SINBON anuncia hitos de responsabilidad social en su último informe de sostenibilidad

El 46 % de los líderes y casi dos tercios de la fuerza laboral mundial son mujeres.

Reconocida con el Premio a la Mejor Marca Empleadora de LinkedIn 2024 y el Premio al Mejor Empleador otorgado por la Bolsa de Trabajo 104 de Taiwán.

Las fábricas de Taiwán obtuvieron el estatus Plata de la Alianza Empresarial Responsable; se les sumarán más sitios globales.

Prácticas laborales justas, como la política de contratación de cero comisiones por colocación, se implementaron en Taiwán desde marzo de 2024.

TAIPEI, 20 de octubre de 2025 /PRNewswire/ -- SINBON Electronics Co., Ltd. (TWSE#:3023), un integrador de sistemas electrónicos líder, anunció hoy la publicación de su Informe de Sostenibilidad 2024, con numerosos logros positivos en materia de responsabilidad social y lugar de trabajo.

"La mayor fortaleza de SINBON es nuestra gente, y nuestros colegas y comunidades son el centro de todo lo que hacemos", señaló Joseph Wang, presidente de SINBON. "Seguimos plenamente comprometidos con el cuidado de todos los que contribuyen al éxito de SINBON, así como con la retribución a las comunidades en las que operamos. Estos hitos en nuestra trayectoria de responsabilidad social reafirman nuestra convicción de que el éxito es compartido: cuando protegemos, empoderamos y elevamos a las personas, la empresa y la sociedad avanzan juntas".

Compromiso con la diversidad y la excelencia del empleador

Con un 46 %, casi la mitad del equipo directivo de SINBON está compuesto por mujeres, y las mujeres representan casi dos tercios de la plantilla de la empresa a nivel mundial. En reconocimiento a su cultura centrada en las personas, SINBON recibió el Premio a la Mejor Marca Empleadora de LinkedIn 2024. La Bolsa de Trabajo 104 de Taiwán también la reconoció con el Premio a la Mejor Marca Empleadora en la primera Competición de Marca Empleadora de 2024.

Reforzar las prácticas laborales responsables

SINBON continúa ampliando su cumplimiento con la Alianza Empresarial Responsable (RBA). En julio de 2024, sus fábricas de Zhonghua y Guohua en Miaoli, Taiwán, obtuvieron la certificación Plata del Programa de Evaluación Validada (VAP) de la RBA. La empresa aspira a ampliar la cobertura de la certificación RBA a otras plantas a escala mundial.

En marzo de 2024, SINBON implantó una política de cero comisiones de colocación en Taiwán para reforzar las prácticas de empleo justas y proteger los derechos de los trabajadores. Con esta política, quienes buscan empleo no pagan comisiones por el proceso de contratación. La empresa también garantiza que sus trabajadores no tengan que asumir cargas financieras relacionadas, como comisiones de agencia, cargos por servicios o depósitos.

Para ayudar aún más a los trabajadores, SINBON ha mejorado la claridad y precisión de los recibos de pago, ha desarrollado versiones multilingües para empleados extranjeros y ha realizado reuniones informativas para garantizar la comprensión completa de la estructura salarial.

Más allá del ámbito laboral, SINBON contribuye activamente a las comunidades locales. La empresa ha emprendido múltiples iniciativas en Taiwán, como la incorporación de voluntarios bilingües a las escuelas locales y la instalación de máquinas expendedoras de vasos circulares en el área pública alrededor de la sede de SINBON. Estos proyectos refuerzan su misión de crear valor social a largo plazo, junto con el crecimiento empresarial.

Acerca de SINBON Electronics

Fundada en 1989 en Taiwán, SINBON Electronics es un proveedor líder de servicios integrados de diseño y producción para soluciones de interconexión a medida. Impulsada por un compromiso con la atención al cliente y los principios ESG, la empresa ofrece una amplia gama de productos y servicios OEM/ODM que garantizan fiabilidad y eficiencia, combinando una amplia experiencia en ingeniería, conocimiento del sector e innovaciones de vanguardia para personalizar soluciones y garantizar el éxito a largo plazo del cliente. SINBON tiene presencia global, con operaciones en Taiwán, China, Japón, Reino Unido, Alemania, Hungría, México y Estados Unidos.

