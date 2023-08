SINBON Electronics wurde von HR Asia mit "Best Companies to Work for in Asia 2023" ausgezeichnet

TAIPEH, 14. August 2023 /PRNewswire/ -- SINBON Electronics, ein Anbieter von elektronischen Verbindungsdesign- und Integrationsdiensten, wurde vor kurzem mit dem "Best Companies to Work for in Asia Award" für 2023 von HR Asia in Taiwan ausgezeichnet. Mit dieser prestigeträchtigen Auszeichnung werden die Bemühungen von SINBON gewürdigt, ein Umfeld zu schaffen, in dem sich die Mitarbeiter wohlfühlen, und gleichzeitig eine Plattform für die berufliche Entwicklung seiner talentierten Mitarbeiter zu bieten.

SINBON Electronics Honored with HR Asia's Best Companies to Work for in Asia 2023

Der "Best Companies to Work for in Asia Award" von HR Asia ist eine der wichtigsten und bedeutendsten Auszeichnungen auf dem Gebiet des Personalmanagements in der asiatisch-pazifischen Region. Das diesjährige Motto "Diversity thrives, inclusion prevails" (Vielfalt gedeiht, Inklusion siegt) umfasst Werte wie Vielfalt, Gleichheit und Inklusion und unterstreicht, wie wichtig es ist, die individuellen Unterschiede zwischen den Mitarbeitern zu respektieren und zu akzeptieren. Es hebt ebenso den Wert hervor, den die Einzigartigkeit des Einzelnen bietet und gleichzeitig die Gleichstellung am Arbeitsplatz durch ein integratives Umfeld fördert.

SINBON integriert diese Werte aktiv in seine Unternehmenskultur und ist davon überzeugt, dass Top-Talente aus verschiedenen Regionen und Hintergründen kommen. Wir werden maßgeschneiderte Schulungsprogramme für Mitarbeiter aus verschiedenen Ländern anbieten. Ein weiterer Schwerpunkt ist die Förderung lokaler Führungskräfte in den ausländischen Standorten. Darüber hinaus priorisiert SINBON die Rechte der LGBTQ+ Community und setzt Prinzipien von Offenheit, Inklusivität, Diversität, Respekt und Gleichstellung ein. Dieser Ansatz gewährleistet faire und reibungslose Karrieremöglichkeiten und verwirklicht schrittweise die Vision von Diversität und Inklusivität.

San Li, Assistant Manager des Human Resources Department, sagte voller Dankbarkeit: "Wir sind dankbar für die Anerkennung durch die HR Asia-Jury. Wir werden weiterhin bescheiden bleiben und verantwortungsbewusst handeln." Dabei verpflichtet sich SINBON, weiterhin ein faires, sicheres und gut ausgestattetes Arbeitsumfeld zu schaffen, die Rechte am Arbeitsplatz zu respektieren und Maßnahmen zur Informationssicherheit zu ergreifen, um ein vollständig geschütztes Menschenrechtsumfeld zu fördern.

Der Nachhaltigkeitsbericht 2022 von SINBON ist ab sofort auf unserer offiziellen Webseite verfügbar: https://www.sinbon.com/csr/report

Informationen zu SINBON

SINBON wurde 1989 in Taiwan gegründet und ist ein weltweit führender Anbieter von integrierten Design- und Produktionsdienstleistungen für maßgeschneiderte Verbindungslösungen. SINBON hat zahlreiche Niederlassungen in Taiwan, China, Japan, dem Vereinigten Königreich, Deutschland, Ungarn und den Vereinigten Staaten. Für weitere Informationen besuchen Sie bitte www.sinbon.com oder kontaktieren Sie uns unter [email protected].

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2183312/SINBON_Electronics_Honored_HR_Asia_s_Best_Companies_Work_Asia_2023.jpg

SOURCE SINBON Electronics