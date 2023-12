SINBON Electronics devient la première entreprise de la Grande Chine à recevoir la certification NACS

TAIPEI, 5 décembre 2023 /PRNewswire/ -- SINBON Electronics, fournisseur de solutions intégrées pour la conception et la fabrication de composants électroniques, a récemment obtenu la certification UL pour son câble de charge AC/DC NACS (North American Charging Standard). SINBON est le premier fournisseur de services de conception électronique de la Grande Chine à obtenir cette certification, et le premier lot de commandes de câbles de charge a été expédié cette semaine.

SINBON Electronics Becomes the First in Greater China to Receive NACS Certification

La norme de charge nord-américaine (NACS), qui était à l'origine une spécification technologique de charge exclusive à Tesla, a été adoptée par de grandes marques automobiles telles que Ford, General Motors, BMW, Honda et Toyota afin d'accélérer la transition mondiale vers l'énergie durable. En conséquence, cette norme est devenue l'une des principales normes de charge en Amérique du Nord. La dynamique de cette tendance a rapproché la norme de charge de Tesla du remplacement de son concurrent, le système de charge combiné (CCS), en tant que norme industrielle. En réponse à l'alliance de Tesla et à la demande de l'industrie pour les normes NACS, SINBON Electronics a activement investi dans la recherche et le développement.

Pour améliorer l'efficacité de la charge, le câble de charge NACS de SINBON adopte une conception à haute tension et à courant élevé, permettant une charge rapide des véhicules électriques dans un court laps de temps. Contrairement aux câbles de charge haute tension classiques, qui comportent souvent des faisceaux de câbles épais et lourds pour éviter les problèmes de surchauffe, le câble de charge NACS de SINBON est non seulement fin et très flexible, mais il a également obtenu la certification IP67, comprend un capteur de température intégré pour maintenir une température basse, prend en charge la protection contre la surchauffe et donne la priorité à la sécurité de l'utilisateur. En outre, le câble de charge NACS de SINBON se targue d'une forte compatibilité, prenant en charge diverses marques et modèles de véhicules électriques, simplifiant le processus de charge et optimisant l'expérience de charge de l'utilisateur. Il a passé des tests rigoureux pour une utilisation dans différents environnements et conditions climatiques, démontrant une forte adaptabilité et une large gamme d'applications. En termes de conception, il est compact, moderne et intègre la fonction unique de Tesla de déverrouillage en une seule pression, ce qui le rend compatible avec les véhicules électriques qui adopteront le protocole de communication NACS à l'avenir.

À mesure que le marché mondial des véhicules électriques se développe et que la technologie progresse, la demande de NACS augmente régulièrement. À l'avenir, avec la prolifération des véhicules électriques et l'amélioration de l'infrastructure de recharge, les applications et l'utilisation du NACS se développeront davantage. SINBON se positionnera activement dans l'industrie des véhicules électriques, en fournissant continuellement des solutions fiables, sûres et de haute qualité pour les stations de recharge électrique et les véhicules électriques dans le monde entier.