SINBON gibt in seinem aktuellen Nachhaltigkeitsbericht Meilensteine im Bereich der sozialen Verantwortung bekannt

46 % der Führungskräfte und fast zwei Drittel der weltweiten Belegschaft sind weiblich

Ausgezeichnet mit dem „2024 Best Employer Brand Award" von LinkedIn und dem „Best Employer Award" der taiwanesischen Jobbörse 104 Job Bank

Fabriken in Taiwan haben den Silberstatus der Responsible Business Alliance erreicht; weitere Standorte weltweit werden folgen

Faire Arbeitspraktiken wie die seit März 2024 in Taiwan geltende Rekrutierungspolitik ohne Vermittlungsgebühren

TAIPEI, 20. Oktober 2025 /PRNewswire/ -- SINBON Electronics Co., Ltd. (TWSE#:3023), ein führender Elektronik-Systemintegrator, gab heute die Veröffentlichung seines Nachhaltigkeitsberichts 2024 bekannt, der zahlreiche Erfolge im Bereich der sozialen Verantwortung und der positiven Arbeitsbedingungen aufzeigt.

„Die größte Stärke von SINBON sind unsere Mitarbeiter, und unsere Kollegen und Gemeinden stehen im Mittelpunkt unseres Handelns", erklärte Joseph Wang, Vorsitzender von SINBON. „Wir fühlen uns weiterhin voll und ganz verpflichtet, uns um alle zu kümmern, die zum Erfolg von SINBON beitragen, und den Gemeinden, in denen wir tätig sind, etwas zurückzugeben. Diese Meilensteine auf unserem Weg zur sozialen Verantwortung bestätigen unsere Überzeugung, dass Erfolg geteilt wird – wenn wir Menschen schützen, stärken und fördern, kommen das gesamte Unternehmen und die Gesellschaft gemeinsam voran."

Der vollständige ESG-Bericht ist hier abrufbar:

https://www.sinbon.com/files/2024_SINBON_Sustainability_Report_EN_0923.pdf

Engagement für Vielfalt und herausragende Leistungen als Arbeitgeber

Mit 46 % sind fast die Hälfte der Führungskräfte von SINBON Frauen, und fast zwei Drittel der weltweiten Belegschaft des Unternehmens sind Frauen. In Anerkennung seiner mitarbeiterorientierten Kultur wurde SINBON mit dem LinkedIn Best Employer Brand Award 2024 ausgezeichnet. Auch Taiwans 104 Job Bank würdigte das Unternehmen bei der ersten Employer Brand Competition 2024 mit dem Best Employer Award.

Stärkung verantwortungsvoller Arbeitspraktiken

SINBON baut die Einhaltung der Responsible Business Alliance (RBA) weiter aus. Im Juli 2024 erhielten die Fabriken Zhonghua und Guohua des Unternehmens in Miaoli, Taiwan, den Silberstatus des RBA Validated Assessment Program (VAP). Das Unternehmen strebt an, die RBA-Zertifizierung auf weitere Standorte weltweit auszuweiten.

Im März 2024 führte SINBON in Taiwan eine Richtlinie zur Abschaffung von Vermittlungsgebühren ein, um faire Beschäftigungspraktiken zu stärken und die Rechte der Arbeitnehmer zu schützen. Im Rahmen dieser Richtlinie zahlen Arbeitssuchende keine Gebühren für den Einstellungsprozess. Das Unternehmen stellt außerdem sicher, dass seine Arbeitnehmer keine damit verbundenen finanziellen Belastungen wie Vermittlungsgebühren, Servicegebühren oder Kautionen tragen müssen.

Um die Arbeitnehmer weiter zu unterstützen, hat SINBON die Übersichtlichkeit und Genauigkeit der Gehaltsabrechnungen verbessert, mehrsprachige Versionen für ausländische Mitarbeiter entwickelt und Informationsveranstaltungen durchgeführt, um ein umfassendes Verständnis der Gehaltsstruktur zu gewährleisten.

Über den Arbeitsplatz hinaus leistet SINBON einen aktiven Beitrag zum lokalen Gemeinwesen. Das Unternehmen hat in Taiwan mehrere Initiativen ins Leben gerufen, darunter die Einführung zweisprachiger Freiwilliger an lokalen Schulen und die Installation von Circular Cup Machines im öffentlichen Bereich rund um den Hauptsitz von SINBON. Diese Projekte untermauern die Mission des Unternehmens, neben dem Geschäftswachstum auch langfristige soziale Werte zu schaffen.

Informationen zu SINBON Electronics

Das 1989 in Taiwan gegründete Unternehmen SINBON Electronics ist ein führender Anbieter von integrierten Design- und Produktionsdienstleistungen für maßgeschneiderte Verbindungslösungen. Angetrieben von der Verpflichtung zur Kundenorientierung und den Grundsätzen der ESG bietet das Unternehmen eine breite Palette von Produkten und OEM/ODM-Dienstleistungen an, die Zuverlässigkeit und Effizienz gewährleisten. Dabei kombiniert es umfassendes technisches Know-how, Branchenwissen und führende Innovationen, um maßgeschneiderte Lösungen für den langfristigen Erfolg seiner Kunden zu entwickeln. SINBON ist mit Niederlassungen in Taiwan, China, Japan, Großbritannien, Deutschland, Ungarn, Mexiko und den Vereinigten Staaten weltweit vertreten.

Weitere Informationen: https://www.sinbon.com/

https://www.linkedin.com/company/sinbon-electronics/

Kontakt:

Bereich Nachhaltige Strategie - ESG-Büro

E-Mail: [email protected]

