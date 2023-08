SINBON Electronics nommé meilleur employeur d'Asie en 2023 par HR Asia

TAIPEI, 14 août 2023 /PRNewswire/ -- SINBON Electronics, un fournisseur de services de conception et d'intégration d'interconnexions électroniques, a récemment reçu à Taïwan le prix « Meilleur employeur d'Asie » 2023 de HR Asia. Ce prix prestigieux reconnaît les efforts de SINBON visant à créer un environnement qui favorise le bien-être de ses employés, ainsi qu'à fournir une plateforme de développement professionnel à ses talents.

SINBON Electronics Honored with HR Asia's Best Companies to Work for in Asia 2023

Le prix du meilleur employeur d'Asie de HR Asia compte parmi les récompenses les plus importantes et les plus reconnues en Asie-Pacifique, dans le domaine de la gestion des ressources humaines. Le thème de cette année, « La diversité prospère, l'inclusion prévaut », intègre des valeurs telles que la diversité, l'équité et l'inclusion, tout en soulignant l'importance de respecter et d'accepter les différences individuelles entre les employés. En outre, le thème met en évidence la valeur apportée par l'unicité individuelle et promeut les environnements inclusifs qui favorisent l'équité dans le milieu de travail.

SINBON intègre activement ces valeurs dans sa culture d'entreprise, estimant que les meilleurs talents proviennent de régions et de milieux divers. La société offre également des programmes de formation personnalisés aux employés provenant de différents pays. De plus, elle met l'accent sur la promotion des employés locaux lorsqu'elle affecte des postes de cadres à l'étranger. En outre, SINBON accorde la priorité aux droits de la communauté LGBTQ+ en adoptant des principes d'ouverture, d'inclusion, de diversité, de respect et d'équité. Grâce à cette approche, la société peut s'assurer d'offrir des voies d'avancement professionnel justes et fluides, concrétisant graduellement sa vision en matière de diversité et d'inclusion.

San Li, directeur adjoint du département des ressources humaines, a tenu à exprimer sa gratitude pour cette reconnaissance : « Nous sommes reconnaissants envers le jury de HR Asia pour ce prix. Nous continuerons de mener nos activités de manière humble et responsable. » SINBON demeure ainsi engagé à fournir un environnement de travail équitable, sûr et bien équipé, à respecter les droits des employés dans le milieu de travail et à mettre en œuvre des mesures de sécurité de l'information dans le but de favoriser un environnement où les droits de l'homme sont entièrement protégés.

Le rapport sur la durabilité 2022 de SINBON est maintenant disponible sur notre site Web officiel: https://www.sinbon.com/csr/report

À propos de SINBON

Fondé en 1989 à Taïwan, SINBON est l'un des principaux fournisseurs de services intégrés de conception et de production de solutions d'interconnexion sur mesure. SINBON a largement établi des opérations à Taïwan, en Chine, au Japon, au Royaume-Uni, en Allemagne, en Hongrie et aux États-Unis. Pour plus d'informations, veuillez consulter le site safecast.org ou contacter [email protected] .

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2183312/SINBON_Electronics_Honored_HR_Asia_s_Best_Companies_Work_Asia_2023.jpg

SOURCE SINBON Electronics