plus efficace contre les cyberattaques.

Alors que les cyberincidents représentent une menace de plus en plus matérielle pour la survie des organisations du monde entier, les entreprises ont besoin de données fondées sur des preuves pour prendre des décisions stratégiques en matière de sécurité qui garantiront les niveaux de sécurité les plus élevés. La plateforme de SimSpace optimise chaque outil cybernétique et ressource de renseignement sur les menaces afin de fournir une connectivité directe aux ressources physiques pour les environnements OT, IdO et ISC.

Les nouvelles fonctionnalités de la plateforme Cyber Force contribueront à protéger l'intégrité de la marque de certaines des plus grandes entreprises du monde et à assurer un retour sur investissement significatif dans le domaine de la cybernétique. SimSpace aide les RSSI à atteindre ces objectifs grâce aux nouvelles fonctionnalités suivantes de la plateforme :

Stack Optimizer - permet aux équipes SecOps de réduire les coûts en toute sécurité et d'optimiser les performances de leurs piles cybernétiques sans perdre en efficacité contre les dernières menaces, en utilisant des données factuelles pour générer des retours sur investissement cybernétiques en moins d'un an.

- permet aux équipes SecOps de réduire les coûts en toute sécurité et d'optimiser les performances de leurs piles cybernétiques sans perdre en efficacité contre les dernières menaces, en utilisant des données factuelles pour générer des retours sur investissement cybernétiques en moins d'un an. Rapid Range - un outil piloté par API qui réduit le temps et le coût de déploiement d'une cyber-réplique haute fidélité de l'environnement défensif IT/OT réel d'une entreprise jusqu'à 75 % par rapport aux déploiements manuels. Les gammes haute fidélité ouvrent la voie à plusieurs cas d'utilisation essentiels, notamment la possibilité d'éliminer les laboratoires de test et d'évaluation coûteux et à échelle réduite grâce à une capacité efficace, prête à l'emploi, utilisée par les plus grandes banques du monde et les équipes de défense nationale. Rapid Range regroupe les données des outils SIEM, de sécurité et de réseau pour créer un modèle de réseau représentatif afin d'accélérer et de simplifier les déploiements.

- un outil piloté par API qui réduit le temps et le coût de déploiement d'une cyber-réplique haute fidélité de l'environnement défensif IT/OT réel d'une entreprise jusqu'à 75 % par rapport aux déploiements manuels. Les gammes haute fidélité ouvrent la voie à plusieurs cas d'utilisation essentiels, notamment la possibilité d'éliminer les laboratoires de test et d'évaluation coûteux et à échelle réduite grâce à une capacité efficace, prête à l'emploi, utilisée par les plus grandes banques du monde et les équipes de défense nationale. Rapid Range regroupe les données des outils SIEM, de sécurité et de réseau pour créer un modèle de réseau représentatif afin d'accélérer et de simplifier les déploiements. Cyber Score - produit des mesures basées sur la performance que les comités d'audit, les investisseurs et les régulateurs exigent pour l'efficacité globale des personnes, des processus et de la technologie qui constituent leurs capacités de cyberdéfense. Ces mesures permettent aux responsables de la cyberdéfense d'établir des références de performance significatives contre les cyberattaques les plus graves. Elles mesurent les améliorations individuelles et collectives dans plusieurs centres de sécurité mondiaux. Il fournit des données factuelles permettant de prendre des décisions précises sur le développement, le maintien et la démonstration de la présence d'un ensemble performant de capacités défensives.

- produit des mesures basées sur la performance que les comités d'audit, les investisseurs et les régulateurs exigent pour l'efficacité globale des personnes, des processus et de la technologie qui constituent leurs capacités de cyberdéfense. Ces mesures permettent aux responsables de la cyberdéfense d'établir des références de performance significatives contre les cyberattaques les plus graves. Elles mesurent les améliorations individuelles et collectives dans plusieurs centres de sécurité mondiaux. Il fournit des données factuelles permettant de prendre des décisions précises sur le développement, le maintien et la démonstration de la présence d'un ensemble performant de capacités défensives. Adaptive Attacks - une bibliothèque d'attaques automatisées pilotée par ML qui est continuellement mise à jour au fur et à mesure que de nouvelles méthodes d'attaque très dangereuses apparaissent et se présentent différemment pour chaque exercice. Cette adaptabilité permet aux outils et aux équipes de défense d'améliorer en permanence leurs environnements de production.

- une bibliothèque d'attaques automatisées pilotée par ML qui est continuellement mise à jour au fur et à mesure que de nouvelles méthodes d'attaque très dangereuses apparaissent et se présentent différemment pour chaque exercice. Cette adaptabilité permet aux outils et aux équipes de défense d'améliorer en permanence leurs environnements de production. Elite Team Development - SimSpace a doublé le nombre de nouveaux laboratoires de cours et de matériel de développement des compétences dans les bibliothèques standard de Cyber Force afin d'optimiser la réactivité, les capacités et la collaboration de l'équipe.

- SimSpace a doublé le nombre de nouveaux laboratoires de cours et de matériel de développement des compétences dans les bibliothèques standard de Cyber Force afin d'optimiser la réactivité, les capacités et la collaboration de l'équipe. Expanding Globalization - La plateforme SimSpace Cyber Force continue de développer ses capacités mondiales en lançant une version multilingue de la plateforme, la plus récente étant la variante japonaise.

« En tant que gamme cybernétique de premier plan, SimSpace collabore avec les clients F2000 pour fournir une gamme cybernétique capable de s'adapter aux besoins des environnements d'entreprise sophistiqués », a déclaré Jon Oltsik, analyste distingué et membre de l'Enterprise Strategy Group. « Simspace travaille d'arrache-pied pour permettre aux équipes de sécurité de respecter la "triade CISO" de l'efficacité de la sécurité, de l'habilitation de l'entreprise et de l'efficacité opérationnelle afin de garantir la gouvernance et le retour sur investissement cybernétique. »

« SimSpace travaille avec le US Cyber Command, des agences de renseignement, des partenaires industriels et des clients de F2000 pour trouver des réponses à leurs plus grands défis en matière de cybersécurité. Chaque jour, nos clients sont confrontés à un barrage continu d'attaques de la part d'États-nations et d'acteurs de la cybercriminalité. Notre plateforme les prépare à optimiser et à aligner leur personnel, leurs processus et leur technologie », a déclaré William « Hutch » Hutchison, cofondateur et PDG de SimSpace. « SimSpace aide les RSSI et les chefs d'entreprise à mesurer, améliorer et optimiser la cyber-gouvernance, l'optimisation de la pile cybernétique et le développement du personnel afin de maximiser la croissance du chiffre d'affaires et le cyber-retour sur investissement en toute sécurité. »

À propos de SimSpace

SimSpace est le leader mondial en matière de gammes cybernétiques de niveau militaire, fondé par des experts de l'U.S. Cyber Command et du Lincoln Laboratory du MIT pour répondre à une nouvelle ère de menaces cybernétiques sans précédent. La plateforme Cyber Force de la société permet aux entreprises, aux gouvernements et aux organisations d'infrastructures nationales critiques les plus sophistiqués de trouver des réponses basées sur l'intelligence aux questions les plus délicates en matière de sécurité, de gouvernance, de formation et de préparation cybernétique. SimSpace propose des simulations de cybersécurité de haute fidélité, des formations et des exercices de tir réel sécurisés aux entreprises du secteur financier, de la vente au détail, de l'assurance et d'autres marchés commerciaux figurant dans le classement Fortune 2000. La plateforme Cyber Force de SimSpace se traduit par une réduction moyenne de 30 % des coûts de cyber-exploitation et de 40 % des atteintes à la sécurité.

Pour plus d'informations : www.simspace.com.

Toutes les marques déposées appartiennent à leurs propriétaires respectifs.

Logo : https://mma.prnewswire.com/media/1947574/SimSpace_Logo.jpg

SOURCE SimSpace